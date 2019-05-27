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27.05.2019 в 19:00

Publicis Communications Russia и Savencia сравнили вкус сыра с шахматным поединком

Новая кампания будет состоять из трех роликов

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Французская кампания Savencia и креативное агентство Publicis Communications Russia запустили рекламную кампанию нового бренда полутвердых сыров «Великославич».

Рекламная кампания построена на известном всем вопросе — как передать вкус словами. Героями роликов русско-французского сыра стали скрипачка и шахматист — представители известных во всем мире «русских профессий», которые принято считать культурной и интеллектуальной гордостью за рубежом.

Они нашли свой способ описать вкус, но каждый, кто попробует, найдет свои слова. Кампания состоит из трех спотов, но третий ролик (и герой) появятся в эфире уже в следующем году.

Василий Губин, креативный директор Publicis Communications Russia:

Наша Кампания вызревала, как и сам сыр, — не спеша и с вниманием к деталям. И, надеемся, как и он, тоже оставит долгое послевкусие и пряные ноты гедонизма.

Состав творческой группы:

Savencia (клиент)

Маркетинг-директор: Константин Перов
Старший бренд-менеджер: Елена Шаповалова

Publicis Communications Russia (креатив)

Креативный директор: Василий Губин
Директор по стратегическому планированию: Драгорад Кнези
Арт-директор: Юлия Грезина
Копирайтер: Сергей Белозеров
Групп аккаунт-директор: Алена Слипченко
Старший аккаунт-менеджер: Анна Богданова
Продюсер: Екатерина Бармак

ProFilm (продакшн)

Режиссер: Luca Caon
Продюсеры: Андрей Дубинин и Максим Свеженец

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