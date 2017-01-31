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Герои Digital
Прямой эфир
Годовой отчет
Голосования
Шкала эффективности рекламы
Конкурс социальной рекламы "ИМПУЛЬС"
Интервью
Аэропорт как рекламная площадка
Конкурс «Ты знаешь, что можешь!»
Решения IBM для маркетинга
#FOCUSFORUM
Итоги года
Креатив в наружной рекламе
Предвыборный штаб изнутри
Sport Marketing
Нос к носу
10
.
01-
-20
.
02
5
ТЕНДЕРЫ
обновлений
5
ТОПСОСТАВ
проектов
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РЕЙТИНГИ
ФОРУМ
Нет обновлений
БЛОГИ
Нет обновлений
ТРК лишился московской наружки
19
Alexa, почему ты Alexa? Как придумывали названия голосовым помощникам
1
Почему в российской рекламе боятся шутить?
27
Как сетевые агентства развивают перформанс-маркетинг
9
Секреты успеха проектов со звездами в рекламе
КАРТИНА ДНЯ
12:00
вчера
Битва за Сибирь: конкуренты покоряют регион вслед за McDonald's
17:00
20 Января
11
Олег Тиньков попросил сотрудников есть 1 раз в день
16:10
20 Января
19
ТРК лишился московской наружки
15:30
20 Января
6
«Роснефть» спонсировала журнал своего пресс-секретаря
15:10
20 Января
1
Alexa, почему ты Alexa? Как придумывали названия голосовым помощникам
14:30
20 Января
Пресса в России в 2016 году подорожала на 15%
13:30
20 Января
11
Арт-директора не брали на работу, и он притворился клиентом
12:55
20 Января
1
"Роснефть" обжаловала решение суда по иску к РБК
12:40
20 Января
5
Лунная призма, дай мне селфи!
12:00
20 Января
IT-экспортерам снизят ставки по кредитам
11:35
20 Января
Российский хакер получил $40 тысяч за взлом Facebook
11:15
20 Января
Тендеры недели: МИСиС, Большой театр, ЯТЭК и Росгеология
10:25
20 Января
Burberry разрабатывает мобильное приложение, чтобы стать ближе к клиентам
10:00
20 Января
Azimut Hotels лишится крупнейшего в России отеля
09:40
20 Января
1
Кира Ласкари возглавит CTC Love
09:20
20 Января
Японская группа Dentsu получила нового гендиректора
09:00
20 Января
2
Налоговики требуют 60 млн рублей от бывшего издателя LAM
18:15
19 Января
1
Oracle обвинили в дискриминации работников
18:00
19 Января
27
Почему в российской рекламе боятся шутить?
17:20
19 Января
23
«Квартет И» в новой рекламе МТС
17:05
19 Января
В России подешевели гаджеты Apple
16:35
19 Января
«Одноклассники» отказались от платных гифок
16:10
19 Января
6
Бренд дня: водка IMPERIAL TRUST
15:35
19 Января
Китайские работодатели заставляют сотрудников проходить ежедневно по 10 тысяч шагов
14:50
19 Января
Агентство TWIGA TOUCH нашло нового клиента
14:25
19 Января
2
Mozilla представила новый логотип
14:00
19 Января
9
Как сетевые агентства развивают перформанс-маркетинг
13:30
19 Января
7
Экс-гендиректор сети Globus займется сыроварением в России
13:00
19 Января
Unilever: гендерные стереотипы тормозят прогресс
12:40
19 Января
1
"Ведомости": ФАС и Минэкономразвития предлагают откорректировать "закон Яровой"
Календарь событий
разместить событие
31 Января
2017
Код безопасности. Защита от киберугроз в бизнес-пространстве. Итоги года и прогнозы на 2017
Самые известные и авторитетные эксперты подведут итоги уходящего года и обсудят новые актуальные тренды в сфере информационной...
Подробнее...
9 Февраля
2017
«PR+» FORUM 2017. Всероссийский форум PR директоров
9 и 10 февраля InterForum приглашает профессионалов сферы PR из компаний крупного и среднего бизнеса присоединиться к сообществу...
Подробнее...
16 Февраля
2017
International Advertising Festival Red Apple
Red Apple – крупнейшее событие, объединяющее ведущих профессионалов в области мирового маркетинга и рекламы, а также самый...
Подробнее...
2 Марта
2017
Премия ECO BEST AWARD
Премия в области экологии, энерго- и ресурсосбережения ECO BEST AWARD – независимая награда за лучшие практики и технологии в...
Подробнее...
