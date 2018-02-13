Стоило нам обсудить мат в рекламе с нашими экспертами, как свежие примеры из индустрии не заставили себя ждать. На этот раз ставку на эпатаж и провокацию сделало рекламное агентство «Восход» в кампании для бренда майонеза «Московский Провансаль Оливковый».
Олива — национальный символ Греции. А содержащиеся в оливках ненасыщенные жирные омега-кислоты — тот самый скрытый источник легендарной греческой красоты и здоровья. Именно греков и решила привлечь в серию роликов команда креаторов агентства.
Герои новой рекламной кампании — силач Здоров Какбыкос, красавица Грация Сногсшибатос и долгожительница Бабушка Ядренос.
Все они страшно недовольны тем обстоятельством, что главный греческий секрет раскрыт «Московским Провансалем». Серия интернет-роликов снята в абсурдной стилистике — нарочито простые декорации, никаких монтажных склеек и крайне выразительные эмоции актеров. Герои, конечно же, говорят на чистом греческом языке, но, как признаются в агентстве, не все их метафоры можно дословно перевести на русский.
В рамках кампании был также создан игровой промосайт, на котором каждый может провести эпичную битву за секрет красоты и здоровья.
Состав творческой группы:
«Московский Провансаль»
Директор департамента маркетинга: Екатерина Соколова
Руководитель группы по маркетинговым коммуникациям: Виктория Дорошенко
Руководитель группы маркетинга по соусам: Анна Белослудцева
Старший бренд-менеджер: Ольга Гулидова
Менеджер по продвижению: Евгений Абросимов
РА «Восход»
Креативный директор: Андрей Губайдуллин
Копирайтеры: Антон Мамыкин, Александр Синюк
Диджитал креативный директор: Дмитрий Маслаков
Диджитал арт-директор: Анна Маслякова
Веб-дизайнер: Лилия Загидуллина
Техлид: Валерий Захаров
Медиаподдержка: Егор Мальцев, Алиса Шимелис
Аккаунт-менеджер: Елена Хохлова
SKBD.SH Production
Режиссер-постановщик: David Popescu
Оператор-постановщик: Михаил Кричман
Второй режиссер: Анна Пушкина
Камера: Виктор Саратов
Свет: Петр Семенов
Директор по производству: Виктор Рыбинцев
Художник-постановщик: Дарья Григорьева
Костюмы: Юлия Наумова
Грим: Лана Каун
Кастинг: Светлана Левина
Продюсер: Евгения Афанасьева
Ассистент продюсера: Сюзанна Мардини
Монтаж: Кирилл Орынянский
Цвет: Андрей Меснянкин
Графика: Александр Прокофьев
Продюсер постпродакшна: Нонна Аристархова
Генеральный продюсер: Михаил Романов
Звук: студия «Пифагор»