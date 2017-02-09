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Визитка
Лицо рынка
Герои Digital
Прямой эфир
Годовой отчет
Голосования
Шкала эффективности рекламы
Конкурс социальной рекламы "ИМПУЛЬС"
Интервью
Аэропорт как рекламная площадка
Конкурс «Ты знаешь, что можешь!»
Решения IBM для маркетинга
#FOCUSFORUM
Итоги года
Креатив в наружной рекламе
Предвыборный штаб изнутри
Sport Marketing
Нос к носу
10
.
01-
-20
.
02
ТЕНДЕРЫ
Нет обновлений
3
ТОПСОСТАВ
проекта
DIGITAL
РЕЙТИНГИ
ФОРУМ
Нет обновлений
2
БЛОГИ
поста
С Новым годом и Рождеством!
4
Нос к носу: Андрей Губайдуллин vs Данил Голованов
9
Главные тренды в креативе: что нас ждет в 2017
20
Телеединство. Главные итоги 2016 года в медиа
6
Итоги года в Digital: чем запомнился 2016
КАРТИНА ДНЯ
12:00
вчера
4
С Новым годом и Рождеством!
15:30
30 Декабря
9
Нос к носу: Андрей Губайдуллин vs Данил Голованов
15:00
30 Декабря
4
Обзор новогодней российской рекламы
14:45
30 Декабря
20
Главные тренды в креативе: что нас ждет в 2017
14:00
30 Декабря
6
Телеединство. Главные итоги 2016 года в медиа
11:30
30 Декабря
4
10 главных ребрендингов 2016
16:15
29 Декабря
7
Как Renault и SLAVA начали продавать автомобили он-лайн
15:40
29 Декабря
6
Ургант спародировал вирусный ролик
15:15
29 Декабря
5
Цифровые продуткы Сбербанка продвинет SLAVA
14:25
29 Декабря
Twitter объявил о запуске 360-градусных видеотрансляций
14:00
29 Декабря
Российские победители Cristal Festival
13:30
29 Декабря
«ВКонтакте» запустил Истории
13:05
29 Декабря
5
Новогодний клип Сбербанка и Uma2rman
12:45
29 Декабря
3
Gillette пострадал из-за «Боярышника»
12:10
29 Декабря
Amazon организует воздушные склады
10:15
29 Декабря
"ВКонтакте" опубликовала список запрещенных видов рекламы
10:00
29 Декабря
«Газпром-Медиа» ждет роста рекламной выручки на 12%
09:45
29 Декабря
2
Как искусственный интеллект поможет маркетологам в 2017?
09:30
29 Декабря
Тендеры недели: ТГК-1, МВД, Большой Театр и Управления по информационной политике МО
09:00
29 Декабря
2
"Газпром-медиа" может отказаться от телецентра НТВ
19:20
28 Декабря
4
Глава японской рекламной компании Dentsu подал в отставку из-за самоубийства сотрудницы
17:40
28 Декабря
2
Слух: Google запретил сотрудникам посещать Россию
17:20
28 Декабря
В Екатеринбурге дом престарелых на время стал резиденцией Деда Мороза
16:30
28 Декабря
Итоги года в Digital: чем запомнился 2016
16:15
28 Декабря
4
Millward Brown: маркетологам придется учиться работать с медиамиксом по-новому
15:40
28 Декабря
Белорусские трактора станцевали вальс и танго
14:45
28 Декабря
3
"Пулково" запустил праздничный конвейер
13:20
28 Декабря
1
«Тинькофф банк» покупает приложение для хранения документов
13:00
28 Декабря
3
Гороскоп для пиарщиков и спикеров на 2017 год
12:15
28 Декабря
5
Доверие россиян к рекламе осталось в минусе
Календарь событий
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9 Февраля
2017
«PR+» FORUM 2017. Всероссийский форум PR директоров
9 и 10 февраля InterForum приглашает профессионалов сферы PR из компаний крупного и среднего бизнеса присоединиться к сообществу...
Подробнее...
16 Февраля
2017
International Advertising Festival Red Apple
Red Apple – крупнейшее событие, объединяющее ведущих профессионалов в области мирового маркетинга и рекламы, а также самый...
Подробнее...
14 Марта
2017
Международная выставка промоиндустрии IPSA Весна 2017
Главное профессиональное событие о том, как сделать бренд видимым! Это выставка продуктов и идей для корпоративного стиля и...
