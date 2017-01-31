10.01-
-20.02
Reuters: фейковые новости - шанс для качественной журналистики
Мальчик решил стать дизайнером, чтобы поработать с Дэвидом Боуи
Почему российские политики не умеют работать с соцсетями?
1
«Дети нуждаются в защите от Елены Мизулиной»: как закон о домашнем насилии расколол интернет
3
Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании онлайн-кинотеатров
1

КАРТИНА ДНЯ

19:10
1
Бренд дня: йогурты Epica
18:50
Reuters: фейковые новости - шанс для качественной журналистики
18:10
В Госдуме предлагают ограничить рекламу во время показа фильмов на ТВ
17:50
Мальчик решил стать дизайнером, чтобы поработать с Дэвидом Боуи
17:35
Выдан ордер на арест главы концерна Samsung
17:15
1
РЖД потратит на свое продвижение почти миллиард рублей
17:00
6
Власти Москвы выпустили комиксы для мигрантов
16:25
1
Apple выпустила первую рекламу беспроводных наушников
15:10
1
«Пятерочка» и «Перекресток» выбрали агентство для размещения наружки
14:15
3
Gett определился с креативным партнером на 2017 год
13:20
1
"Детский мир" собирается на IPO
12:50
Apple требуются собственные фильмы и сериалы
12:00
1
Александр Мамут стал владельцем 100% Rambler&Co
11:30
1
Почему российские политики не умеют работать с соцсетями?
10:30
14
Герман Стерлигов осваивает розницу
09:35
1
Правительство обсуждает отмену льготной ставки НДС
09:00
1
В Германии соцсетям готовят штрафы за медлительность
08:45
Производитель Ray-Ban объединяется с крупнейшим французским производителем линз
18:40 13 Января
1
PETA купила долю в LVMH
18:20 13 Января
3
«Дети нуждаются в защите от Елены Мизулиной»: как закон о домашнем насилии расколол интернет
17:15 13 Января
3
Основатели CarambaTV вышли из проекта
16:30 13 Января
Фонд Дмитрия Гришина инвестировал в робототехнический сервис
15:00 13 Января
6
Денис Седякин назначен директором проектов MAXIM, Departures и «Вокруг Света»
14:35 13 Января
К рекламной сети Facebook присоединился издатель Rolling Stone
13:50 13 Января
Джордж Лукас построит собственный музей в Лос-Анджелесе
13:20 13 Января
Создатель Марио: «делай веселые игры, в которые сможет играть каждый»
12:45 13 Января
1
Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании онлайн-кинотеатров
12:25 13 Января
1
Певица FKA Twigs сняла рекламу для Nike
12:00 13 Января
Snapchat представил редизайн
11:35 13 Января
Монополии App Store может прийти конец
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31 Января 2017
Код безопасности. Защита от киберугроз в бизнес-пространстве. Итоги года и прогнозы на 2017
Самые известные и авторитетные эксперты подведут итоги уходящего года и обсудят новые актуальные тренды в сфере информационной...
Подробнее...
9 Февраля 2017
«PR+» FORUM 2017. Всероссийский форум PR директоров
9 и 10 февраля InterForum приглашает профессионалов сферы PR из компаний крупного и среднего бизнеса присоединиться к сообществу...
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16 Февраля 2017
International Advertising Festival Red Apple
Red Apple – крупнейшее событие, объединяющее ведущих профессионалов в области мирового маркетинга и рекламы, а также самый...
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14 Марта 2017
Международная выставка промоиндустрии IPSA Весна 2017
Главное профессиональное событие о том, как сделать бренд видимым! Это выставка продуктов и идей для корпоративного стиля и...
Подробнее...
11 Апреля 2017
ДИЗАЙН И РЕКЛАМА
Выставка маркетинговых коммуникаций "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА - 2017" пройдет уже в 23-й раз. Современные технологии и материалы, лучшая...
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27 Апреля 2017
Семинар Гарри Беквита «Продавая незримое»
«Тот, кто пропустил выступление Гарри Беквита, упустил шанс стать лучшим маркетологом и лучшим человеком. Я никогда не слышал...
Подробнее...
Код безопасности. Защита от киберугроз в бизнес-пространстве. Итоги года и прогнозы на 2017
31 Января 2017
«PR+» FORUM 2017. Всероссийский форум PR директоров
9 - 10 Февраля 2017
International Advertising Festival Red Apple
16 - 17 Февраля 2017
Международная выставка промоиндустрии IPSA Весна 2017
14 - 16 Марта 2017
ДИЗАЙН И РЕКЛАМА
11 Апреля 2017
Семинар Гарри Беквита «Продавая незримое»
27 Апреля 2017

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