Leo Burnett Moscow и «МИР» показали, как покупки меняют мир

Агентство Leo Burnett Moscow и национальная платежная система «Мир» запустили первую в 2019 году имиджевую кампанию. В новой серии роликов рассказывается о том, что происходит с вещами, когда мы их покупаем. Казалось бы, ничего особенного. Но на самом деле — очень многое.
Любой предмет, не имеющий к нам отношения, — это всего лишь набор физических свойств. Но как только вещь становится нашей, она наполняется смыслом, эмоциональным содержанием.
Наталья Пейсахович, директор департамента маркетинга и коммуникаций платежной системы «Мир»:
Стратегия развития платежной системы «Мир» на ближайшие три года построена вокруг основной цели — сделать карту «Мир» неотъемлемой частью повседневной жизни человека.
В этой рекламной кампании мы показываем, как с помощью такого привычного инструмента, как банковская карта, повседневные дела (например, покупка билетов в кино) могут подарить яркие эмоции.
Состав творческой группы:
«Мир»:
Наталья Пейсахович — директор Департамента маркетинга и коммуникаций
Валентина Косарева — начальник управления бренда и маркетинговых коммуникаций
Татьяна Акиндинова — бренд-менеджер
Leo Burnett Moscow (креатив):
Марина Коржавина — директор по работе с клиентами
Александр Мерзляков — креативный директор
Анастасия Маркина — старший арт-директор
Максим Ежов — копирайтер
Алексей Васильев — руководитель производственного отдела
Никита Гуров — продюсер
Graphit (входит в Leo Burnett Group)(разработка коммуникационной стратегии):
Вероника Данилова — директор по стратегическому планированию
Александра Хачатурова — старший стратег
Fetish Film (продакшн):
Ксения Факете — режиссер
Ирина Павлова — продюсер