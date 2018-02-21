Флэшмоб приурочен к цифровой премьере фильма «Убийство в Восточном экспрессе»

Онлайн-кинотеатр Okko запустил в метрополитене Санкт-Петербурга креативную промокампанию, приуроченную к цифровой премьере фильма «Убийство в Восточном экспрессе», премьера которого в сервисе состоится 23 февраля.

Промо-кампания включает в себя нестандартную обложку газеты Metro, флэшмоб, во время которого пассажиры метро ехали на работу с брендированной газетой, ролик о проведении флэшмоба, а также тематические конкурсы в соцсетях: горожане могли сфотографироваться с газетой в метро в образе частного сыщика и получить призы от Okko.

Обложка имеет прорези для глаз на задней стороне, аппелируя к известному сюжету про слежку.

Автором нестандартной идеи стало креативное агентство «Декабрист».