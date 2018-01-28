Искусство, философия и море цветов в рекламной кампании нового сезона проекта «Взвешенные и счастливые люди» на СТС

Новая рекламная кампания СТС по-весеннему красивая: герои Боттичелли и море цветов принесли каналу большое количество позитивных отзывов от зрителей и пользователей социальных сетей.

Рекламные кампании и любые медийные проекты, направленные на борьбу с внешними недостатками, всегда очень рискуют оказаться не по вкусу зрителям из-за неприятной картинки. Ролики, продвигающие средства по борьбе с акне, перхотью, грибком ногтей, зачастую собирают нелестные отзывы в связи с отсутствием какой-либо визуальной эстетики.

Многие рекламодатели уверены в обратном. По их мнению, после подобной «шоковой терапии» зрители, наоборот, гораздо быстрее купят предлагаемый товар, чтобы избавиться от проблем «такого масштаба».

Телеканал СТС в рекламой кампании нового сезона проекта «Взвешенные и счастливые люди» сделал ставку на красоту и исключительно приятные глазу имиджи. Героиня рекламных роликов и ведущая нового сезона шоу Анфиса Чехова предстает перед зрителями в пышном платье из цветов — именно с их помощью решено было отразить лишние килограммы.

«Нам было очень важно с самого начала показать, что главное в проекте — это человек с проблемами, которые могут возникнуть у любого. Но этот человек тоже хочет любить, иметь детей, да и просто — хочет жить. Именно поэтому мы хотели максимально дистанцироваться от изображения проблем лишнего веса как проблемы внешнего вида. Мы убеждены, что любой человек прекрасен и достоин любви вне зависимости от его веса», — рассказывает Андрей Тельминов, директор по маркетингу СТС.

Несмотря на то, что миссия шоу осталась прежней, концепция рекламной кампании несколько изменилась. В отличие от промо предыдущих сезонов, для которых создавали абстрактных персонажей на макетах, в этой кампании СТС снял реального человека — Анфису Чехову — довольно опытного человека в вопросах борьбы с лишним весом.

«Она в своей реальной жизни, как и наши участники, боролась с лишними килограммами. И не для внешнего вида, а ради собственного здоровья. Не стоит начинать худеть, только чтобы соответствовать чьим-то стандартам, мы убеждены, что это стоит делать, когда вопрос стоит о здоровье, о рождении детей, о жизни и смерти. Поэтому, в том числе, речь и не могла идти про „шоковую“ кампанию», — добавляет Андрей Тельминов, директор по маркетингу СТС.

Пользователи соцсетей уже оценили рекламные ролики — опубликовав их на своей страничке, Анфиса Чехова анонсировала новый сезон шоу. Посты набрали десятки тысяч лайков и сотни тысяч просмотров. В комментариях пользователи отмечали оригинальное сравнение лишнего веса с цветами и отмечали, что ролик получился очень нежным и по-настоящему весенним.

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Арт-директор СТС Елена Шанович рассказала об идее «цветочной» кампании, пояснив её метафоричность через живопись и философию.

Елена Шанович, арт-директор СТС

Метафора «цветы-килограммы» пришла ко мне, когда я случайно увидела в Instagram фотографию тоненькой модели, прижимающей к себе два огромных букета из цветов. Понимая, что для большинства полных людей визуализация полноты гиперреалистично может нанести ещё большую травму, а распускающиеся цветы как аллегория даст совершенно другие эмоции, был выбран именно этот визуальный ход. Композиция, цветовое решение и фон — это «Рождение Венеры» — одна из любимых мною картин Сандро Боттичелли. Обнаженная Венера плывет по морю на морской ракушке, на берегу её встречает нимфа времен года Ора с одеждами в руках. Под ногами цветут фиалки — символ обновления природы.

Философская трактовка произведения согласно неоплатонизму следующая: рождение Венеры — это символ рождения любви, наивысшей добродетели и духовной красоты, которая является движущей силой жизни. Мне кажется это абсолютно созвучно идее проекта Взвешенные и счастливые люди.

В позе Венеры очевидно влияние классической греческой скульптуры: богиня стоит, опираясь на одну ногу, и целомудренно прикрывает свою наготу. Анфиса, обладая врожденной пластикой, идеально повторила эту иконографию позы. Как и тренер проекта Наталья Луговских, которая в точности повторила пластику нимфы. Тренер Серега был сосредоточен в роли бога западного ветра Зефира, чьё дыхание приносит весну.

Не многие знают, что Боттичелли использовал алебастровую пыль, которая придаёт краскам особое свечение и долговечность. Мы старались как можно точнее передать это свечение и макетах и в роликах рекламной кампании. И даже форму цветов, роз, мы специально старались сохранить, как на картине.



Рекламная кампания проекта будет в проходить в ТВ-эфире, в диджитал (включая социальные сети канала, проекта и Анфисы Чеховой), в СМИ и на радио.