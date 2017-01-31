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Лицо рынка
Герои Digital
Прямой эфир
Годовой отчет
Голосования
Шкала эффективности рекламы
Конкурс социальной рекламы "ИМПУЛЬС"
Интервью
Аэропорт как рекламная площадка
Конкурс «Ты знаешь, что можешь!»
Решения IBM для маркетинга
#FOCUSFORUM
Итоги года
Креатив в наружной рекламе
Предвыборный штаб изнутри
Sport Marketing
Нос к носу
10
.
01-
-20
.
02
2
ТЕНДЕРЫ
обновления
6
ТОПСОСТАВ
проектов
DIGITAL
РЕЙТИНГИ
ФОРУМ
Нет обновлений
1
БЛОГИ
пост
Нос к носу: Данил Голованов vs Дмитрий Тютьков
20
Битва репутаций: анализ мобильных операторов
1
Итоги дебатов Лебедева и Навального
30
YouTube — лидер по доходам у издателей
1
Первая полоса: самая необычная наружка СМИ
6
КАРТИНА ДНЯ
18:30
27 Января
13
Полина Забродская стала креативным директором Publicis London
18:00
27 Января
Zara не прошла проверку Минпромторга
16:45
27 Января
Владелец Hennessy и Louis Vuitton побил рекорд по выручке
15:10
27 Января
4
Frito-Lay встроил алкотестер в упаковку чипсов
14:30
27 Января
В России ужесточат ответственность за нарушения в работе с персональными данными
13:50
27 Января
Годовая выручка «Магнита» перевалила за триллион
13:00
27 Января
Рунет достиг потолка
12:30
27 Января
20
Нос к носу: Данил Голованов vs Дмитрий Тютьков
11:50
27 Января
Toshiba продает одно из своих ключевых подразделений
11:00
27 Января
1
Битва репутаций: анализ мобильных операторов
10:40
27 Января
«Синергия» покупает винный бренд
10:20
27 Января
2
Морис Леви определился с преемником Publicis Groupe
09:50
27 Января
5
Братья Коэн сняли рекламу Mercedes
09:30
27 Января
1
Тендеры недели: Ростелеком, Дирекция массовых мероприятий и Роскосмос
09:00
27 Января
«Стрелке» доверили проект развития острова Русский
23:30
26 Января
30
Итоги дебатов Лебедева и Навального
19:30
26 Января
Samsung обещает снизить цены в России
19:00
26 Января
Социалке в московском метро дадут самый минимум
18:50
26 Января
9
Дебаты Лебедева и Навального: текстовая трансляция
18:00
26 Января
3
«Суровое российское импортозамещение»: пользователи сети обсуждают отечественный мессенджер
17:20
26 Января
3
Young Lions 2017: итоги первого тура
16:10
26 Января
3
Эстония потратила на новый бренд 200 000 евро
15:00
26 Января
1
YouTube — лидер по доходам у издателей
13:30
26 Января
Google заблокировал 1,7 млрд рекламных объявлений в 2016 году
12:20
26 Января
1
Дональд Трамп стал звездой Pornhub
11:40
26 Января
3
Сбербанк и ЦУМ разрешили покупателям платить, не подходя к кассе
10:50
26 Января
1
Росстат: российский ритейл замедлил падение в 2016 году
10:30
26 Января
Airbnb и Pantone предлагают остановиться в доме с деревьями
10:15
26 Января
Facebook начал размещать рекламу в Messenger
09:45
26 Января
1
SsangYong обещает каждый год выпускать в России новую модель
Календарь событий
разместить событие
31 Января
2017
Код безопасности. Защита от киберугроз в бизнес-пространстве. Итоги года и прогнозы на 2017
Самые известные и авторитетные эксперты подведут итоги уходящего года и обсудят новые актуальные тренды в сфере информационной...
Подробнее...
6 Февраля
2017
Digital Branding 2017
Программа профессионального бизнес-образования в области маркетинга и управления брендом в современном коммуникационном...
Подробнее...
9 Февраля
2017
«PR+» FORUM 2017. Всероссийский форум PR директоров
9 и 10 февраля InterForum приглашает профессионалов сферы PR из компаний крупного и среднего бизнеса присоединиться к сообществу...
Подробнее...
16 Февраля
2017
International Advertising Festival Red Apple
Red Apple – крупнейшее событие, объединяющее ведущих профессионалов в области мирового маркетинга и рекламы, а также самый...
Подробнее...
2 Марта
2017
Премия ECO BEST AWARD
Премия в области экологии, энерго- и ресурсосбережения ECO BEST AWARD – независимая награда за лучшие практики и технологии в...
