Карта рассрочки с говорящим названием «Совесть» совместно с агентством Possible Group запустила новую рекламную кампанию

Простые люди стали голосом совести в новой кампании агентства Possible Group для карты рассрочки «Совесть» (проект группы QIWI).

Кампания состоит из 9 документальных историй. Режиссером проекта стал Сэм Вашингтон, работавший над роликами для брендов Apple, Adidas, Netflix. Среди героев роликов были как приглашенные актеры, так и обычные люди, рассказывающие реальные истории о своих знакомых.

Четыре видеоистории из девяти будут транслироваться на федеральных и тематических каналах: СТС, ТНТ, НТВ, Первом, каналах 2×2, TV 1000, Discovery. Еще пять сюжетов были сняты специально для Интернет-площадок — их можно будет увидеть в Facebook, Instagram, YouTube и на площадках «Яндекса».

Особенность интернет-трансляции документальных историй в том, что каждая аудитория найдет здесь реального персонажа с близкой для себя историей: у девушки с собачкой подруга нагло заняла денег на пятнадцатое новое платье, приятель молодого героя решил срочно купить себе криптовалюту, а соседа директора по продажам «Совести» (он тоже решил рассказать свою историю) залили соседи (хотя живет он на последнем этаже).

Кампанию поддерживает масштабная наружная реклама в Москве и Санкт-Петербурге. Общий охват кампании во всех каналах — порядка 12 млн. человек. Не исключено, что кампания #ИмейСовесть получит продолжение с привлечением историй пользователей.

«Каждый оказывался в ситуации, когда вам по каким-то причинам не возвращают долг. Вспомните свои ощущения, что вы чувствовали? Обиду, возмущение, несправедливость или может вам просто нужны были деньги, но потребовать их у друга было неловко? Совесть должна быть у каждого. И я сейчас имею в виду не только карту рассрочки. Она поможет с необходимыми и срочными покупками. А к бессовестным должникам относитесь с юмором, как наши герои», — рассказывает Павел Давидовский, директор по маркетингу карты рассрочки «Совесть».

«Нам всем хотелось сделать что-то такое, что не мог бы сказать больше никто в этой категории. Так появился призыв: „Имей Совесть!“, мы донесли его от лица самых разных людей, пригласив их рассказать о своих знакомых, у которых до сих пор нет совести», — добавляет Олег Пальчинский, креативный директор Possible Group.

Состав творческой группы:

«Совесть» (клиент)

CEO: Олег Ряженов-Симс

COO: Роман Василян

Маркетинг-директор: Павел Давидовский

Медиа и бренд-директор: Мария Вассерман

Бренд-менеджер: Юлия Вишнякова

Possible Group (агентство)

Креативные директора: Олег Пальчинский, Артем Филимонов

Креатив: Миша Синельщиков, Юрий Алтуфьев

Аккаунт-директор: Александр Севрюков

Аккаунт-менеджер: Алина Рожкова

ActionFilm (продакшн)

Режиссер: Sam Washington

1st AD: Владимир Поповиченко

DOP: Иван Соломатин

1st AC: Борис Полушев

2nd AC: Денис Кудряшов

Продюсер: Евгения Аникина

Директор группы: Эдуард Садомов

Режиссер монтажа: Владимир Бобошин

PP18 (постпродакшн)

Супервайзер по графике: Валентин Генералов

Постпродакшн продюсер: Ася Болотина