Подробнее...
11 Апреля
2017
ДИЗАЙН И РЕКЛАМА
Выставка маркетинговых коммуникаций "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА - 2017" пройдет уже в 23-й раз. Современные технологии и материалы, лучшая...
Подробнее...
←
→
«PR+» FORUM 2017. Всероссийский форум PR директоров
9 - 10 Февраля 2017
International Advertising Festival Red Apple
16 - 17 Февраля 2017
Международная выставка промоиндустрии IPSA Весна 2017
14 - 16 Марта 2017
ДИЗАЙН И РЕКЛАМА
11 Апреля 2017
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Промдизайн
Обзор новогодней российской рекламы
Подборка праздничных рекламных роликов
4
Рекламные ролики
10 главных ребрендингов 2016
Как менялись бренды в этом году
4
Корпоративный брендинг
Как Renault и SLAVA начали продавать автомобили он-лайн
Он-лайн продажа автомобилей: авантюрный старт-ап внутри компании
7
Digital
Новогодний клип Сбербанка и Uma2rman
Праздничный рекламный клип «Чудеса всегда рядом»
5
Рекламные ролики
Millward Brown: маркетологам придется учиться работать с медиамиксом по-новому
Дмитрий Фролов рассказыват, как сочетать разные рекламные носители
4
Маркетинговые услуги
Белорусские трактора станцевали вальс и танго
Минский тракторный завод устроил новогоднее шоу
Арт
"Пулково" запустил праздничный конвейер
Аэропорт и авиакомпания Air France провели акцию, в рамках которой все...
3
Маркетинговые услуги
Гороскоп для пиарщиков и спикеров на 2017 год
Агентство PR Partner подготовило забавный гороскоп для коллег на следующий год
3
PR
Все о ребрендинге Ангарска
Как команда агентства «СитиБрендинг» создавала бренд «Ангарск. Простор для...
35
Территориальный брендинг
Cамые креативные рекламодатели России 2016
Бренды, которые заставили нас говорить о своей рекламе
4
Рекламные ролики
Ангарск получил собственный бренд
CityBranding завершила проект с концепцией "Ангарск. Простор для побед"
Территориальный брендинг
Союз Дизайнеров открестился от крымского бренда
Организация заявила, что не имеет отношения к разработке туристического бренда
5
Территориальный брендинг
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ИНТЕРНЕТ
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OUTDOOR
КИНО
Ургант спародировал вирусный ролик
Шоу "Вечерний Ургант" сделало пародию на популярный проморолик веб-студии...
6
ТВ
Twitter объявил о запуске 360-градусных видеотрансляций
Видео в новом формате можно смотреть через онлайн-сервис Periscope
Интернет
«ВКонтакте» запустил Истории
Теперь можно делиться фото и видео в специальной ленте сети
Интернет
"ВКонтакте" опубликовала список запрещенных видов рекламы
Наказанием за нарушение правил станет запрет на публикацию гиперссылок
Интернет
«Газпром-Медиа» ждет роста рекламной выручки на 12%
И продолжает сегментировать аудиторию телеканалов
ТВ
Как искусственный интеллект поможет маркетологам в 2017?
Zenith представил 10 трендов рекламной индустрии 2017 года
2
Интернет
"Газпром-медиа" может отказаться от телецентра НТВ
Владение недвижимостью не является профильным бизнесом медиакомпании
2
ТВ
Wonderzine нашел главреда в Republic
Новым главным редактором издания назначена Юлия Таратута
Пресса
Итоги года 2016 на рынке Programmatic
Колонка Data-Centric Alliance об итогах уходящего года и трендах на 2017 год
Интернет
Издатель «Делового Петербурга» претендует на право размещать рекламу в городском метро
Завершение конкурса на размещение рекламы в метро Петербурга перенесли на январь
1
Outdoor
«1+1 Медиа» закрывает Ukraine Today
Медиахолдинг считает, что телеканал выполнил свою миссию
ТВ
Издатель SNC отказался от услуг Божены Рынска
Медиагруппа ACMG приостановила сотрудничество из-за высказывания о жертвах...
