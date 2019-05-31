«Билайн» продвигает марафон, который можно проспать, с помощью ASMR-роликов

«Билайн» совместно с Rambler Group и агентством Contrapunto запустил первый в мире онлайн-марафон, который можно проспать — «Наспи на все».

Главная задача проекта — помочь клиентам компании выработать полезную привычку здорового сна. Зарегистрировавшись на сайте проекта, участник должен спать не менее 8 часов в течение 21 дня, а затем выложить скриншот приложения «Мой Билайн» с достижением «Ваше Высончество», чтобы выиграть ценные призы.

Для того, чтобы помочь пользователям быстрее заснуть, «Билайн» запустил серию роликов в формате ASMR. Видео с записью звуков урчания котика, шуршания, шепота и другими помогут расслабиться после напряженного трудового дня, переключить мозг в пассивный режим и запустить ресурсы самовосстановления организма.

Всего пользователей ждет 21 видео. Свои ASMR-ролики для марафона записали популярные медиа-персоны, Instagram и YouTube блогеры Ирена Понарошку, Петр Романов, Саша Белькович, Гоша Карцев и многие другие.

Оксана Трофимова, руководитель департамента по интегрированным коммуникация ПАО «ВымпелКом»: При разработке проекта «Наспи на все» мы учитывали особенности ритма жизни в мегаполисах, сложности, которые испытывают современные люди со сном. Наша задача — помочь клиентам при помощи популярных релаксационных видео засыпать во время, чтобы они чувствовали себя лучше, успевали больше и вели сбалансированный образ жизни. В итоге мы первыми в мире запустили марафон, который не просто можно, а даже нужно проспать. Важным элементом конкурса является выполнение условия — спать не менее 8 часов 21 день. Именно за этот период формируется полезная привычка. Надеемся, что наши клиенты не только сами примут участие в проекте, но и пригласят своих родных и близких. Главное, не забыть нажать кнопку «Иду спать» перед сном.

На платформе также запущен раздел «Личный опыт», в котором редакция Lenta.ru на своем опыте проверит утверждения ученых о сне, а также протестирует современные гаджеты, которые помогают уснуть — суперсовременные маски для сна, ароматные будильники и тяжелое одеяло (14 кг!).

Чтобы расширить аудиторию тех, кто присоединится к марафону сна, появилась «Лента сна» — специальный тумблер, который «включает» только позитивные новости и лайфхаки для спокойного сна на сайте.

Евгений Аксютин, директор по стратегическим коммуникациям агентства R.POINT: Мы не только запустили специальную платформу для формирования привычки здорового сна у клиентов «Билайн», но и проанализировали поведение пользователей на новостных ресурсах. На основе этих данных мы запустили специальный проект, который поможет людям снизить уровень стресса перед сном, а значит, и реализовать основную цель акции «Билайн». На всех страницах сайта читатель может переключить Lenta.ru на «Ленту сна» и прочитать только позитивные и нейтральные редакционные материалы на ночь и лайфхаки от редакции.

Состав творческой группы:

«Билайн»

Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом — Юлия Конева

Руководитель департамента по разработке интегрированных кампаний — Оксана Трофимова

Старший менеджер по разработке интегрированных кампаний — Елена Аристархова

Contrapunto

Креативный директор — Кристина Денина

Арт-директор — Марина Разумова

Копирайтер — Алина Зарипова

Директор по стратегическому планированию — Настя Чулюкова

Руководитель группы по работе с клиентами — Вика Канина

Аккаунт директор — Ксения Секиринская

Менеджер по работе с клиентами — Анна Федотова

Старший копирайтер — Оля Гусарова

Старший арт-директор — Артем Поздняков

TheMarketingArm

Директор по работе с селебрити — Татьяна Хмельницкая

Менеджер по работе с селебрити — Елизавета Дикусар

R.POINT, Rambler Group

Ланцева Екатерина, коммерческий руководитель категории «Телеком» Rambler Group

Родыгина Анастасия, коммерческий менеджер категории «Телеком» Rambler Group

Кривошеева Анастасия, старший менеджер проектов R.POINT

Степенная Любовь, ведущий креативный менеджер R.POINT

Терещенков Дмитрий, арт-директор R.POINT

Коваленко Алена, проектный директор R.POINT

Владимир Чикало, технический продюсер R.POINT

Косован Александр, нативный редактор Lenta.ru