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23.05.2019 в 13:40

«Химия любви» или каким может быть брендированный контент для московского бара

Героями второго плана в фильме выступили 50 постоянных посетителей «Стрелки»

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Следуя тренду на брендконтент, продакшн-студии совместно со своими клиентами ищут и находят новые формы высказывания.

В честь своего юбилея — десятого летнего сезона — бар «Стрелка» выпустил короткометражный фильм про любовь — Science of love, в котором есть место и науке, и магии. За исполнение отвечала команда Maffick Moscow.

По сюжету фильма молодой человек (герой музыканта Поко Кокса) влюбляется с первого взгляда в девушку (героиня актрисы и продюсера Светланы Март). На его пути к объекту сердечного притяжения возникают различные препятствия. Параллельно ученый (герой телеведущего Владимира Раевского) рассказывает, какие биохимические реакции происходят в теле во время влюбленности. Каждая рекация проиллюстрирована приготовлением блюд и коктейлей из меню бара и ресторана «Стрелка».

Героями второго плана в фильме выступили 50 постоянных посетителей бара, среди которых Василий Эсманов, Даниил Трабун, Даша Яструбицкая, Егор Пискунов, Леонид Липелис, Макс Авдеев, Марк Щедрин, Соня Мунтян и другие.

Пабло Рохас, режиссер Maffick Media:

Момент возникновения влюбленности стал для нас способом показать атмосферу места: люди, встречи, хорошая кухня и коктейли, рассветы после веселых вечеринок — то, что люди по-настоящему ценят в баре «Стрелка» уже десять лет. Мы стремились к тому, чтобы фильм, с одной стороны, был реалистичным, про «Стрелку», а с другой — магическим и сюрреалистичным в деталях.

Мария Никитина, креативный директор Maffick Media:

Перед нами стояла непростая задача — передать атмосферу, за которую люди любят бар «Стрелка», и в то же время избежать излишней будничности повествования. Поэтому мы решили совместить игровой сценарий и реальных людей, играющих самих себя. Так героями фильма стали друзья бара: например, влюбленные по сюжету главные герои встречаются и в жизни, а остальные бывают в «Стрелке» чуть ли не каждую неделю. Возможно, поэтому съемки больше напоминали вечеринку друзей. Мы чувствуем, что именно это и нужно снимать сегодня — правдивый, передающий ценности места контент.

Состав творческой группы:

Maffick Moscow (креатив и продакшн)

Пабло Рохас — режиссёр
Мария Никитина — креативный директор
Дарья Балановская — оператор
Наталья Истомина - художник-постановщик
Андрей Мардо — художник по костюму
Таня Богданова — кастинг-директор

Бар «Стрелка» (клиент)

Александр Миленин
Максим Смирнов
Сергей Чесноков
Татьяна Андрианова
Егор Холкин
Дарья Гумбург
Саша Гришин
Андрей Волков

Тренды брендированный видеоконтент
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