14 Марта
2017
Международная выставка промоиндустрии IPSA Весна 2017
Главное профессиональное событие о том, как сделать бренд видимым! Это выставка продуктов и идей для корпоративного стиля и...
Подробнее...
11 Апреля
2017
ДИЗАЙН И РЕКЛАМА
Выставка маркетинговых коммуникаций "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА - 2017" пройдет уже в 23-й раз. Современные технологии и материалы, лучшая...
Подробнее...
27 Апреля
2017
Семинар Гарри Беквита «Продавая незримое»
«Тот, кто пропустил выступление Гарри Беквита, упустил шанс стать лучшим маркетологом и лучшим человеком. Я никогда не слышал...
Подробнее...
←
→
Код безопасности. Защита от киберугроз в бизнес-пространстве. Итоги года и прогнозы на 2017
31 Января 2017
«PR+» FORUM 2017. Всероссийский форум PR директоров
9 - 10 Февраля 2017
International Advertising Festival Red Apple
16 - 17 Февраля 2017
Премия ECO BEST AWARD
2 Марта 2017
Международная выставка промоиндустрии IPSA Весна 2017
14 - 16 Марта 2017
ДИЗАЙН И РЕКЛАМА
11 Апреля 2017
Семинар Гарри Беквита «Продавая незримое»
27 Апреля 2017
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Брендинг услуг
Ритейл-брендинг
Корпоративный брендинг
Территориальный брендинг
Промдизайн
Burberry разрабатывает мобильное приложение, чтобы стать ближе к клиентам
Приложение будет готово к концу 2017 года
Digital
«Квартет И» в новой рекламе МТС
Актеры снялись в серии рекламных роликов мобильного оператора
23
Рекламные ролики
Бренд дня: водка IMPERIAL TRUST
Агентство STUDIOIN представило дизайн алкогольного бренда
6
Упаковка
Mozilla представила новый логотип
Теперь компания называется moz://a
2
Корпоративный брендинг
Hyundai снимет рекламу "в реальном времени"
Южнокоркйская компания готовится к съемкам мини-фильма во время Супербоула
2
Рекламные ролики
Джейсон Стэйтем и Галь Гадот взрывают ресторан в рекламном ролике
Конструктор сайтов Wix снял рекламу к Супербоулу
3
Рекламные ролики
Кейс. Съемки видео 360 от первого лица «с человека»
Команда агентства Sputniki о том, как это было и с чем пришлось столкнуться
5
Digital
Лучшие рекламные вирусы России и мира
Самые популярные видео-рекламы по качеству контента, признанные пользователями
10
Рекламные ролики
Агентство "Москва" узнало стоимость полного брендирования рекламой поезда метро
Рекламодатели смогут забрендировать не только поезд, но и переходы и станции...
5
Наружная реклама
Новый логотип обошелся "Ювентусу" в 200 тысяч евро
Болельщики и любители футбола пока не могут принять измененную эмблему ФК
14
Корпоративный брендинг
«Один на миллиард»: Дэвид Бекхэм и китайские спортсмены в рекламе Adidas
Спортивный бренд выпустил новый рекламный ролик
Рекламные ролики
Мем Керри: пародии, русский клон и все остальное, за что интернет любит комика
С днем рождения, Джим!
Арт
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РАДИО
ПРЕССА
ИНТЕРНЕТ
NEW MEDIA
OUTDOOR
КИНО
Пресса в России в 2016 году подорожала на 15%
На цены на печатные издание повлияли рост коммунальных услуг и стоимости бумаги
Пресса
"Роснефть" обжаловала решение суда по иску к РБК
Нефтяная компания посчитала присужденную компенсацию недостаточной
1
Пресса
Лунная призма, дай мне селфи!
В рунете набирает популярность приложение, которое превращает людей в...
5
Интернет
Российский хакер получил $40 тысяч за взлом Facebook
Соцсеть выплатила рекордный гонорар за найденную уязвимость
New Media
Кира Ласкари возглавит CTC Love
Ранее он отвечал за маркетинг телеканала «Пятница»
1
ТВ
Налоговики требуют 60 млн рублей от бывшего издателя LAM
Документ подан в рамках дела о банкротстве владельца медиахолдинга
2
Пресса
«Одноклассники» отказались от платных гифок
Пользователи не захотели платить за GIF-изображения
Интернет
Товарный знак Ozon.ru признан общеизвестным
Это свидетельство существенно облегчает защиту бренда
Интернет
Новогодние «Огоньки» продолжают собирать аудиторию
Правда, смотрят новогодние шоу на «Первом» и «России 1» в основном люди в...