Подробнее...
14 Марта
2017
Международная выставка промоиндустрии IPSA Весна 2017
Главное профессиональное событие о том, как сделать бренд видимым! Это выставка продуктов и идей для корпоративного стиля и...
Подробнее...
11 Апреля
2017
ДИЗАЙН И РЕКЛАМА
Выставка маркетинговых коммуникаций "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА - 2017" пройдет уже в 23-й раз. Современные технологии и материалы, лучшая...
Подробнее...
27 Апреля
2017
Семинар Гарри Беквита «Продавая незримое»
«Тот, кто пропустил выступление Гарри Беквита, упустил шанс стать лучшим маркетологом и лучшим человеком. Я никогда не слышал...
Подробнее...
←
→
Код безопасности. Защита от киберугроз в бизнес-пространстве. Итоги года и прогнозы на 2017
31 Января 2017
Digital Branding 2017
6 Февраля 2017
«PR+» FORUM 2017. Всероссийский форум PR директоров
9 - 10 Февраля 2017
International Advertising Festival Red Apple
16 - 17 Февраля 2017
Премия ECO BEST AWARD
2 Марта 2017
Международная выставка промоиндустрии IPSA Весна 2017
14 - 16 Марта 2017
ДИЗАЙН И РЕКЛАМА
11 Апреля 2017
Семинар Гарри Беквита «Продавая незримое»
27 Апреля 2017
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Корпоративный брендинг
Территориальный брендинг
Промдизайн
Frito-Lay встроил алкотестер в упаковку чипсов
Акция бренда Tostitos приурочена к старту Super Bowl
4
Упаковка
Братья Коэн сняли рекламу Mercedes
Режиссеры вдохновлялись культовым фильмом «Беспечный ездок»
5
Рекламные ролики
Эстония потратила на новый бренд 200 000 евро
Визуальные символы вызвали противоречивую реакцию общественности
3
Территориальный брендинг
Дональд Трамп стал звездой Pornhub
Пользователи порносайта отреагировали на вступление в должность президента США
1
Digital
Airbnb и Pantone предлагают остановиться в доме с деревьями
«Зеленый» дом сдается по цене 200 фунтов за ночь
Арт
Бренд Oriflame сменил позиционирование
Лицом новой рекламной кампании стала актриса Екатерина Гусева
14
Рекламные ролики
Клайв Оуэн и красивые женщины в короткометражном фильме Campari
Рекламу для бренда снял итальянский режиссер Паоло Соррентино
3
Рекламные ролики
Волшебная Бенгалия в туристической рекламе
Ogilvy & Mather сняли ролик для региона в Индии
Рекламные ролики
Мы завели Telegram-канал
Ура!
14
Digital
LinkedIn обновила дизайн
Это самый масштабный редизайн сети за 15 лет существования проекта
4
Корпоративный брендинг
У американских рекламистов появилась особая марихуана
Агентство TDA_Boulder придумало миксы для креативщиков, стратегов и айтишников
3
Маркетинговые услуги
ЖК «Ненастье»: «Как человек с двумя почками может говорить, что у него нет денег на квартиру?»
В рунете набирает популярность сайт воображаемого ЖК
16
Арт
МЕДИА
ТВ
РАДИО
ПРЕССА
ИНТЕРНЕТ
NEW MEDIA
OUTDOOR
КИНО
Рунет достиг потолка
Аудитория российского сегмента интернета больше не растет
Интернет
Социалке в московском метро дадут самый минимум
Руководство подземки отдаст под социальную рекламу 5% площадей
Outdoor
«Суровое российское импортозамещение»: пользователи сети обсуждают отечественный мессенджер
Не «Алле»?
3
Интернет
Google заблокировал 1,7 млрд рекламных объявлений в 2016 году
Расширение правил рекламной политики компании увеличило количество блокировок...
Интернет
Facebook начал размещать рекламу в Messenger
Первыми доступ к новым рекламным возможностям получат рекламодатели Австралии...
New Media
"ВКонтакте" добавила автозапуск для видеорекламы
Рекламодатели смогут подробно анализировать просмотры своих роликов
Интернет
Реклама в петербургском метро дошла до суда
Компания «Волгобалт Медиа» пытается оспорить итоги торгов
1
Outdoor
НРА стал продавать рекламу на канале "Мир" по рейтингам
Перейти на новую модель продаж каналу помог рост доли его аудитории
2
ТВ
Instagram запустил прямой эфир в России
Трансляции появятся в разделе Stories
2
Интернет
Кино без телерекламы. Как это скажется на рекламном рынке?
