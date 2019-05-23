«Химия любви» или каким может быть брендированный контент для московского бара

Следуя тренду на брендконтент, продакшн-студии совместно со своими клиентами ищут и находят новые формы высказывания.

В честь своего юбилея — десятого летнего сезона — бар «Стрелка» выпустил короткометражный фильм про любовь — Science of love, в котором есть место и науке, и магии. За исполнение отвечала команда Maffick Moscow.

По сюжету фильма молодой человек (герой музыканта Поко Кокса) влюбляется с первого взгляда в девушку (героиня актрисы и продюсера Светланы Март). На его пути к объекту сердечного притяжения возникают различные препятствия. Параллельно ученый (герой телеведущего Владимира Раевского) рассказывает, какие биохимические реакции происходят в теле во время влюбленности. Каждая рекация проиллюстрирована приготовлением блюд и коктейлей из меню бара и ресторана «Стрелка».

Героями второго плана в фильме выступили 50 постоянных посетителей бара, среди которых Василий Эсманов, Даниил Трабун, Даша Яструбицкая, Егор Пискунов, Леонид Липелис, Макс Авдеев, Марк Щедрин, Соня Мунтян и другие.

Пабло Рохас, режиссер Maffick Media: Момент возникновения влюбленности стал для нас способом показать атмосферу места: люди, встречи, хорошая кухня и коктейли, рассветы после веселых вечеринок — то, что люди по-настоящему ценят в баре «Стрелка» уже десять лет. Мы стремились к тому, чтобы фильм, с одной стороны, был реалистичным, про «Стрелку», а с другой — магическим и сюрреалистичным в деталях.

Мария Никитина, креативный директор Maffick Media: Перед нами стояла непростая задача — передать атмосферу, за которую люди любят бар «Стрелка», и в то же время избежать излишней будничности повествования. Поэтому мы решили совместить игровой сценарий и реальных людей, играющих самих себя. Так героями фильма стали друзья бара: например, влюбленные по сюжету главные герои встречаются и в жизни, а остальные бывают в «Стрелке» чуть ли не каждую неделю. Возможно, поэтому съемки больше напоминали вечеринку друзей. Мы чувствуем, что именно это и нужно снимать сегодня — правдивый, передающий ценности места контент.

Состав творческой группы:

Maffick Moscow (креатив и продакшн)

Пабло Рохас — режиссёр

Мария Никитина — креативный директор

Дарья Балановская — оператор

Наталья Истомина - художник-постановщик

Андрей Мардо — художник по костюму

Таня Богданова — кастинг-директор

Бар «Стрелка» (клиент)

Александр Миленин

Максим Смирнов

Сергей Чесноков

Татьяна Андрианова

Егор Холкин

Дарья Гумбург

Саша Гришин

Андрей Волков