16
ТВ
Google купила у Twitter разработчика мобильных приложений
Финансовых условий сделки компании не раскрывают
Интернет
Минздрав предложил ограничить телерекламу шоколадок, газировки и колбасы
Это не первые попытки ограничить или запретить в России рекламу так...
9
ТВ
Клиенты myTarget получат доступ к платформам управления данными
Аудиторные данные позволят рекламодателям более точно таргетировать кампании
Интернет
КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
Digital
Брендинг
Группа рекламных компаний
Креатив
Маркетинг
Медиа
Полный цикл
Название компании
Специализация
не выбрано
Digital
Брендинг
Группа рекламных компаний
Креатив
Маркетинг
Медиа
Полный цикл
Клиент
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МЕРОПРИЯТИЯ
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ФЕСТИВАЛИ
Cannes Lions
Golden Hammer
Golden Drum
Epica
КМФР
Red Apple
Идея!
Белый квадрат
Cristal Festival
Eurobest
Серебряный Меркурий
Прочие фестивали
Red Dot
Effie
Фоторепортаж с Cristal Festival 2016
Как проходил 16-й фестиваль в Куршевеле
Мероприятия
Тендеры недели: МИСиС, Большой театр, ЯТЭК и Росгеология
Sostav и iMARS продолжают еженедельный мониторинг тендеров в сфере коммуникаций
Тендеры
Японская группа Dentsu получила нового гендиректора
Новый топ-менеджер приступит к своим обязанностям уже 23 января
Агентства
Агентство TWIGA TOUCH нашло нового клиента
Креативщики будут работать с сервисом личных водителей Wheely
Агентства
Dentsu завершила расследование о переплатах
Японская рекламная группа не увидела в деле коррупционной составляющей
Агентства
ECO BEST AWARD: Премия в области экологии, энерго- и ресурсосбережения
Продолжается прием заявок на участие
Мероприятия
Adwise разработает рекламную кампанию для Росгвардии
Агентство выиграло аукцион на право адаптации и размещения рекламных роликов...
5
Тендеры
«Серебряный Лучник»: используй свой шанс
Заявки на соискание Национальной премии принимаются до 15 января
2
Мероприятия
"Росморпорт" заплатит почти 3 млн рублей за новый бренд
Унитарное предприятие объявило конкурс на разработку товарного знака
Тендеры
Топ-5 самых интересных тендеров 2016 года
Sostav и iMARS подводят итоги мониторинга тендеров в сфере коммуникаций
Тендеры
«Пятерочка» и «Перекресток» выбрали агентство для размещения наружки
Победителем тендера на 2017 год стало агентство Maxima
2
Тендеры
Gett определился с креативным партнером на 2017 год
Право на запуск имиджевой кампании сервиса в новом году выиграла команда JAMI
5
Тендеры
БИЗНЕС И СОЦИУМ
КОМПАНИИ
Потребрынок
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Общепит
Туризм
МЕНЕДЖМЕНТ
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
Битва за Сибирь: конкуренты покоряют регион вслед за McDonald's
Корпорации не стоит расслабляться в новом регионе
Общепит
Олег Тиньков попросил сотрудников есть 1 раз в день
Кроме того, основатель "Тинькофф банка" посоветовал работникам меньше пить...
11
Общество
«Роснефть» спонсировала журнал своего пресс-секретаря
На издание «Однако» Михаилу Леонтьеву выделили 170 млн рублей
6
Потребрынок
Арт-директора не брали на работу, и он притворился клиентом
Теперь у него 7 собеседований
11
Общество
IT-экспортерам снизят ставки по кредитам
На субсидии смогут рассчитывать российские разработчики и иностранные покупатели
Финансы
Azimut Hotels лишится крупнейшего в России отеля
Гостиница перейдет под управление туроператора "Библио Глобус"
Туризм
Oracle обвинили в дискриминации работников
Власти США полагают, что белые мужчины имеют преимущества перед коллегами...
1
Общество
В России подешевели гаджеты Apple
Предыдущая корректировка цен в российском интернет-магазине корпорации...
Технологии
Китайские работодатели заставляют сотрудников проходить ежедневно по 10 тысяч шагов
За недостаточную физическую активность работникам грозят штрафные санкции
Общество
Экс-гендиректор сети Globus займется сыроварением в России
Йоханнес Толай стал соучредителем предприятия по производству итальянских сыров
7
Потребрынок
"Ведомости": ФАС и Минэкономразвития предлагают откорректировать "закон Яровой"
Операторы просят отсрочить вступление закона в силу и отказаться от хранения...