От предложенных в Госдуме ограничений рекламы во время ТВ-трансляций кино...
7
ТВ
Ростелеком запустил аналог Skype
Сервис «Аллё» будет доступен в московском регионе до конца февраля этого года
5
New Media
Новости «Первого канала» обойдутся без спорта UPD
Вещатель постепенно теряет интерес к спорту и отказывается от спортивных...
2
ТВ
КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
Digital
Брендинг
Группа рекламных компаний
Креатив
Маркетинг
Медиа
Полный цикл
Название компании
Специализация
не выбрано
Digital
Брендинг
Группа рекламных компаний
Креатив
Маркетинг
Медиа
Полный цикл
Клиент
РЕКЛАМНАЯ ОТРАСЛЬ
ИССЛЕДОВАНИЯ
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Golden Hammer
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Идея!
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Cristal Festival
Eurobest
Серебряный Меркурий
Прочие фестивали
Red Dot
Effie
Морис Леви определился с преемником Publicis Groupe
В июне 2017 года группу возглавит Артур Садун
2
Агентства
Тендеры недели: Ростелеком, Дирекция массовых мероприятий и Роскосмос
Sostav и iMARS продолжают еженедельный мониторинг тендеров в сфере коммуникаций
1
Тендеры
Young Lions 2017: итоги первого тура
Выбраны лучшие работы для участия в следующем этапе конкурса
3
Cannes Lions
Гостраты на рекламу и PR в 2016 снизились более чем на 10 %
Коммуникационные затраты в прошлом году составили больше 20 млрд рублей
Объемы рынка
Крупные PR-агентства не проявили интерес к тендеру «Артека»
Детский лагерь подвел итоги конкурса на медийную поддержку своих мероприятий
1
Тендеры
M2M получило нового управляющего директора
Экс-руководитель агентства Татьяна Рукавишникова покинула компанию
7
Кадры
Red Apple объявил первых спикеров
Кто в этом году выступит на Международном фестивале рекламы?
5
Red Apple
Фоторепортаж с Cristal Festival 2016
Как проходил 16-й фестиваль в Куршевеле
Cristal Festival
Тендеры недели: МИСиС, Большой театр, ЯТЭК и Росгеология
Sostav и iMARS продолжают еженедельный мониторинг тендеров в сфере коммуникаций
Тендеры
Японская группа Dentsu получила нового гендиректора
Новый топ-менеджер приступит к своим обязанностям уже 23 января
1
Агентства
Агентство TWIGA TOUCH нашло нового клиента
Креативщики будут работать с сервисом личных водителей Wheely
Агентства
Dentsu завершила расследование о переплатах
Японская рекламная группа не увидела в деле коррупционной составляющей
Агентства
БИЗНЕС И СОЦИУМ
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Туризм
МЕНЕДЖМЕНТ
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
Полина Забродская стала креативным директором Publicis London
В лондонский офис агентства она перебралась из Publicis Italy
13
Менеджмент
Zara не прошла проверку Минпромторга
Власти намекают бренду на необходимость создания производства в России
Потребрынок
Владелец Hennessy и Louis Vuitton побил рекорд по выручке
LVMH не помешала геополитическая и экономическая нестабильность
Потребрынок
В России ужесточат ответственность за нарушения в работе с персональными данными
Госдума увеличила административные штрафы за такие нарушения
Общество
Годовая выручка «Магнита» перевалила за триллион
За год доходы краснодарского ритейлера выросли на 13%
Ритейл
Toshiba продает одно из своих ключевых подразделений
Так компания рассчитывает выйти из кризиса
Технологии
«Синергия» покупает винный бренд
Компания собирается приобрести марку «Арбатское»
Потребрынок
«Стрелке» доверили проект развития острова Русский
КБ проведет комплексное исследование территории и разработает мастер-план
Общество
Samsung обещает снизить цены в России
Ближайшая корректировка ожидается в первом квартале
Технологии
Дебаты Лебедева и Навального: текстовая трансляция
К дебатам привели критические посты в адрес друг друга
9
Общество
Сбербанк и ЦУМ разрешили покупателям платить, не подходя к кассе
Система на базе iOS позволяет сразу оплачивать товары
3
Технологии
Росстат: российский ритейл замедлил падение в 2016 году
Оборот розничной торговли сократился на 5,2%, тогда как годом ранее он...
