Руки, покрытые боди-артом, смогли «обмануть» зрителей

В марте 2017 года телеканал «Живая Планета» обновил эфирное оформление, с которым занял первое место в номинации «Лучший дизайн кабельного ТВ» на премии «МедиаБренд».

На новый имидж команду телеканала вдохновило разнообразие природы. А слоган канала проиллюстрирован в серии роликов.

Концепция кампании

Отправной точкой для креатива было желание визуализировать слоган канала «Природу делают люди», причем сделать это в легком и игровом стиле. Слоган подчеркивает, что человек и природа — единое целое.

Именно реакция человека на природу наделяет ее смыслами. «Делать» природу может каждый человек, заботясь о животных, относясь бережно к окружающему миру и делясь своими впечатлениями о путешествиях.

Источником вдохновения для роликов стал живой мир с его разнообразием и яркими красками. Зрители наблюдали изображения животных и только потом понимали, что они складываются из человеческих ладоней, покрытых тщательно нанесенным боди-артом.

Разработка серии рекламных роликов

Из трансляции роликов было решено сделать протяженную историю со своей драматургией. Первый пул видео впервые показали в марте 2017 года. В шестнадцати промороликах появляются крупные планы фламинго, слонов, хамелеонов, лошадей, пингвинов и других животных. А в следующей части, вышедшей в августе, раскрывалась первая тайна проекта — животных изображают руки моделей.

«Для нас было очень важно, чтобы картинка получилась полностью живой без использования компьютерной графики. В роликах вы видите, как люди буквально делают природу своими руками. Животные были нарисованы максимально реалистично, чтобы только в конце ролика зритель понял, что его „разыграли“, и это не животное, а изображение, нанесенное на ладони», — рассказывает главный редактор «Живой Планеты» Мария Моргун.

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Проект стал интересным вызовом для творческой группы, состоявшей из 20 человек — им пришлось основательно изучить мир живой природы.

«Мне даже пришлось пересчитать количество полос на зебре, — рассказывает художник Анна Бойчак. - Полосы на морде идут от носа в разные стороны, а в межбровье образуют ромб. Чтобы сделать из ладоней объемную лошадь, на одну руку я нанесла 30 полос. А на другой — нарисовала черный гребень — челку».

Еще одна непростая задача — сделать так, чтобы раскраска убедительно смотрелся на зверях из сложенных человеческих рук. В отличие от листа, холста, стены или любой другой плоской поверхности, на руках множество выпуклостей, углублений и маленьких морщин. От идеи сделать некоторых животных, например, оленя, пришлось отказаться — выяснилось, что это технически невозможно.

Художники отмечают, что на кропотливую работу с каждой моделью уходило до двух часов.

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К идее отражения животных через боди-арт на кистях рук уже прибегали различные эко-организации и организации по охране природы. Самая известная аналогичная кампания проходила под названием «Протяни руку природе» (Give a hand to wildlife) от WWF.

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Стоит отметить, что в ранее в подобных проектах фигурировали статичные изображения, а команда «Живой Планеты» поставила для себя цель сделать убедительное и реалистичное видео.

«На фотографиях всегда что-то можно скорректировать с помощью графических редакторов, у нас же речь шла о движении и очень крупных планах», — объясняет художник Анна Бойчак.

Результаты кампании

Серия роликов-обманок понравилась не только зрителям телеканала, но и профессионалам ТВ-индустрии.

«Живая Планета» получила премию «МедиаБренд». Эфирное оформление телеканала было признано лучшим в номинации «Лучший дизайн кабельного ТВ».

«То, что твои достижения признают коллеги, конкуренты и международное жюри — хороший повод для оптимизма. Тем более, что борьба была напряженной — в конкурсе участвовало много телеканалов», — признается Мария Моргун.

Ролики также набрали тысячи просмотров на официальном YouTube-канале «Живой Планеты».

Продолжение кампании и ответы на «загадки»

3 марта на телеканале выходит третий пул роликов. Теперь зрители «Живой Планеты» узнают, чьи именно руки все это время «играли» зверей.

«Моделями выступили наши ведущие, хорошо знакомые зрителям. Причём выбор животных, которых мы рисовали, не был случайным. За каждым конкретным вариантом стоял концепт, черты характера или шлейф их предыдущих проектов. Одинокий и всегда выживающий в экстремальных условиях Тимофей Баженов — волк. Умный, добрый и все понимающий Саша Хабургаев — слон. Элегантный и неутомимый Александр Аболиц — лошадь Пржевальского», — поясняет Мария Моргун.

По словам Марии Моргун, серия роликов «Природу делают люди» стала одним из определяющих проектов канала за последний год — ID-ролики не только создают общий образ, но и связывают в единое целое множество графических идей и решений телеканала.

Состав творческой группы:

Главный режиссер — Илья Цыганов

Оператор-постановщик — Владимир Бурцев

Операторы — Игорь Богатырев, Игорь Шумков, Александр Меньшов, Олег Злобин

Художник — Анна Бойчак

Дизайнеры — Виталий Чувилин, Дмитрий Ченгелия, Андрей Силичев

Ассистенты операторов — Константин Берзов, Константин Силаев, Станислав Лысый, Сергей Агафонов, Артем Киреев

Ассистенты-художника — Наталья Фесюк, Елена Федорова, Яна Сабурова

Исполнительные продюсеры — Мария Корчагина, Екатерина Федорова.