1
Экономика
Пол Маккартни судится с Sony за авторские права
Экс-участник The Beatles требует вернуть ему права на ряд музыкальных композиций
2
Общество
КОЛОНКИ
1
МЕДИАСОСТАВ
На рекламу в петербургском метро остался единственный претендент
2
МЕДИАСОСТАВ
Радиореклама в регионах: итоги трёх кварталов уходящего года
МЕДИАСОСТАВ
В США снимают фильм про ку-клукс-клан
МЕДИАСОСТАВ
Радиореклама в III кв: Москва стала драйвером роста
2
МЕДИАСОСТАВ
Настроились на классику: радиореклама сохраняет бюджеты
2
DIGITAL
Что онлайн-кинотеатры ждут от видеорекламы в 2017 году?
41
МЕДИАСОСТАВ
"Мегаселлер": Телерекламе не до кризиса
8
ТРЕНДЫ
Mondelez: "бренды слишком долго оскорбляли зрителей рекламой"
МЕДИАСОСТАВ
Facebook научилась передавать видео на телеэкраны
МЕДИАСОСТАВ
"Ведомости" ужесточат политику платного доступа
БИЗНЕС-БЛОГИ
Red Dot Communication Design International Yearbook in Depot WPF
Брендинговое агентство Depot WPF
[КЕЙС] Реклама на транспорте увеличила количество гостей базы отдыха «Вохотка»
TMG
Самый искренний и романтичный кейс нового года от Raffaello и рекламного…
Рекламное агентство OMI
Depot WPF 2016 / Годовой отчет наоборот
Брендинговое агентство Depot WPF
1
[TMG в эфире радио Mediametrics Piter] о перспективах digital рекламы на…
TMG
1
Звезды Арбата на горнолыжных курортах Красной Поляны
Агентство наружной рекламы IQ
4
Оформил новый сорт пива — IPA (ТМ «Брёгель», ЮнионБир)
Пронин Сергей
1
Лучшие вирусные ролики 2016 года
Компас продакшн
Разговор с Анатолием Купреевым
Out-of-Home Magazine
Базирон: фармацевты делают ставку на рекламу в ВУЗах
MaxMediaGroup
1
С наступающим Новым Годом!
TMG
С наступающим Новым годом!
Пронин Сергей
1
KFC рекламирует меню своих ресторанов в ВУЗах России
MaxMediaGroup
1
Рекламное агентство IQ берет новую высоту
Агентство наружной рекламы IQ
1
6 главных трендов транзитной рекламы 2016
TMG
«От Миклухи до Маклая». Автомобильная научно-познавательная этнографическая…
Агентство наружной рекламы IQ
В десятку! Бренды Depot WPF в рейтинге Forbes 2016
Брендинговое агентство Depot WPF
2
Итоги к началу 2017-го: оформил более 50 сортов пива!
Пронин Сергей
Новогодние подарки: календарь «Прага» и пиво «Радабир»
Пронин Сергей
Кейс от Allora: «Транзитная реклама – один из лучших видов размещения в…
TMG
СПЕЦПРОЕКТЫ
15
НОС К НОСУ
Нос к носу: Андрей Губайдуллин vs Данил Голованов
183
ЛИЦО РЫНКА
Гигантский, брутальный, эпический – 2016
ИТОГИ ГОДА
Итоги года 2016: Лучшая социальная реклама
ИТОГИ ГОДА
Итоги года 2016: Лучшие промо-проекты
SPORT MARKETING
Нестандартные проекты в спортивном маркетинге
КРЕАТИВ В НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ
Праздник к нам приходит: лучшая рождественская наружка
2
КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ "ИМПУЛЬС"
«Россия сегодня» назвала лучших государственных рекламщиков
КРЕАТИВ В НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ
Стоит свеч: креативная наружка видеоигр
47
НОС К НОСУ
Нос к носу: Роман Фирайнер vs Андрей Губайдуллин
ИНТЕРВЬЮ
Максим Егоренков: Как малому бизнесу попасть на ТВ
4
SPORT MARKETING
Селебрити в спортивном маркетинге
3
ИСТОРИЯ БРЕНДА
История бренда: <br>140 лет Henkel
11
ИНТЕРВЬЮ
Андрей Чернышов: «Интернет-бизнес идет в ТВ-рекламу»
1
ЛИЦО РЫНКА
5 причин принять участие в Russian Sponsorship Forum
КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ "ИМПУЛЬС"
Пользователи Рунета оценят госрекламу
ВИЗИТКА
Визитка группы компаний IGRONIK
1
ПРЕДВЫБОРНЫЙ ШТАБ ИЗНУТРИ
Интернет-агитация: продвижение в соцсетях
5
ПРЕДВЫБОРНЫЙ ШТАБ ИЗНУТРИ
Календарь руководителя штаба Леси Рябцевой
ВИЗИТКА
Визитка агентства Progression
РЕШЕНИЯ IBM ДЛЯ МАРКЕТИНГА
IBM поможет эффективно провести рекламную кампанию
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Мобильный programmatic от Exebid.DCA
РЕШЕНИЯ IBM ДЛЯ МАРКЕТИНГА
Как использовать Big Data в маркетинге. Опыт IBM.