43
Пресса
КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
Digital
Брендинг
Группа рекламных компаний
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Маркетинг
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Специализация
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Digital
Брендинг
Группа рекламных компаний
Креатив
Маркетинг
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Полный цикл
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ФЕСТИВАЛИ
Cannes Lions
Golden Hammer
Golden Drum
Epica
КМФР
Red Apple
Идея!
Белый квадрат
Cristal Festival
Eurobest
Серебряный Меркурий
Прочие фестивали
Red Dot
Effie
Цифровые продуткы Сбербанка продвинет SLAVA
Агентство победило в тендере с предложением на 54 млн рублей
5
Тендеры
Российские победители Cristal Festival
Отечественные агентства увезли домой 7 наград
Cristal Festival
MegaBazaar StartUp Awards
22 декабря состоялась Торжественная церемония вручения MegaBazaar StartUp Awards
Мероприятия
Тендеры недели: ТГК-1, МВД, Большой Театр и Управления по информационной политике МО
Sostav и iMARS продолжают еженедельный мониторинг тендеров в сфере коммуникаций
Тендеры
Нависающая над автодорогами реклама может остаться до 2020 года
Чиновники пытаются решить вопрос о ее размещении и уточнить вопрос с ГОСТом
1
Законы
Бесплатная реклама на полмиллиона: как сотрудники «Спутника» поработали с MobiSharks
Руководство поисковика, принадлежащего «Ростелекому», отказалось оплачивать...
2
Агентства
Russian Sponsorship Forum — от логотипов на баннере к эффективному партнерству
29-30 ноября состоялся один из самых масштабных бизнес-форумов
Мероприятия
Конференция Celebrity Marketing
Звезда: инструкция по применению
1
Мероприятия
Итоги премии «Время инноваций - 2016»
Состоялась церемония награждения Лауреатов Шестой Премии в области...
Мероприятия
Р.И.М. Porter Novelli купило digital-агентство
Агентство укрепляет позиции в SMM, вирусном маркетинге, а также разработке...
1
Агентства
Тендеры недели: Почта России, Сбербанк, ЦКБ РАН и ВТБ
Sostav и iMARS продолжают еженедельный мониторинг тендеров в сфере коммуникаций
Тендеры
Сергей Петров покидает СТС Медиа ради комитета по телеизмерениям
ИКТ станет основным местом работы медиаменеджера
1
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ОБЩЕСТВО
Gillette пострадал из-за «Боярышника»
Многие косметические средства P&G фактически оказались под запретом
3
Ритейл
Amazon организует воздушные склады
Храниться товары, предназначенные для доставки дронами, будут в дирижаблях
Технологии
Глава японской рекламной компании Dentsu подал в отставку из-за самоубийства сотрудницы
Причиной самоубийства стали переработки
4
Общество
Слух: Google запретил сотрудникам посещать Россию
В компании всё отрицают
2
Менеджмент
В Екатеринбурге дом престарелых на время стал резиденцией Деда Мороза
Роли волшебных персонажей достались подопечным дедушкам и бабушкам
Общество
«Тинькофф банк» покупает приложение для хранения документов
Интеграция с сервисом «ВКармане» позволит увеличить количество транзакций на...
1
Финансы
VW купил разработчика мобильного приложения для оплаты парковки
Концерн рассматривает все способы для скорейшего выхода из "дизельгейта"
Транспорт
Та самая принцесса Лея: умерла Кэрри Фишер
Легендарная актриса скончалась в возрасте 60 лет
Общество
36,6 завершила слияние с А5 Group
10% в объединенной компании получила структура Романа Авдеева
Ритейл
"Победа" разрешила Деду Морозу и Снегурочке провозить багаж бесплатно
Пассажиры в нарядах героев смогут бесплатно провезти багаж весом до 10 кг
8
Транспорт
Валокордин, йод и зеленку будут продавать по рецепту
Власти обсуждают вопрос включения в список рецептурных препаратов йод и зеленку
12
Потребрынок
Алкоголь и лекарства вернутся в интернет-магазины в 2018 году
Властям удалось урегулировать основные разногласия и противоречия
Потребрынок
КОЛОНКИ
2
МЕДИАСОСТАВ
Радиореклама в регионах: итоги трёх кварталов уходящего года
МЕДИАСОСТАВ
В США снимают фильм про ку-клукс-клан
МЕДИАСОСТАВ
Радиореклама в III кв: Москва стала драйвером роста
2
МЕДИАСОСТАВ
Настроились на классику: радиореклама сохраняет бюджеты
2
DIGITAL
Что онлайн-кинотеатры ждут от видеорекламы в 2017 году?
