Банки Laimon Fresh запели поп, хип-хоп и электро в рекламе от Contrapunto

В преддверии лета бренд газированных напитков Laimon Fresh запустил новую рекламную кампанию. Главным героем видео выступил сам продукт.

В анимационных роликах от Contrapunto и студии Petrick банки не просто заговорили, а запели в разных стилях, среди которых поп, хип-хоп и электроника для рейва. Дополнительно был разработан звучный слоган кампании — «Лето — это Laimon Fresh» — который миксуется с запоминающейся мелодией.

Кристина Денина, креативный директор Contrapunto : Идея родилась из простого наблюдения. Сверху открытая банка смотрится, как смешная рожица. Мы решили наделить ее мимикой и голосом — так банки «загорланили». А благодаря анимационной студии Petrick начали танцевать и устроили «некиcлый отжиг».

Команда агентства вдохновлялась современными трендами и популярными звездами, поэтому персонажи в роликах получились правдоподобными: в каждом из сюжетов соблюдается стиль направления и присущие ему атрибуты, движения и эмоции.

Laimon Fresh: Нам сразу понравилась легкая и веселая идея продвижения напитка через серию забавных роликов. Новая платформа «Лето — это Laimon Fresh» прекрасно сочетается с ДНК бренда, который по своему вкусу всегда был летним. В рекламной кампании 2019 года мы показываем сильные стороны напитка, не делая упор только на его натуральности.

Состав творческой группы:

Laimon Fresh (клиент)

Директор по маркетингу — Мария Соколова

Бренд- директор — Марина Антошко

Бренд — менеджер — Анжелика Сигаева

Contrapunto (креатив)

Креативный директор — Кристина Денина

Старший арт-директор — Алексей Павлов

Директор по стратегическому планированию — Анастасия Чулюкова

Директор по работе с клиентами — Ольга Комова

Продюсер — Анна Черная

Анимационная студия Petrick

Креативный директор — Миша Петрик

Продюсер — Надя Петрик