Простые люди стали голосом совести в новой кампании агентства Possible Group для карты рассрочки «Совесть» (проект группы QIWI).
Кампания состоит из 9 документальных историй. Режиссером проекта стал Сэм Вашингтон, работавший над роликами для брендов Apple, Adidas, Netflix. Среди героев роликов были как приглашенные актеры, так и обычные люди, рассказывающие реальные истории о своих знакомых.
Четыре видеоистории из девяти будут транслироваться на федеральных и тематических каналах: СТС, ТНТ, НТВ, Первом, каналах 2×2, TV 1000, Discovery. Еще пять сюжетов были сняты специально для Интернет-площадок — их можно будет увидеть в Facebook, Instagram, YouTube и на площадках «Яндекса».
Особенность интернет-трансляции документальных историй в том, что каждая аудитория найдет здесь реального персонажа с близкой для себя историей: у девушки с собачкой подруга нагло заняла денег на пятнадцатое новое платье, приятель молодого героя решил срочно купить себе криптовалюту, а соседа директора по продажам «Совести» (он тоже решил рассказать свою историю) залили соседи (хотя живет он на последнем этаже).
Кампанию поддерживает масштабная наружная реклама в Москве и Санкт-Петербурге. Общий охват кампании во всех каналах — порядка 12 млн. человек. Не исключено, что кампания #ИмейСовесть получит продолжение с привлечением историй пользователей.
«Каждый оказывался в ситуации, когда вам по каким-то причинам не возвращают долг. Вспомните свои ощущения, что вы чувствовали? Обиду, возмущение, несправедливость или может вам просто нужны были деньги, но потребовать их у друга было неловко? Совесть должна быть у каждого. И я сейчас имею в виду не только карту рассрочки. Она поможет с необходимыми и срочными покупками. А к бессовестным должникам относитесь с юмором, как наши герои», — рассказывает Павел Давидовский, директор по маркетингу карты рассрочки «Совесть».
«Нам всем хотелось сделать что-то такое, что не мог бы сказать больше никто в этой категории. Так появился призыв: „Имей Совесть!“, мы донесли его от лица самых разных людей, пригласив их рассказать о своих знакомых, у которых до сих пор нет совести», — добавляет Олег Пальчинский, креативный директор Possible Group.
Состав творческой группы:
«Совесть» (клиент)
CEO: Олег Ряженов-Симс
COO: Роман Василян
Маркетинг-директор: Павел Давидовский
Медиа и бренд-директор: Мария Вассерман
Бренд-менеджер: Юлия Вишнякова
Possible Group (агентство)
Креативные директора: Олег Пальчинский, Артем Филимонов
Креатив: Миша Синельщиков, Юрий Алтуфьев
Аккаунт-директор: Александр Севрюков
Аккаунт-менеджер: Алина Рожкова
ActionFilm (продакшн)
Режиссер: Sam Washington
1st AD: Владимир Поповиченко
DOP: Иван Соломатин
1st AC: Борис Полушев
2nd AC: Денис Кудряшов
Продюсер: Евгения Аникина
Директор группы: Эдуард Садомов
Режиссер монтажа: Владимир Бобошин
PP18 (постпродакшн)
Супервайзер по графике: Валентин Генералов
Постпродакшн продюсер: Ася Болотина