Сказка про Золушку превратилась в сказку про потребительские кредиты

«Райффайзенбанк» предложил действующим и потенциальным клиентам новое прочтение всем известной сказки «Золушка». Инсайт на поверхности: ставка по кредиту в отличие от туфельки подойдет каждому.

«Райффайзенбанк» совместно с рекламным агентством MullenLowe Moscow запустил новую рекламную кампанию по потребительским кредитам. Кампания построена на классической истории о Золушке. Параллель проведена между ставкой по кредиту и туфелькой главной героини сказки. Они единственные в своем роде и нравятся абсолютно всем. Тем не менее, ставка в отличие от туфельки подойдет каждому.

Кампания развернулась на ТВ, в digital и в местах обслуживания клиентов. В ТВ-ролике, снятом наподобие музыкального клипа, разные девушки примеряют туфельку-ставку под Feel It Still группы Portugal. The Man., и всем она приходится впору. Для продвижения кампании в интернете была разработана расширенная версия клипа, которую можно увидеть на YouTube и странице Банка в Facebook.

В отделениях Банка в рамках кампании размещены лайтбоксы с образами разных «Золушек», примеривших ту самую туфельку.

Идея кампании принадлежит креативной команде агентства MullenLowe Moscow, а реализовала ее Лена Цодыковская — режиссер, с которым агентство уже сделало несколько успешных проектов для «Райффайзенбанка».

Состав творческой группы:

Райффайзенбанк (клиент)

Начальник управления маркетинга — Иван Курочкин

Руководитель департамента маркетинговых коммуникаций — Екатерина Остапчук

Старший менеджер по маркетингу продукта — Ольга Чехутская

MullenLowe Moscow (агентство)

Стратегический директор — Екатерина Аксенова

Творческий директор — Павел Ботев

Старший арт-директор — Максим Новиков

Старший копирайтер — Ирина Кузина

Директор по работе с клиентами — Алексей Хлестов

Младший менеджер по работе с клиентами — Ева Яблокова

Продюсер — Шана Тавелинская

Profilm (продакшн)

Режиссер — Лена Цодыковская

Оператор — Константин Мазов

Исполнительный продюсер — Олеся Шепелева

Продюсер — Ольга Асовская

Ассистент продюсера — Дарья Левшова