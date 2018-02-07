Новая рекламная кампания продвигает тариф «Безлимитище»

Новый тариф от МТС «Мой Безлимитище» позволяет абонентам настраивать объем пакетов минут и интернета под свои потребности. Право прислушиваться к собственным желаниям в новом рекламном ролике перед Дмитрием Нагиевым рьяно отстаивает Владимир Сычев.

Во что одеваться, на чем ездить и каким тарифом пользоваться — каждый вправе решать сам. Эта тривиальная мысль приходит и в голову одного из героев ролика Владимира Сычева, который долгое время во всем слушал главного персонажа всех кампаний МТС Дмитрия Нагиева.

С появлением тарифа «Мой Безлимитище» с героем происходит удивительная трансформация: он уже не Володька, а Владимир, который сам решает, сколько минут звонков и интернета нужно именно ему.

«Запуская данный тариф, мы думали о том, как важно самому принимать решения и делать так, как удобно тебе. Мы ведь все разные: кто-то много говорит по телефону, кто-то пользуется только интернетом и мессенджерами. Наше предложение для тех, кто хочет решать сам. Ну и, конечно, платить только за то, что использует», — рассказывает директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.

Съемки ролика проходили в Московской области. Согласно креативной идее, герои были одеты в практически одинаковые теплые дубленки, чему они были бесконечно рады, так как снимали прямо на морозе. Саундтреком ролика стала легендарная песня «I want to break free» группы Queen, которая подчеркивает настроение ролика.

В интегрированной рекламной кампании МТС задействовала следующие каналы коммуникаций: ТВ, Интернет, радио, наружную рекламу, POSM.

Состав творческой группы:

МТС

Наталия Глаголева

Мария Яковлева

Арина Музюкина

Михаил Козлов

BBDO

Андрей Иванов

Павел Волков

Валентина Наумова

Анастасия Великанова

Режиссер: Ярослав Чеважевский