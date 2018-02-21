Агентство решило перенести beauty-ролики в реальный мир

В рекламе все смотрится лучше, чем в жизни: трава зеленее, солнце ярче, а девушки всегда безупречны. Но как бы выглядели шаблонные сцены из beauty-рекламы, если их воспроизвести в реальной жизни?

Сеть магазинов «Улыбка Радуги» с недавнего времени сосредоточилась на косметике, предоставляя покупателям широкий ассортимент, быстрое обслуживание и удобное расположение.

В компании признаются, бренду было интересно противопоставить себя более дорогим гламурным сетям.

Магазины косметики «Улыбка Радуги» призывают девушек не воспринимать все, что они видят в рекламе, всерьез. По их мнению, гораздо важнее быть собой и ценить свою настоящую красоту.

Работа агентства

Агентству Great поставили несколько непростых задач. Необходимо было соединить амбиции клиента, короткий ТВ-формат и необходимость отразить актуальное позиционирование сети «Улыбка Радуги», которая совсем недавно воспринималась как сеть магазинов товаров для дома.

«Мы рассматривали несколько альтернативных идей. Одну взяли из соцсетей, где девушки говорили о том, что сам процесс похода в магазин приносит удовольствие. В другой подшучивали над людьми, излишне трепетно относящимися к своему мейк-апу и костюму — показывали, насколько это ограничивает их жизнь. В итоге мы вместе с клиентом остановились на идее слегка „потроллить“ рекламный блок. Показать, что эти суматошные, всё на свете проспавшие, на бегу наводящие красоту девушки милее красоток из рекламы, которых на деле-то и не существует!», — рассказывают представители креативной команды Great.

Состав творческой группы:

«Улыбка Радуги» (клиент)

Генеральный директор: Алексей Вадимович Баулин

Директор по продажам: Мария Мироновская

Директор по операционному маркетингу и рекламе: Виктория Цирахто

Бренд-менеджер: Дарья Диомидова

Great Advertising Group (агентство)

Креативный директор: Константин Платонов

Копирайтер: Ольга Иванова

Арт-директор: Михаил Россинский

Аккаунт-директор: Виктор Донюков

Старший аккаунт-менеджер: Мария Кесельман

HotShot Films (продакшн)

Режиссер: Виталий Шепелев

Оператор: Денис Панов

Продюсер: Александра Лейбович