2
#FOCUSFORUM
Новые герои специальной сессии Wind Of Change
#FOCUSFORUM
Специальная сессия про изменения Wind Of Change
7
ГОЛОСОВАНИЯ
"Охота на львов": русские работы в Каннах
ИСТОРИЯ БРЕНДА
Как желтый и красный спасли M&M’s: история легендарных бренд-персонажей
АЭРОПОРТ КАК РЕКЛАМНАЯ ПЛОЩАДКА
Аэропорт "Домодедово": реклама на суперсайтах
АЭРОПОРТ КАК РЕКЛАМНАЯ ПЛОЩАДКА
Аэропорт Домодедово: реклама на лайтбоксах
КОНКУРСЫ
"Ты знаешь, что можешь!": победители конкурса
КОНКУРСЫ
ТОП-10 историй конкурса «Ты знаешь, что можешь!»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Годовой отчет: агентство Progression
7
ГОЛОСОВАНИЯ
Итоги года: лучшие агентство, сеть, креатор и рекламодатель
1
КОНФЕРЕНЦИИ
Пиарщик, обвинивший Forbes в «джинсе», был пьян
КОНФЕРЕНЦИИ
Серебряный Меркурий: люди, кейсы, события
ШКАЛА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ
«Альфа-Банк» собрал «АльфаЛайки»
7
НОВОСТИ ПРОЕКТА
Как создавался бренд «Московский транспорт»
24
НОВОСТИ ПРОЕКТА
Новое лицо Московского Траспорта
119
ПРЯМОЙ ЭФИР
Прямой эфир: Василь Лацанич на Sostav.ru
123
ПРЯМОЙ ЭФИР
Прямой эфир: Ирина Васенина на Sostav.ru
ГЕРОИ DIGITAL
Антон Терехов
ГЕРОИ DIGITAL
Константин Бочарский
ВИДЕОРОЛИКИ
РЕЙТИНГИ РЕКЛАМНОГО РЫНКА
МЕДИА РЕЙТИНГИ
РЕЙТИНГ МЕДИЙНЫХ АГЕНТСТВ 2016
РЕЙТИНГ МЕДИЙНЫХ АГЕНТСТВ 2015
РЕЙТИНГ МЕДИЙНЫХ АГЕНТСТВ 2014
РЕЙТИНГИ КРЕАТИВНОСТИ
СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ
МЕДИА
БРЕНД-ДИЗАЙН
МАРКЕТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
ИНТЕРАКТИВ
БИЗНЕС РЕЙТИНГИ
РЕЙТИНГ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
РЕЙТИНГ МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ
DIGITAL РЕЙТИНГИ
Золотая Сотня российского Digital 2015
Единый рейтинг веб-продакшенов 2016
Единый Рейтинг мобильных разработчиков 2016
Единый Рейтинг SEO-компаний 2015
Единый Рейтинг агентств контекстной рекламы 2016
Единый Рейтинг SMM-агентств 2016
Рейтинг Digital-Прорыв 2015
Самые креативные
агентства по итогам 2015 года
1
BBDO Russia Group
4
Восход
7
Friends Moscow
10
TWIGA
2
Instinct
5
Depot WPF
8
Hungry Boys
3
Young&Rubicam Moscow
6
Ermolaev Bureau
9
Red Pepper
Бизнес и социум
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Потребрынок
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Пресса
Интернет
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Outdoor
Кино
Креатив
Реклама
Рекламные ролики
Наружная реклама
Принты
Digital
Вирусный Маркетинг
все разделы
PR
Маркетинговые услуги
Арт
Брендинг
Упаковка
Брендинг услуг
Ритейл-брендинг
Корпоративный брендинг
Территориальный брендинг
все разделы
Промдизайн
Рекламная отрасль
Исследования
Объемы рынка
Рейтинги
Стандарты
Опросы
Российский Рекламный Ежегодник
Агентства
Кадры
Тендеры
Мероприятия
Законы
Фестивали
Cannes Lions
Golden Hammer
Golden Drum
Epica
КМФР
все разделы
Red Apple
Идея!
Белый квадрат
Cristal Festival
Eurobest
Серебряный Меркурий
Прочие фестивали
Red Dot
Effie
О ПРОЕКТЕ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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