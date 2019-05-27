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18+
27.05.2019 в 12:35

«Билайн» снял в новой рекламе всю семью Александра Реввы

Ролик приурочен к запуску новых тарифов, предназначенных для семейного использования

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Как не отказывать ни в чем всей семье, экономя при этом семейный бюджет? «Билайн» выпустил новые тарифы «Семья», «Супер Семья» и «Супер Семья+» с максимальным объемом услуг, которыми можно делиться с близкими.

Команда агентства Contrapunto проиллюстрировала новое предложение «Билайн» в ролике «Умножай — Дели», пригласив на съемку настоящую семью Александра Реввы.

В новом ролике, по словам креаторов, количество членов семьи Реввы умножается по щелчку пальцев — так же, как и их потребности. Но это не пугает главного героя, ведь при подключении всей семьи к тарифу, затраты на мобильную связь, интернет, ТВ и кино снижаются в два раза.

Людмила Баушева, креативный директор Contrapunto :

Все знают, чем больше семья — тем больше затраты. Мы же решили пойти от обратного и сказать, что с новым тарифом «Семья» для всех близких расходы надо не умножать, а делить! Так и родился красочный и веселый ролик на непростую тему — семейная экономия. Ироничный Александр Ревва со своей семьей помогли нам справиться с этой задачей, играючи рассказав о преимуществах тарифа. Сьемки прошли по-семейному радостно.

Юлия Конева, директор по маркетинговым коммуникациям и стратегическому управлению брендом «Билайн»:

Тариф «Семья» — не просто новый продукт. Это разрыв шаблона, разрушение мифа о семейных расходах. Теперь смело можно говорить, что с семьей не дороже — с семьей выгоднее. Тариф уникален еще и тем, что объединяет близких людей для большой цели — экономить общий бюджет и при этом ни в чем себе не отказывать.

Кампания стартовала 27 мая, включая в себя ТВ-ролик, ООН, OLV и баннеры.

Состав творческой группы:

ПАО «Вымпелком» (клиент)

Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом — Юлия Конева
Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний — Наталья Кривчанская
Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Ольга Дубинская
Продюсер — Дмитрий Лашкин

Contrapunto (креатив)

Креативный директор — Людмила Баушева
Арт-директор — Алена Аникина
Копирайтер — Юля Носкова
Продюсер — Андрей Шкатов
Директор по работе с клиентами — Вика Канина
Руководитель группы по работе с клиентами — Альбина Бекмансурова
Младший менеджер по работе с клиентами — Дарья Авдонина
Стратегический директор — Анастасия Чулюкова

TheMarketingArm (агентство по работе со звездами)

Директор по работе с селебрити — Татьяна Хмельницкая
Менеджер по работе с селебрити — Лиза Дикусар

Bazelevs (продакшн)

Режиссер — Тигран Бежанов

Билайн
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