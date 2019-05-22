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18+
22.05.2019 в 13:35

Звезда проекта «Танцы» Мигель снялся в роликах Hyundai

Движения танцора символизируют разные опции финансовой программы СТАРТ

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Хореограф, режиссер-постановщик и продюсер Мигель, знакомый российскому зрителю по проекту «Танцы» на канале ТНТ, снялся в семи роликах Hyundai Motor CIS о финансовой программе СТАРТ. Режиссерская задумка соединить несовместимые на первый взгляд вещи — автомобили, танцы и кредитную программу — вылилась в оригинальный проект, в котором условия автокредита объясняются пластикой движений и экспрессией танцора.

Каждый из роликов посвящен разным преимуществам СТАРТ, а движения танцора символизируют опции, входящие в программу. Пластичность Мигеля — гибкие условия, брейкданс в строительной каске — включение КАСКО и ТО в стоимость кредита, танец в урагане бумажных листов — возможность взять кредит только по паспорту и правам.

Участие Мигеля в съемках нацелено на привлечение дополнительного внимания молодой аудитории к программе СТАРТ, а изготовление всей атрибутики на русском языке — на запоминание верного произношения названия компании.

В роликах также снялись финалисты и участники проекта «Танцы» Дмитрий Щебет, Иван Можайкин, Рогозинская Юлия, Николаева Юлия и Кобцева Юлианна. Режиссуру проекта выполнила клипмейкер Таню Муиньо.

Hyundai Танцы
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