Видео-креатив на российском рынке в феврале

Расцветающие мужчины, эмоции и фантазии, поздравления к минувшим праздникам, Тимати и даже Данила Козловский — креатив российских агентств в традиционной подборке рекламных роликов на Sostav.

«Ю» запустил обратный отсчет до весны

Телеканал «Ю» утверждает: будет такая весна, что расцветут даже мужчины. В эфире канала стартовали межпрограммные ролики с отсчетом количества оставшихся дней до начала весны.

Русская зима — это холод и мощь, которые легко ассоциируются у женщин с брутальными мужчинами. Но с приходом весны нежность, красота и тепло так же естественно проникают в сердце каждого человека, как и цветы украшают бороды сильных мужчин в межпрограммных роликах канала «Ю».

Advance Group предложило пофантазировать

В современном мире в голове человека, регулярно слушающего радио, смотрящего ТВ или читающего газету, образуется информационная каша. На этом фоне люди перестают проводить информацию через призму эмоций, а значит, не выполняется одна из важных задач рекламы — заставить человека чувствовать.

Advance Group уделяет большое внимание восприятию рекламных сообщений на эмоциональном уровне. Поэтому была запущена креативная имиджевая кампания, направленная на решение только одной задачи — отвлечь человека от повседневной суеты, заставив испытать прилив позитивных эмоций.

В ролике на фоне звуков природы, соответствующих реальному времени года за окном, размеренный мужской голос призывает на мгновение закрыть глаза и почувствовать погружение в атмосферу зимы, весны, лета и осени.

«Нам было интересно посмотреть, как аудитория, привыкшая в рекламных блоках слышать навязчивые сообщения „продай, купи, сходи и т. п. “ отреагирует на призыв просто немного расслабиться и пофанатизорвать. Признаться, это совершенно нестандартный имиджевый кейс, который мы впервые на рынке рекламных операторов решили реализовать, по сути встав в оппозицию к стандартной рекламе», — рассказывает генеральный директор Advance Group Максим Александров.

Oriflame доказал, что у красоты нет возраста

Компания Oriflame заявляет: у подлинной красоты нет возраста. Это главное сообщение рекламной кампании и четырех видеороликов, два из которых — с участием Ирины Горбачевой и Татьяны Неклюдовой — будут показаны в телеэфире.

В рекламной кампании приняли участие четыре женщины. 19-летняя модель Дарья Милка, 30-летняя актриса Ирина Горбачева, 41-летняя предпринимательница Виктория Щукина и 61-летняя модель Татьяна Неклюдова. Каждая из этих женщин сталкивается в повседневной жизни со стереотипами: «В двадцать лет тебя интересуют только вечеринки», «В тридцать пора строить карьеру», «В шестьдесят уже не начать ничего нового»… Однако это всего лишь навязанное мнение окружающих, которое не должно влиять на образ жизни.

Агентство FUEL ( группа Adwise ) показало превосходство LADA Vesta

Имиджевая рекламная кампания для модели LADA Vesta, разработанная агентством FUEL (группа ADWISE), отвечающим за креативную и стратегическую коммуникацию бренда, стартовала в феврале.

Ролик «Превосходство на нашей территории» наглядно демонстрирует позиционирование модели. Автомобиль LADA Vesta, как никто другой, готов к жёстким вызовам России, потому что хорошо знает эту страну.

Поздравление с 23 февраля от BeGroup

Группа видео-компаний BeGroup подготовила нестандартное поздравление для всех коллег из digital, рекламы и маркетинга к 23 февраля. Простые прохожие и прекрасные дамы интегрировали в пожелания диджитальные инсайты. Авторы постарались затронуть все направления digital-маркетинга и сделать пожелания смешными и актуальными.

«Жанр стар как мир, но по-прежнему вызывает улыбку. Самым приятным во всем процессе съемок стала отзывчивость и позитив прекрасных девушек. Они сами и с большим удовольствием поздравляли мужчин с праздником. У нас даже сохранилась расширенная версия ролика со стихами, частушками и искренними пожеланиями», — рассказывает Тимофей Бутырин, креатор BeGroup.

«Совесть» и Possible Group обратились к бессовестным должникам

Кампания состоит из 9 документальных историй. Режиссером проекта стал Сэм Вашингтон, работавший над роликами для брендов Apple, Adidas, Netflix. Среди героев роликов были как приглашенные актеры, так и обычные люди, рассказывающие реальные истории о своих знакомых. Все ролики и обзор на Sostav.

Эмоциональность и фантазии от ZAVODMEDIA

Креативное видео-агентство ZAVODMEDIA выпустило проморолик «Что ты видишь». Это первая работа из серии «Жизнь пуста, если в ней нет фантазии», раскрывающая основной эмоциональный посыл бренда ZAVODMEDIA.

