Теперь, когда цветочный промо-ролик вышел в эфир, я могу поделиться с вами, как мы снимали! Команда Лены Шанович @eshanovich сделала что-то невероятное. За пару дней сшили два цветочных платья- «худое» и «толстое». Последнее весило 30 кг и стоять в нем было очень тяжело. Постановщикам приходилось всё время его поддерживать. Ну, а на видео ( полистайте карусель) вы увидите как платье росло и расширялось))) Ролик снимали сутки, практически как снимают клипы наши артисты. В итоге получилось очень красивое, и, судя по вашим комментариям, трогательное видео)) Посмотрите у меня его в ленте)) И спасибо телеканалу @tv_ctc за то что делают контент канала не только по голливудски красивым, но и Вдохновляющим!