1
Ритейл
КОЛОНКИ
1
МЕДИАСОСТАВ
На рекламу в петербургском метро остался единственный претендент
2
МЕДИАСОСТАВ
Радиореклама в регионах: итоги трёх кварталов уходящего года
МЕДИАСОСТАВ
В США снимают фильм про ку-клукс-клан
МЕДИАСОСТАВ
Радиореклама в III кв: Москва стала драйвером роста
2
МЕДИАСОСТАВ
Настроились на классику: радиореклама сохраняет бюджеты
2
DIGITAL
Что онлайн-кинотеатры ждут от видеорекламы в 2017 году?
41
МЕДИАСОСТАВ
"Мегаселлер": Телерекламе не до кризиса
8
ТРЕНДЫ
Mondelez: "бренды слишком долго оскорбляли зрителей рекламой"
МЕДИАСОСТАВ
Facebook научилась передавать видео на телеэкраны
МЕДИАСОСТАВ
"Ведомости" ужесточат политику платного доступа
БИЗНЕС-БЛОГИ
1
Татьяна Геворкян и Антон Комолов перешли на канал "Ю"
ЮТВ Холдинг
Red Dot Communication Design International Yearbook in Depot WPF
Брендинговое агентство Depot WPF
[КЕЙС] Реклама на транспорте увеличила количество гостей базы отдыха «Вохотка»
TMG
Самый искренний и романтичный кейс нового года от Raffaello и рекламного…
Рекламное агентство OMI
Depot WPF 2016 / Годовой отчет наоборот
Брендинговое агентство Depot WPF
1
[TMG в эфире радио Mediametrics Piter] о перспективах digital рекламы на…
TMG
1
Звезды Арбата на горнолыжных курортах Красной Поляны
Агентство наружной рекламы IQ
4
Оформил новый сорт пива — IPA (ТМ «Брёгель», ЮнионБир)
Пронин Сергей
1
Лучшие вирусные ролики 2016 года
Компас продакшн
Разговор с Анатолием Купреевым
Out-of-Home Magazine
Базирон: фармацевты делают ставку на рекламу в ВУЗах
MaxMediaGroup
1
С наступающим Новым Годом!
TMG
С наступающим Новым годом!
Пронин Сергей
1
KFC рекламирует меню своих ресторанов в ВУЗах России
MaxMediaGroup
1
Рекламное агентство IQ берет новую высоту
Агентство наружной рекламы IQ
1
6 главных трендов транзитной рекламы 2016
TMG
«От Миклухи до Маклая». Автомобильная научно-познавательная этнографическая…
Агентство наружной рекламы IQ
В десятку! Бренды Depot WPF в рейтинге Forbes 2016
Брендинговое агентство Depot WPF
2
Итоги к началу 2017-го: оформил более 50 сортов пива!
Пронин Сергей
Новогодние подарки: календарь «Прага» и пиво «Радабир»
Пронин Сергей
СПЕЦПРОЕКТЫ
20
НОС К НОСУ
Нос к носу: Данил Голованов vs Дмитрий Тютьков
6
КРЕАТИВ В НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ
Первая полоса: самая необычная наружка СМИ
1
ЛИЦО РЫНКА
«Dомашний» – главный женский тренд 2016 года!
15
НОС К НОСУ
Нос к носу: Андрей Губайдуллин vs Данил Голованов
185
ЛИЦО РЫНКА
Гигантский, брутальный, эпический – 2016
ИТОГИ ГОДА
Итоги года 2016: Лучшая социальная реклама
ИТОГИ ГОДА
Итоги года 2016: Лучшие промо-проекты
SPORT MARKETING
Нестандартные проекты в спортивном маркетинге
КРЕАТИВ В НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ
Праздник к нам приходит: лучшая рождественская наружка
2
КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ "ИМПУЛЬС"
«Россия сегодня» назвала лучших государственных рекламщиков
ИНТЕРВЬЮ
Максим Егоренков: Как малому бизнесу попасть на ТВ
4
SPORT MARKETING
Селебрити в спортивном маркетинге
3
ИСТОРИЯ БРЕНДА
История бренда: <br>140 лет Henkel
11
ИНТЕРВЬЮ
Андрей Чернышов: «Интернет-бизнес идет в ТВ-рекламу»
КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ "ИМПУЛЬС"
Пользователи Рунета оценят госрекламу
ВИЗИТКА
Визитка группы компаний IGRONIK
1
ПРЕДВЫБОРНЫЙ ШТАБ ИЗНУТРИ
Интернет-агитация: продвижение в соцсетях
5
ПРЕДВЫБОРНЫЙ ШТАБ ИЗНУТРИ
Календарь руководителя штаба Леси Рябцевой
ВИЗИТКА
Визитка агентства Progression
РЕШЕНИЯ IBM ДЛЯ МАРКЕТИНГА
IBM поможет эффективно провести рекламную кампанию
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Мобильный programmatic от Exebid.DCA
РЕШЕНИЯ IBM ДЛЯ МАРКЕТИНГА
Как использовать Big Data в маркетинге. Опыт IBM.
