«ФрутоНяня» посвятила новую рекламу теме счастливого родительства

Кампания призвана поддержать родителей в их ежедневных заботах и вдохновить их на позитивное восприятие жизни, чтобы моментов их счастливого общения с малышом было как можно больше. «ФрутоНяня» берет на себя одну из основных забот — здоровое и полноценное питание ребенка — тем самым давая родителям больше возможностей проводить время со своими детьми и радоваться каждой минуте.

«ФрутоНяня» показала родителей такими, какие они бывают в действительности: закрутившиеся в заботах, засыпающие порой от усталости, но умеющие смеяться над своими промахами и радоваться моментам счастья от общения с детьми. Новая имиджевая платформа бренда обращается к простым, но очень понятным каждому родителю радостям: опустошенная малышом тарелка, совместные игры и купание детей, удачная попытка уложить ребенка спать.

Новый слоган бренда теперь звучит так: «ФрутоНяня» — в помощь счастью мамы. И папы".

Анна Иванова, директор по маркетингу Коммуникационное агентство PROGRESS: «ФрутоНяня» была у истоков нового тренда в российском обществе — вовлеченность и растущая роль отца в воспитании ребенка. В своем слогане и каждом ролике мы поддерживаем эту концепцию, показывая, что каждый из родителей равноправен в процессе воспитания и заботы. В нашем новом ролике мы собрали яркие и эмоциональные моменты, знакомые каждому родителю, и взглянули на них с улыбкой.

Ролик доступен в эфирах федеральных каналов с 3 мая 2019 года. Впервые «ФрутоНяня» представила его сразу в двух 60-ти секундных версиях.

Состав творческой группы:

Коммуникационное агентство PROGRESS

Анна Иванова — директор по маркетингу;

Елена Васильева — менеджер по маркетингу.

Rodcher Creative (креатив)

ACTION (продакшн)

Stephen Pipe — режиссер

More — слоган