Полносервисное digital-агентство Isobar Moscow совместно с dentsu X и студией ASAP Production сняли анонсирующее видео для «Деловой Среды» — инновационного проекта Сбербанка и Минэкономразвития.
«Деловая Среда» — уникальная образовательная платформа, созданная для развития и поддержки малого бизнеса в России. Курируют проект успешные предприниматели, известные бизнес-тренеры и представители крупнейших ВУЗов и ведущих компаний в области менеджмента, маркетинга, права и финансов.
Среди экспертов «Деловой Среды» представители «Сбербанка», Mail.ru Group, «Яндекса», Google, Black Star и другие эксперты.
Перед агентствами стояла задача разработать креативную концепцию 45-секундного видео о проекте, способного заинтересовать и вдохновить зрителей. По сюжету ролика кураторы платформы рассказывают о том, что такое бизнес — работа без графика, постоянное напряжение, большие риски, конкуренция и искусство.
Видеоряд ролика очень динамичен. В нем нет ничего лишнего — в кадре только крупные планы героев. Создатели ролика отмечают, этим они хотели сфокусировать внимание зрителя на характере, индивидуальности и уникальном опыте каждого из бизнесменов.
Состав творческой группы:
АО «Деловая Среда» (клиент)
Андрей Ванин — генеральный директор
Евгений Домников — маркетинг директор
Екатерина Сергеева — руководитель проекта
Андрей Колесников — motion-дизайнер
Агентства:
Isobar Mosсow
Мила Федорова — продюсер
Андрей Камбулов — старший креатор
Андрей Лебедев — креативный директор
Анна Синева — аккаунт-директор
Мария Ивашутина — аккаунт групхед
Анфиса Якусевич — старший аккаунт-менеджер
dentsu X
Яна Раскладка — исполнительный директор
Людмила Колоскова — аккаунт-директор