Банки Laimon Fresh запели поп, хип-хоп и электро в рекламе от Contrapunto

В преддверии лета бренд газированных напитков Laimon Fresh запустил новую рекламную кампанию. Главным героем видео выступил сам продукт.
В анимационных роликах от Contrapunto и студии Petrick банки не просто заговорили, а запели в разных стилях, среди которых поп, хип-хоп и электроника для рейва. Дополнительно был разработан звучный слоган кампании — «Лето — это Laimon Fresh» — который миксуется с запоминающейся мелодией.
Кристина Денина, креативный директор Contrapunto :
Идея родилась из простого наблюдения. Сверху открытая банка смотрится, как смешная рожица. Мы решили наделить ее мимикой и голосом — так банки «загорланили». А благодаря анимационной студии Petrick начали танцевать и устроили «некиcлый отжиг».
Команда агентства вдохновлялась современными трендами и популярными звездами, поэтому персонажи в роликах получились правдоподобными: в каждом из сюжетов соблюдается стиль направления и присущие ему атрибуты, движения и эмоции.
Laimon Fresh:
Нам сразу понравилась легкая и веселая идея продвижения напитка через серию забавных роликов. Новая платформа «Лето — это Laimon Fresh» прекрасно сочетается с ДНК бренда, который по своему вкусу всегда был летним. В рекламной кампании 2019 года мы показываем сильные стороны напитка, не делая упор только на его натуральности.
Состав творческой группы:
Laimon Fresh (клиент)
Директор по маркетингу — Мария Соколова
Бренд- директор — Марина Антошко
Бренд — менеджер — Анжелика Сигаева
Contrapunto (креатив)
Креативный директор — Кристина Денина
Старший арт-директор — Алексей Павлов
Директор по стратегическому планированию — Анастасия Чулюкова
Директор по работе с клиентами — Ольга Комова
Продюсер — Анна Черная
Анимационная студия Petrick
Креативный директор — Миша Петрик
Продюсер — Надя Петрик