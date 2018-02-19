Гей на передержке, или перспективы жизни в России нового образца

Предвыборная суета, как кандидатов, так и их избирателей, вступает в свою активную фазу. В минувшие выходные социальные сети и мессенджеры взорвал агитационный ролик, который наглядно показал последствия равнодушия к выборам.

Вирусный ролик, рассказывающий о важности явки на выборы, собрал сотни тысяч просмотров в интернете только за минувший уикенд. Количество шеров в мессенджерах подсчитать невозможно, но и оно кажется запредельным. Ролик снят с привлечением известного артиста Сергея Бурунова, известного по участию в шоу «Большая разница» и в сериале «Ивановы-Ивановы».

Сюжет видео основан на событиях, происходящих в жизни обычной российской семьи после избрания нового президента. Страна изменилась до неузнаваемости: темнокожие полицейские, призывающие в армию пенсионеров; 4 млн рублей на школьные нужды для ребенка; гей «на передержке» как обязательный элемент семьи.

Пользователи сети отнеслись к ролику неоднозначно. Многие отмечают юмор видео и отличную актерскую игру, но некоторые юзеры справедливо заметили, что ролик неявно призывает голосовать исключительно за действующую власть. Другие оказались возмущены персонажами ролика, а его создателей обвинили в сексизме, расизме и гомофобии.