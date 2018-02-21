Онлайн-кинотеатр Okko запустил в метрополитене Санкт-Петербурга креативную промокампанию, приуроченную к цифровой премьере фильма «Убийство в Восточном экспрессе», премьера которого в сервисе состоится 23 февраля.
Промо-кампания включает в себя нестандартную обложку газеты Metro, флэшмоб, во время которого пассажиры метро ехали на работу с брендированной газетой, ролик о проведении флэшмоба, а также тематические конкурсы в соцсетях: горожане могли сфотографироваться с газетой в метро в образе частного сыщика и получить призы от Okko.
Обложка имеет прорези для глаз на задней стороне, аппелируя к известному сюжету про слежку.
Автором нестандартной идеи стало креативное агентство «Декабрист».
«Фильм „Убийство в Восточном экспрессе“ по произведению Агаты Кристи — это классическая история про сыщика, поэтому в основу идеи лег традиционный детективный прием слежки за объектом через прорези в газете. Такой прием помог нам вовлечь пассажиров метрополитена в „детективную игру“, дав им возможность почувствовать себя настоящими сыщиками», — рассказывает креативный директор агентства «Декабрист» Антон Мохов.