Съемки проходили в одном из песчаных карьеров подмосковья, работать пришлось довольно быстро, т.к., согласно режиссерской задумке, все действие должно было происходить на фоне заходящего солнца, поэтому прежде чем снять рабочий дубль, была проведена тщательная репетиция и подготовка.

Не обошлось и без компьютерной графики. Особое внимание в ролике уделено закадровому голосу направляющему внимание зрителя и плавно подводящему его к кульминации.

Школа кино и телевидения выпустила ролик с Данилой Козловским

Школа кино и телевидения «Индустрия» выпустила новый проморолик. Главным героем видео стал артист Данила Козловский.

В ролике он вспоминает о своих прошлых мечтах, но приходит к выводу, что зависимость от кино сильнее любых других желаний. Кинокритик Антон Долин в роли проницательного психотерапевта пытается помочь герою Козловского найти выход из столь сложной ситуации и советует не наступать на те же грабли, бросить кино и следовать за мечтой. В итоге его ждёт разочарование: он понимает, что это бесполезно, #этонелечится.

Тимати и Анастасия Решетова снялись в рекламе Lay's

Рекламный ролик «Приятные моменты вкуснее с Lay's Stax» появился на официальном YouTube-канале бренда и на ТВ в конце прошлой недели.

Главные герои ролика — рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова — являющиеся парой и в реальной жизни. Производством занималась компания Hoodyakov Production, которая уже многократно сотрудничала с лейблом Тимати — Black Star — при съемке музыкальных клипов.

В ролике « Райффайзенбанка» появилась Золушка

«Райффайзенбанк» предложил действующим и потенциальным клиентам новое прочтение всем известной сказки «Золушка». Инсайт на поверхности: ставка по кредиту в отличие от туфельки подойдет каждому.

Кампания разработана совместно с рекламным агентством MullenLowe Moscow. Обзор на Sostav.

«Сбербанк» снял ролик в стилистике « Черного зеркала»

Видеоролик призван продвигать стажерские программы Сбербанка Sberseasons для студентов IT, математических, экономических и технических специальностей.



Реклама снята в стилистике нашумевшего сериала «Черное зеркало». В ближайшем будущем есть магазин, в котором студентам один «технарь» продает знания для сессии в виде чипов. Обзор на Sostav.

Лишние килограммы через пышные розы от СТС

Новая рекламная кампания СТС по-весеннему красивая: герои Боттичелли и море цветов принесли каналу большое количество позитивных отзывов от зрителей и пользователей социальных сетей. Обзор на Sostav.

Греф и Лебедев в рекламе « Деловой Среды»

Полносервисное digital-агентство Isobar Moscow совместно с dentsu X и студией ASAP Production сняли анонсирующее видео для «Деловой Среды» — инновационного проекта Сбербанка и Минэкономразвития.

По сюжету ролика кураторы платформы рассказывают о том, что такое бизнес — работа без графика, постоянное напряжение, большие риски, конкуренция и искусство. Обзор на Sostav.

BOOTLEG и «Ростелеком» сняли сериал

Сериал «Трезвон» общей продолжительностью около 6 минут рассказывает о 34 продуктовых предложениях бренда.

Серии показывают в прероллах — согласно механике, каждому пользователю последовательно показываются первые 5 эпизодов сериала со своим законченным сюжетным поворотом, который служит «затравкой» к остальным эпизодам. Обзор на Sostav.

Сычев поссорился с Нагиевым в новом ролике МТС

Во что одеваться, на чем ездить и каким тарифом пользоваться — каждый вправе решать сам. Эта тривиальная мысль приходит и в голову одного из героев ролика Владимира Сычева, который долгое время во всем слушал главного персонажа всех кампаний МТС Дмитрия Нагиева. Обзор на Sostav.

Витя АК-47 прорекламировал сервис кешбэка

Клип #бэкком (Baack.com) был опубликован на официальном YouTube-канале кешбэк-сервиса. Стилистика самой песни, а также её видеоряд весьма напоминают предыдущий клип Вити — «Азино три топора». Обзор на Sostav.

«Билайн» и Contrapunto сняли ролик в стиле « хиппи»

Хиппи-кампания от Contrapunto и «Билайн» внесла свою лепту в список лучших бесплатных вещей в жизни человека. Обзор на Sostav.

Клип от АRKО и Коляна из «Реальных пацанов» набрал около 10 млн просмотров

В основе сюжета видеоклипа лежит сопоставление обычных и необычных будней главного героя. Во второй части ролика Колян начинает свой день с нестандартного черного геля для бритья, а значит, день тоже будет отличаться от всех предыдущих. Все ролики и обзор на Sostav.

