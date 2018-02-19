Согласно результатам тестов скорости через Speedtest, телеком-оператор «Дом.ru» стал провайдером № 1 по скорости домашнего интернета в России по итогам 2017 года. По случаю такой победы в сети и на ТВ появился новый рекламный ролик, созданный креативной командой Instinct.
Ролик ориентирован на пользователей, потребляющих много видеоконтента (фильмы, сериалы, спортивные матчи). Для них важна как высокая скорость интернета, так и его стабильность.
Режиссером ролика выступил Микко Летинен (Mikko Lehtinen), работы которого не раз были отмечены наградами на фестивалях The New York Festivals, Cannes Lions, Epica Awards, D&AD и других.
«Мы решили сохранить дух „молодежных комедий“ и сделать новые ролики стилистическим продолжением прошлой истории, героем которой стал харизматичный рыжий кот. Нам хотелось не только создать единую концепцию, ощущение юмористического сериала, но и оригинально рассказать о серьезном для Дом.ru событии», — делится команда креативного агентства Instinct.
Состав творческой группы:
«ЭР-Телеком» (клиент)
Елена Сарапульцева — Руководитель креативной группы службы управления брендом и маркетингом
Instinct (агентство)
Алексей Мешков — Креативный директор
Даниил Островский — Креативный директор
Евгения Бабиор — Копирайтер
Татьяна Васильева — Арт-директор
Петр Стерлигов — Руководитель отдела по работе с клиентами
Наталия Аметова — Руководитель группы по работе с клиентами
Татьяна Максимова — Продюсер
Reflex (продакшн)
Режиссер — Mikko Lehtinen
Оператор — Сергей Трофимов
Исполнительный продюсер — Петр Ильин
Продюсер — Леонид Лукьянов
Ассистент продюсера — Никита Матвеев