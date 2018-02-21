В рекламе все смотрится лучше, чем в жизни: трава зеленее, солнце ярче, а девушки всегда безупречны. Но как бы выглядели шаблонные сцены из beauty-рекламы, если их воспроизвести в реальной жизни?
Сеть магазинов «Улыбка Радуги» с недавнего времени сосредоточилась на косметике, предоставляя покупателям широкий ассортимент, быстрое обслуживание и удобное расположение.
В компании признаются, бренду было интересно противопоставить себя более дорогим гламурным сетям.
Магазины косметики «Улыбка Радуги» призывают девушек не воспринимать все, что они видят в рекламе, всерьез. По их мнению, гораздо важнее быть собой и ценить свою настоящую красоту.
Работа агентства
Агентству Great поставили несколько непростых задач. Необходимо было соединить амбиции клиента, короткий ТВ-формат и необходимость отразить актуальное позиционирование сети «Улыбка Радуги», которая совсем недавно воспринималась как сеть магазинов товаров для дома.
«Мы рассматривали несколько альтернативных идей. Одну взяли из соцсетей, где девушки говорили о том, что сам процесс похода в магазин приносит удовольствие. В другой подшучивали над людьми, излишне трепетно относящимися к своему мейк-апу и костюму — показывали, насколько это ограничивает их жизнь. В итоге мы вместе с клиентом остановились на идее слегка „потроллить“ рекламный блок. Показать, что эти суматошные, всё на свете проспавшие, на бегу наводящие красоту девушки милее красоток из рекламы, которых на деле-то и не существует!», — рассказывают представители креативной команды Great.
Состав творческой группы:
«Улыбка Радуги» (клиент)
Генеральный директор: Алексей Вадимович Баулин
Директор по продажам: Мария Мироновская
Директор по операционному маркетингу и рекламе: Виктория Цирахто
Бренд-менеджер: Дарья Диомидова
Great Advertising Group (агентство)
Креативный директор: Константин Платонов
Копирайтер: Ольга Иванова
Арт-директор: Михаил Россинский
Аккаунт-директор: Виктор Донюков
Старший аккаунт-менеджер: Мария Кесельман
HotShot Films (продакшн)
Режиссер: Виталий Шепелев
Оператор: Денис Панов
Продюсер: Александра Лейбович