41
МЕДИАСОСТАВ
"Мегаселлер": Телерекламе не до кризиса
8
ТРЕНДЫ
Mondelez: "бренды слишком долго оскорбляли зрителей рекламой"
МЕДИАСОСТАВ
Facebook научилась передавать видео на телеэкраны
МЕДИАСОСТАВ
"Ведомости" ужесточат политику платного доступа
МЕДИАСОСТАВ
У Facebook появилась своя игровая платформа
БИЗНЕС-БЛОГИ
Базирон: фармацевты делают ставку на рекламу в ВУЗах
MaxMediaGroup
1
С наступающим Новым Годом!
TMG
С наступающим Новым годом!
Пронин Сергей
1
KFC рекламирует меню своих ресторанов в ВУЗах России
MaxMediaGroup
1
Рекламное агентство IQ берет новую высоту
Агентство наружной рекламы IQ
1
6 главных трендов транзитной рекламы 2016
TMG
«От Миклухи до Маклая». Автомобильная научно-познавательная этнографическая…
Агентство наружной рекламы IQ
В десятку! Бренды Depot WPF в рейтинге Forbes 2016
Брендинговое агентство Depot WPF
2
Итоги к началу 2017-го: оформил более 50 сортов пива!
Пронин Сергей
Новогодние подарки: календарь «Прага» и пиво «Радабир»
Пронин Сергей
Кейс от Allora: «Транзитная реклама – один из лучших видов размещения в…
TMG
Как снять новогодний рекламный ролик. Рецепт от Шефа
Компас продакшн
6 кейсов Depot WPF претендуют на звание «Проект года» на Sostav.ru
Брендинговое агентство Depot WPF
Юбилей! Десятая Рождественская дегустация портеров!
Пронин Сергей
Рекламное агентство IQ предлагает рекламодателям выгодные условия спонсорства…
Агентство наружной рекламы IQ
TMG выступили на Национальном Рекламном Форуме
TMG
PROFI.RU рассказал учащимся школ Москвы, где поймать редкого репетитора
MaxMediaGroup
Канал Disney назван лучшим детским развлекательным телеканалом!
ЮТВ Холдинг
«КАРАТ»: как перезапустить легендарный советский бренд?
Брендинговое агентство Depot WPF
Operamania для клиентов "Гема Премиум"
Агентство наружной рекламы IQ
СПЕЦПРОЕКТЫ
9
НОС К НОСУ
Нос к носу: Андрей Губайдуллин vs Данил Голованов
160
ЛИЦО РЫНКА
Гигантский, брутальный, эпический – 2016
ИТОГИ ГОДА
Итоги года 2016: Лучшая социальная реклама
ИТОГИ ГОДА
Итоги года 2016: Лучшие промо-проекты
SPORT MARKETING
Нестандартные проекты в спортивном маркетинге
КРЕАТИВ В НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ
Праздник к нам приходит: лучшая рождественская наружка
2
КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ "ИМПУЛЬС"
«Россия сегодня» назвала лучших государственных рекламщиков
КРЕАТИВ В НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ
Стоит свеч: креативная наружка видеоигр
47
НОС К НОСУ
Нос к носу: Роман Фирайнер vs Андрей Губайдуллин
ИНТЕРВЬЮ
Максим Егоренков: Как малому бизнесу попасть на ТВ
4
SPORT MARKETING
Селебрити в спортивном маркетинге
3
ИСТОРИЯ БРЕНДА
История бренда: <br>140 лет Henkel
11
ИНТЕРВЬЮ
Андрей Чернышов: «Интернет-бизнес идет в ТВ-рекламу»
1
ЛИЦО РЫНКА
5 причин принять участие в Russian Sponsorship Forum
КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ "ИМПУЛЬС"
Пользователи Рунета оценят госрекламу
ВИЗИТКА
Визитка группы компаний IGRONIK
1
ПРЕДВЫБОРНЫЙ ШТАБ ИЗНУТРИ
Интернет-агитация: продвижение в соцсетях
5
ПРЕДВЫБОРНЫЙ ШТАБ ИЗНУТРИ
Календарь руководителя штаба Леси Рябцевой
ВИЗИТКА
Визитка агентства Progression
РЕШЕНИЯ IBM ДЛЯ МАРКЕТИНГА
IBM поможет эффективно провести рекламную кампанию
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Мобильный programmatic от Exebid.DCA
РЕШЕНИЯ IBM ДЛЯ МАРКЕТИНГА
Как использовать Big Data в маркетинге. Опыт IBM.
