«Химия любви» или каким может быть брендированный контент для московского бара

Следуя тренду на брендконтент, продакшн-студии совместно со своими клиентами ищут и находят новые формы высказывания.
В честь своего юбилея — десятого летнего сезона — бар «Стрелка» выпустил короткометражный фильм про любовь — Science of love, в котором есть место и науке, и магии. За исполнение отвечала команда Maffick Moscow.
По сюжету фильма молодой человек (герой музыканта Поко Кокса) влюбляется с первого взгляда в девушку (героиня актрисы и продюсера Светланы Март). На его пути к объекту сердечного притяжения возникают различные препятствия. Параллельно ученый (герой телеведущего Владимира Раевского) рассказывает, какие биохимические реакции происходят в теле во время влюбленности. Каждая рекация проиллюстрирована приготовлением блюд и коктейлей из меню бара и ресторана «Стрелка».
Героями второго плана в фильме выступили 50 постоянных посетителей бара, среди которых Василий Эсманов, Даниил Трабун, Даша Яструбицкая, Егор Пискунов, Леонид Липелис, Макс Авдеев, Марк Щедрин, Соня Мунтян и другие.
Пабло Рохас, режиссер Maffick Media:
Момент возникновения влюбленности стал для нас способом показать атмосферу места: люди, встречи, хорошая кухня и коктейли, рассветы после веселых вечеринок — то, что люди по-настоящему ценят в баре «Стрелка» уже десять лет. Мы стремились к тому, чтобы фильм, с одной стороны, был реалистичным, про «Стрелку», а с другой — магическим и сюрреалистичным в деталях.
Мария Никитина, креативный директор Maffick Media:
Перед нами стояла непростая задача — передать атмосферу, за которую люди любят бар «Стрелка», и в то же время избежать излишней будничности повествования. Поэтому мы решили совместить игровой сценарий и реальных людей, играющих самих себя. Так героями фильма стали друзья бара: например, влюбленные по сюжету главные герои встречаются и в жизни, а остальные бывают в «Стрелке» чуть ли не каждую неделю. Возможно, поэтому съемки больше напоминали вечеринку друзей. Мы чувствуем, что именно это и нужно снимать сегодня — правдивый, передающий ценности места контент.
Состав творческой группы:
Maffick Moscow (креатив и продакшн)
Пабло Рохас — режиссёр
Мария Никитина — креативный директор
Дарья Балановская — оператор
Наталья Истомина - художник-постановщик
Андрей Мардо — художник по костюму
Таня Богданова — кастинг-директор
Бар «Стрелка» (клиент)
Александр Миленин
Максим Смирнов
Сергей Чесноков
Татьяна Андрианова
Егор Холкин
Дарья Гумбург
Саша Гришин
Андрей Волков