10.01-
-20.02
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С Новым годом и Рождеством!
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Обзор новогодней российской рекламы
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14:00 30 Декабря
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Телеединство. Главные итоги 2016 года в медиа
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10 главных ребрендингов 2016
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9 Февраля 2017
«PR+» FORUM 2017. Всероссийский форум PR директоров
9 и 10 февраля InterForum приглашает профессионалов сферы PR из компаний крупного и среднего бизнеса присоединиться к сообществу...
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16 Февраля 2017
International Advertising Festival Red Apple
Red Apple – крупнейшее событие, объединяющее ведущих профессионалов в области мирового маркетинга и рекламы, а также самый...
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14 Марта 2017
Международная выставка промоиндустрии IPSA Весна 2017
Главное профессиональное событие о том, как сделать бренд видимым! Это выставка продуктов и идей для корпоративного стиля и...
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11 Апреля 2017
ДИЗАЙН И РЕКЛАМА
Выставка маркетинговых коммуникаций "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА - 2017" пройдет уже в 23-й раз. Современные технологии и материалы, лучшая...
Подробнее...
«PR+» FORUM 2017. Всероссийский форум PR директоров
9 - 10 Февраля 2017
International Advertising Festival Red Apple
16 - 17 Февраля 2017
Международная выставка промоиндустрии IPSA Весна 2017
14 - 16 Марта 2017
ДИЗАЙН И РЕКЛАМА
11 Апреля 2017

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