«Райффайзенбанк» предложил действующим и потенциальным клиентам новое прочтение всем известной сказки «Золушка». Инсайт на поверхности: ставка по кредиту в отличие от туфельки подойдет каждому.
«Райффайзенбанк» совместно с рекламным агентством MullenLowe Moscow запустил новую рекламную кампанию по потребительским кредитам. Кампания построена на классической истории о Золушке. Параллель проведена между ставкой по кредиту и туфелькой главной героини сказки. Они единственные в своем роде и нравятся абсолютно всем. Тем не менее, ставка в отличие от туфельки подойдет каждому.
Кампания развернулась на ТВ, в digital и в местах обслуживания клиентов. В ТВ-ролике, снятом наподобие музыкального клипа, разные девушки примеряют туфельку-ставку под Feel It Still группы Portugal. The Man., и всем она приходится впору. Для продвижения кампании в интернете была разработана расширенная версия клипа, которую можно увидеть на YouTube и странице Банка в Facebook.
В отделениях Банка в рамках кампании размещены лайтбоксы с образами разных «Золушек», примеривших ту самую туфельку.
Идея кампании принадлежит креативной команде агентства MullenLowe Moscow, а реализовала ее Лена Цодыковская — режиссер, с которым агентство уже сделало несколько успешных проектов для «Райффайзенбанка».
Состав творческой группы:
Райффайзенбанк (клиент)
Начальник управления маркетинга — Иван Курочкин
Руководитель департамента маркетинговых коммуникаций — Екатерина Остапчук
Старший менеджер по маркетингу продукта — Ольга Чехутская
MullenLowe Moscow (агентство)
Стратегический директор — Екатерина Аксенова
Творческий директор — Павел Ботев
Старший арт-директор — Максим Новиков
Старший копирайтер — Ирина Кузина
Директор по работе с клиентами — Алексей Хлестов
Младший менеджер по работе с клиентами — Ева Яблокова
Продюсер — Шана Тавелинская
Profilm (продакшн)
Режиссер — Лена Цодыковская
Оператор — Константин Мазов
Исполнительный продюсер — Олеся Шепелева
Продюсер — Ольга Асовская
Ассистент продюсера — Дарья Левшова