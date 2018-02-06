По словам героев ролика, бизнес – это искусство, вдохновение и новые открытия

Полносервисное digital-агентство Isobar Moscow совместно с dentsu X и студией ASAP Production сняли анонсирующее видео для «Деловой Среды» — инновационного проекта Сбербанка и Минэкономразвития.

«Деловая Среда» — уникальная образовательная платформа, созданная для развития и поддержки малого бизнеса в России. Курируют проект успешные предприниматели, известные бизнес-тренеры и представители крупнейших ВУЗов и ведущих компаний в области менеджмента, маркетинга, права и финансов.

Среди экспертов «Деловой Среды» представители «Сбербанка», Mail.ru Group, «Яндекса», Google, Black Star и другие эксперты.

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Перед агентствами стояла задача разработать креативную концепцию 45-секундного видео о проекте, способного заинтересовать и вдохновить зрителей. По сюжету ролика кураторы платформы рассказывают о том, что такое бизнес — работа без графика, постоянное напряжение, большие риски, конкуренция и искусство.

Видеоряд ролика очень динамичен. В нем нет ничего лишнего — в кадре только крупные планы героев. Создатели ролика отмечают, этим они хотели сфокусировать внимание зрителя на характере, индивидуальности и уникальном опыте каждого из бизнесменов.

Состав творческой группы:

АО «Деловая Среда» (клиент)

Андрей Ванин — генеральный директор

Евгений Домников — маркетинг директор

Екатерина Сергеева — руководитель проекта

Андрей Колесников — motion-дизайнер

Агентства:

Isobar Mosсow

Мила Федорова — продюсер

Андрей Камбулов — старший креатор

Андрей Лебедев — креативный директор

Анна Синева — аккаунт-директор

Мария Ивашутина — аккаунт групхед

Анфиса Якусевич — старший аккаунт-менеджер

dentsu X

Яна Раскладка — исполнительный директор

Людмила Колоскова — аккаунт-директор