2
#FOCUSFORUM
Новые герои специальной сессии Wind Of Change
#FOCUSFORUM
Специальная сессия про изменения Wind Of Change
7
ГОЛОСОВАНИЯ
"Охота на львов": русские работы в Каннах
ИСТОРИЯ БРЕНДА
Как желтый и красный спасли M&M’s: история легендарных бренд-персонажей
АЭРОПОРТ КАК РЕКЛАМНАЯ ПЛОЩАДКА
Аэропорт "Домодедово": реклама на суперсайтах
АЭРОПОРТ КАК РЕКЛАМНАЯ ПЛОЩАДКА
Аэропорт Домодедово: реклама на лайтбоксах
КОНКУРСЫ
"Ты знаешь, что можешь!": победители конкурса
КОНКУРСЫ
ТОП-10 историй конкурса «Ты знаешь, что можешь!»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Годовой отчет: агентство Progression
7
ГОЛОСОВАНИЯ
Итоги года: лучшие агентство, сеть, креатор и рекламодатель
1
КОНФЕРЕНЦИИ
Пиарщик, обвинивший Forbes в «джинсе», был пьян
КОНФЕРЕНЦИИ
Серебряный Меркурий: люди, кейсы, события
ШКАЛА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ
«Альфа-Банк» собрал «АльфаЛайки»
7
НОВОСТИ ПРОЕКТА
Как создавался бренд «Московский транспорт»
24
НОВОСТИ ПРОЕКТА
Новое лицо Московского Траспорта
119
ПРЯМОЙ ЭФИР
Прямой эфир: Василь Лацанич на Sostav.ru
123
ПРЯМОЙ ЭФИР
Прямой эфир: Ирина Васенина на Sostav.ru
ГЕРОИ DIGITAL
Антон Терехов
ГЕРОИ DIGITAL
Константин Бочарский
ВИДЕОРОЛИКИ
РЕЙТИНГИ РЕКЛАМНОГО РЫНКА
МЕДИА РЕЙТИНГИ
РЕЙТИНГ МЕДИЙНЫХ АГЕНТСТВ 2016
РЕЙТИНГ МЕДИЙНЫХ АГЕНТСТВ 2015
РЕЙТИНГ МЕДИЙНЫХ АГЕНТСТВ 2014
РЕЙТИНГИ КРЕАТИВНОСТИ
СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ
МЕДИА
БРЕНД-ДИЗАЙН
МАРКЕТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
ИНТЕРАКТИВ
БИЗНЕС РЕЙТИНГИ
РЕЙТИНГ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
РЕЙТИНГ МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ
DIGITAL РЕЙТИНГИ
Золотая Сотня российского Digital 2015
Единый рейтинг веб-продакшенов 2016
Единый Рейтинг мобильных разработчиков 2016
Единый Рейтинг SEO-компаний 2015
Единый Рейтинг агентств контекстной рекламы 2016
Единый Рейтинг SMM-агентств 2016
Рейтинг Digital-Прорыв 2015
Самые креативные
агентства по итогам 2015 года
1
BBDO Russia Group
4
Восход
7
Friends Moscow
10
TWIGA
2
Instinct
5
Depot WPF
8
Hungry Boys
3
Young&Rubicam Moscow
6
Ermolaev Bureau
9
Red Pepper
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Вирусный Маркетинг
все разделы
PR
Маркетинговые услуги
Арт
Брендинг
Упаковка
Брендинг услуг
Ритейл-брендинг
Корпоративный брендинг
Территориальный брендинг
все разделы
Промдизайн
Рекламная отрасль
Исследования
Объемы рынка
Рейтинги
Стандарты
Опросы
Российский Рекламный Ежегодник
Агентства
Кадры
Тендеры
Мероприятия
Законы
Фестивали
Cannes Lions
Golden Hammer
Golden Drum
Epica
КМФР
все разделы
Red Apple
Идея!
Белый квадрат
Cristal Festival
Eurobest
Серебряный Меркурий
Прочие фестивали
Red Dot
Effie
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