РА «Восход» прорекламировало майонез через греческий мат

Серия интернет-роликов снята в абсурдной стилистике — нарочито простые декорации, никаких монтажных склеек и крайне выразительные эмоции актеров. Герои, конечно же, говорят на чистом греческом языке, но, как признаются в агентстве, не все их метафоры можно дословно перевести на русский. Все ролики и обзор на Sostav.

Durex отучил вынимать в ролике ко Дню всех влюбленных

На протяжении всего видео герои не дают друг другу насладиться моментом до самого конца, обрывая удовольствие на самом интересном месте. Обзор кампаний ко Дню святого Валентина на Sostav.

На смену Вике и Руслану из роликов Durex пришел Валентин

Ко Дню всех влюбленных Durex выпустил новый ролик из серии. В нем рассказывается о романтичном, интригующем и дерзком Валентине, у которого нет половых инфекций. Обзор кампаний ко Дню святого Валентина на Sostav.

Possible Group сняло инженеров в сериале

В коротких 30-секундных «сериях» показан быт потенциальных жителей новых домов. Рекламная кампания проходит под слоганом «проектируем жизнь, а не метры», поэтому герои сериала — штатные инженеры компании — призваны подмечать истинные жизненные «неудобства» и потребности современного прогрессивно мыслящего представителя среднего класса. Все ролики и обзор на Sostav.

Гей на передержке, или перспективы жизни в России нового образца

Сюжет видео основан на событиях, происходящих в жизни обычной российской семьи после избрания нового президента. Страна изменилась до неузнаваемости: темнокожие полицейские, призывающие в армию пенсионеров; 4 млн рублей на школьные нужды для ребенка; гей"на передержке" как обязательный элемент семьи. Обзор на Sostav.

Агентство Instinct выпустило юмористический ролик для « Дом.ru»

Ролик ориентирован на пользователей, потребляющих много видеоконтента (фильмы, сериалы, спортивные матчи). Для них важна как высокая скорость интернета, так и его стабильность. Обзор на Sostav.

Альфа-Банк и Юрий Дудь помогут бизнесу доить по полной

Альфа-Банк запустил рекламную кампанию с участием Юрия Дудя, который в конце прошлого года стал лицом бренда. Проект нацелен на малый бизнес, поэтому в роликах Дудь примеряет на себя образы барбера, бариста, фермера, флориста, мясника и плотника. Все ролики и обзор на Sostav.

Okko и «Декабрист» запустили креативное промо в питерском метро

Кампания приурочена к цифровой премьере фильма"Убийство в Восточном экспрессе" и включает в себя нестандартную обложку газеты Metro, флэшмоб, во время которого пассажиры метро ехали на работу с брендированной газетой, ролик о проведении флэшмоба, а также тематические конкурсы в соцсетях: горожане могли сфотографироваться с газетой в метро в образе частного сыщика и получить призы от Okko. Обзор на Sostav.

«Улыбка Радуги» и Great сравнили рекламу и жизнь в новом ролике

В рекламе все смотрится лучше, чем в жизни: трава зеленее, солнце ярче, а девушки всегда безупречны. Но как бы выглядели шаблонные сцены из beauty-рекламы, если их воспроизвести в реальной жизни? Обзор на Sostav.

«Идиотизм маркетинга» от DNS

Магазин бытовой и цифровой техники DNS во Владивостоке выпустил скандальный ролик к 23 февраля, который вчера взорвал социальные сети. На видео мужчина вывозит свою девушку в лес, заставляя закапывать в могилу «неудачные» подарки, врученные в праздник. Обзор на Sostav.

В меню « Бургер Кинг» появились « Танкобургеры Блиц»

Wargaming и «Бургер Кинг» сотрудничают уже много лет: новая совместная акция со слоганом"Подкрепился сам — накормил аккаунт" — уже шестая по счету. Обзор на Sostav.

#небургер: «Теремок» выпустил первый ролик из новой кампании

Новая рекламная кампания бренда началась с рекламного ролика, который основан на противопоставлении «Теремка» и его иностранных соперников. На видео показывают #небургер #несэндвич #неснэк и другие принципиальные отличия сети «Теремок» от других аналогов. Обзор на Sostav.

Канал « Живая Планета» проиллюстрировал свой слоган

Отправной точкой для креатива было желание визуализировать слоган канала «Природу делают люди», причем сделать это в легком и игровом стиле. Слоган подчеркивает, что человек и природа — единое целое.

Именно реакция человека на природу наделяет ее смыслами. «Делать» природу может каждый человек, заботясь о животных, относясь бережно к окружающему миру и делясь своими впечатлениями о путешествиях. Обзор на Sostav.