2
#FOCUSFORUM
Новые герои специальной сессии Wind Of Change
#FOCUSFORUM
Специальная сессия про изменения Wind Of Change
7
ГОЛОСОВАНИЯ
"Охота на львов": русские работы в Каннах
ИСТОРИЯ БРЕНДА
Как желтый и красный спасли M&M’s: история легендарных бренд-персонажей
АЭРОПОРТ КАК РЕКЛАМНАЯ ПЛОЩАДКА
Аэропорт "Домодедово": реклама на суперсайтах
АЭРОПОРТ КАК РЕКЛАМНАЯ ПЛОЩАДКА
Аэропорт Домодедово: реклама на лайтбоксах
КОНКУРСЫ
"Ты знаешь, что можешь!": победители конкурса
КОНКУРСЫ
ТОП-10 историй конкурса «Ты знаешь, что можешь!»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Годовой отчет: агентство Progression
7
ГОЛОСОВАНИЯ
Итоги года: лучшие агентство, сеть, креатор и рекламодатель
1
КОНФЕРЕНЦИИ
Пиарщик, обвинивший Forbes в «джинсе», был пьян
КОНФЕРЕНЦИИ
Серебряный Меркурий: люди, кейсы, события
ШКАЛА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ
«Альфа-Банк» собрал «АльфаЛайки»
7
НОВОСТИ ПРОЕКТА
Как создавался бренд «Московский транспорт»
24
НОВОСТИ ПРОЕКТА
Новое лицо Московского Траспорта
119
ПРЯМОЙ ЭФИР
Прямой эфир: Василь Лацанич на Sostav.ru
123
ПРЯМОЙ ЭФИР
Прямой эфир: Ирина Васенина на Sostav.ru
ГЕРОИ DIGITAL
Антон Терехов
ГЕРОИ DIGITAL
Константин Бочарский
ВИДЕОРОЛИКИ
РЕЙТИНГИ РЕКЛАМНОГО РЫНКА
МЕДИА РЕЙТИНГИ
РЕЙТИНГ МЕДИЙНЫХ АГЕНТСТВ 2016
РЕЙТИНГ МЕДИЙНЫХ АГЕНТСТВ 2015
РЕЙТИНГ МЕДИЙНЫХ АГЕНТСТВ 2014
РЕЙТИНГИ КРЕАТИВНОСТИ
СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ
МЕДИА
БРЕНД-ДИЗАЙН
МАРКЕТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
ИНТЕРАКТИВ
БИЗНЕС РЕЙТИНГИ
РЕЙТИНГ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
РЕЙТИНГ МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ
DIGITAL РЕЙТИНГИ
Золотая Сотня российского Digital 2015
Единый рейтинг веб-продакшенов 2016
Единый Рейтинг мобильных разработчиков 2016
Единый Рейтинг SEO-компаний 2015
Единый Рейтинг агентств контекстной рекламы 2016
Единый Рейтинг SMM-агентств 2016
Рейтинг Digital-Прорыв 2015
Самые креативные
агентства по итогам 2015 года
1
BBDO Russia Group
4
Восход
7
Friends Moscow
10
TWIGA
2
Instinct
5
Depot WPF
8
Hungry Boys
3
Young&Rubicam Moscow
6
Ermolaev Bureau
9
Red Pepper
Бизнес и социум
Компании
Потребрынок
Телеком
Ритейл
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Финансы
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Общепит
Туризм
Менеджмент
Экономика
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Пресса
Интернет
New Media
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Кино
Креатив
Реклама
Рекламные ролики
Наружная реклама
Принты
Digital
Вирусный Маркетинг
все разделы
PR
Маркетинговые услуги
Арт
Брендинг
Упаковка
Брендинг услуг
Ритейл-брендинг
Корпоративный брендинг
Территориальный брендинг
все разделы
Промдизайн
Рекламная отрасль
Исследования
Объемы рынка
Рейтинги
Стандарты
Опросы
Российский Рекламный Ежегодник
Агентства
Кадры
Тендеры
Мероприятия
Законы
Фестивали
Cannes Lions
Golden Hammer
Golden Drum
Epica
КМФР
все разделы
Red Apple
Идея!
Белый квадрат
Cristal Festival
Eurobest
Серебряный Меркурий
Прочие фестивали
Red Dot
Effie
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