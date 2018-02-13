Новая кампания бренда майонеза «Московский Провансаль Оливковый» состоит из трех эмоциональных роликов

Стоило нам обсудить мат в рекламе с нашими экспертами, как свежие примеры из индустрии не заставили себя ждать. На этот раз ставку на эпатаж и провокацию сделало рекламное агентство «Восход» в кампании для бренда майонеза «Московский Провансаль Оливковый».

Олива — национальный символ Греции. А содержащиеся в оливках ненасыщенные жирные омега-кислоты — тот самый скрытый источник легендарной греческой красоты и здоровья. Именно греков и решила привлечь в серию роликов команда креаторов агентства.

Герои новой рекламной кампании — силач Здоров Какбыкос, красавица Грация Сногсшибатос и долгожительница Бабушка Ядренос.

Все они страшно недовольны тем обстоятельством, что главный греческий секрет раскрыт «Московским Провансалем». Серия интернет-роликов снята в абсурдной стилистике — нарочито простые декорации, никаких монтажных склеек и крайне выразительные эмоции актеров. Герои, конечно же, говорят на чистом греческом языке, но, как признаются в агентстве, не все их метафоры можно дословно перевести на русский.

В рамках кампании был также создан игровой промосайт, на котором каждый может провести эпичную битву за секрет красоты и здоровья.

Состав творческой группы:

«Московский Провансаль»

Директор департамента маркетинга: Екатерина Соколова

Руководитель группы по маркетинговым коммуникациям: Виктория Дорошенко

Руководитель группы маркетинга по соусам: Анна Белослудцева

Старший бренд-менеджер: Ольга Гулидова

Менеджер по продвижению: Евгений Абросимов

РА «Восход»

Креативный директор: Андрей Губайдуллин

Копирайтеры: Антон Мамыкин, Александр Синюк

Диджитал креативный директор: Дмитрий Маслаков

Диджитал арт-директор: Анна Маслякова

Веб-дизайнер: Лилия Загидуллина

Техлид: Валерий Захаров

Медиаподдержка: Егор Мальцев, Алиса Шимелис

Аккаунт-менеджер: Елена Хохлова

SKBD.SH Production

Режиссер-постановщик: David Popescu

Оператор-постановщик: Михаил Кричман

Второй режиссер: Анна Пушкина

Камера: Виктор Саратов

Свет: Петр Семенов

Директор по производству: Виктор Рыбинцев

Художник-постановщик: Дарья Григорьева

Костюмы: Юлия Наумова

Грим: Лана Каун

Кастинг: Светлана Левина

Продюсер: Евгения Афанасьева

Ассистент продюсера: Сюзанна Мардини

Монтаж: Кирилл Орынянский

Цвет: Андрей Меснянкин

Графика: Александр Прокофьев

Продюсер постпродакшна: Нонна Аристархова

Генеральный продюсер: Михаил Романов

Звук: студия «Пифагор»