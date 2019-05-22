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18+
22.05.2019 в 14:40

Leo Burnett Moscow и «МИР» показали, как покупки меняют мир

«Мир — это не просто вещи. Это вещи, которые ты сделал своими»

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Агентство Leo Burnett Moscow и национальная платежная система «Мир» запустили первую в 2019 году имиджевую кампанию. В новой серии роликов рассказывается о том, что происходит с вещами, когда мы их покупаем. Казалось бы, ничего особенного. Но на самом деле — очень многое.

Любой предмет, не имеющий к нам отношения, — это всего лишь набор физических свойств. Но как только вещь становится нашей, она наполняется смыслом, эмоциональным содержанием.

Наталья Пейсахович, директор департамента маркетинга и коммуникаций платежной системы «Мир»:

Стратегия развития платежной системы «Мир» на ближайшие три года построена вокруг основной цели — сделать карту «Мир» неотъемлемой частью повседневной жизни человека.

В этой рекламной кампании мы показываем, как с помощью такого привычного инструмента, как банковская карта, повседневные дела (например, покупка билетов в кино) могут подарить яркие эмоции.

Состав творческой группы:

«Мир»:

Наталья Пейсахович — директор Департамента маркетинга и коммуникаций
Валентина Косарева — начальник управления бренда и маркетинговых коммуникаций
Татьяна Акиндинова — бренд-менеджер

Leo Burnett Moscow (креатив):

Марина Коржавина — директор по работе с клиентами
Александр Мерзляков — креативный директор
Анастасия Маркина — старший арт-директор
Максим Ежов — копирайтер
Алексей Васильев — руководитель производственного отдела
Никита Гуров — продюсер

Graphit (входит в Leo Burnett Group)(разработка коммуникационной стратегии):

Вероника Данилова — директор по стратегическому планированию
Александра Хачатурова — старший стратег

Fetish Film (продакшн):

Ксения Факете — режиссер
Ирина Павлова — продюсер

Leo Burnett Moscow Мир Graphit Fetish Film
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