Реклама рассказывает о рекордной скорости домашнего интернета

Согласно результатам тестов скорости через Speedtest, телеком-оператор «Дом.ru» стал провайдером № 1 по скорости домашнего интернета в России по итогам 2017 года. По случаю такой победы в сети и на ТВ появился новый рекламный ролик, созданный креативной командой Instinct.

Ролик ориентирован на пользователей, потребляющих много видеоконтента (фильмы, сериалы, спортивные матчи). Для них важна как высокая скорость интернета, так и его стабильность.

Режиссером ролика выступил Микко Летинен (Mikko Lehtinen), работы которого не раз были отмечены наградами на фестивалях The New York Festivals, Cannes Lions, Epica Awards, D&AD и других.

«Мы решили сохранить дух „молодежных комедий“ и сделать новые ролики стилистическим продолжением прошлой истории, героем которой стал харизматичный рыжий кот. Нам хотелось не только создать единую концепцию, ощущение юмористического сериала, но и оригинально рассказать о серьезном для Дом.ru событии», — делится команда креативного агентства Instinct.

Состав творческой группы:

«ЭР-Телеком» (клиент)

Елена Сарапульцева — Руководитель креативной группы службы управления брендом и маркетингом

Instinct (агентство)

Алексей Мешков — Креативный директор

Даниил Островский — Креативный директор

Евгения Бабиор — Копирайтер

Татьяна Васильева — Арт-директор

Петр Стерлигов — Руководитель отдела по работе с клиентами

Наталия Аметова — Руководитель группы по работе с клиентами

Татьяна Максимова — Продюсер

Reflex (продакшн)

Режиссер — Mikko Lehtinen

Оператор — Сергей Трофимов

Исполнительный продюсер — Петр Ильин

Продюсер — Леонид Лукьянов

Ассистент продюсера — Никита Матвеев