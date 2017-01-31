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Лицо рынка
Герои Digital
Прямой эфир
Годовой отчет
Голосования
Шкала эффективности рекламы
Конкурс социальной рекламы "ИМПУЛЬС"
Интервью
Аэропорт как рекламная площадка
Конкурс «Ты знаешь, что можешь!»
Решения IBM для маркетинга
#FOCUSFORUM
Итоги года
Креатив в наружной рекламе
Предвыборный штаб изнутри
Sport Marketing
Нос к носу
10
.
01-
-20
.
02
2
ТЕНДЕРЫ
обновления
3
ТОПСОСТАВ
проекта
DIGITAL
РЕЙТИНГИ
ФОРУМ
Нет обновлений
6
БЛОГИ
постов
Reuters: фейковые новости - шанс для качественной журналистики
Мальчик решил стать дизайнером, чтобы поработать с Дэвидом Боуи
Почему российские политики не умеют работать с соцсетями?
1
«Дети нуждаются в защите от Елены Мизулиной»: как закон о домашнем насилии расколол интернет
3
Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании онлайн-кинотеатров
1
КАРТИНА ДНЯ
19:10
1
Бренд дня: йогурты Epica
18:50
Reuters: фейковые новости - шанс для качественной журналистики
18:10
В Госдуме предлагают ограничить рекламу во время показа фильмов на ТВ
17:50
Мальчик решил стать дизайнером, чтобы поработать с Дэвидом Боуи
17:35
Выдан ордер на арест главы концерна Samsung
17:15
1
РЖД потратит на свое продвижение почти миллиард рублей
17:00
6
Власти Москвы выпустили комиксы для мигрантов
16:25
1
Apple выпустила первую рекламу беспроводных наушников
15:10
1
«Пятерочка» и «Перекресток» выбрали агентство для размещения наружки
14:15
3
Gett определился с креативным партнером на 2017 год
13:20
1
"Детский мир" собирается на IPO
12:50
Apple требуются собственные фильмы и сериалы
12:00
1
Александр Мамут стал владельцем 100% Rambler&Co
11:30
1
Почему российские политики не умеют работать с соцсетями?
10:30
14
Герман Стерлигов осваивает розницу
09:35
1
Правительство обсуждает отмену льготной ставки НДС
09:00
1
В Германии соцсетям готовят штрафы за медлительность
08:45
Производитель Ray-Ban объединяется с крупнейшим французским производителем линз
18:40
13 Января
1
PETA купила долю в LVMH
18:20
13 Января
3
«Дети нуждаются в защите от Елены Мизулиной»: как закон о домашнем насилии расколол интернет
17:15
13 Января
3
Основатели CarambaTV вышли из проекта
16:30
13 Января
Фонд Дмитрия Гришина инвестировал в робототехнический сервис
15:00
13 Января
6
Денис Седякин назначен директором проектов MAXIM, Departures и «Вокруг Света»
14:35
13 Января
К рекламной сети Facebook присоединился издатель Rolling Stone
13:50
13 Января
Джордж Лукас построит собственный музей в Лос-Анджелесе
13:20
13 Января
Создатель Марио: «делай веселые игры, в которые сможет играть каждый»
12:45
13 Января
1
Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании онлайн-кинотеатров
12:25
13 Января
1
Певица FKA Twigs сняла рекламу для Nike
12:00
13 Января
Snapchat представил редизайн
11:35
13 Января
Монополии App Store может прийти конец
Календарь событий
разместить событие
31 Января
2017
Код безопасности. Защита от киберугроз в бизнес-пространстве. Итоги года и прогнозы на 2017
Самые известные и авторитетные эксперты подведут итоги уходящего года и обсудят новые актуальные тренды в сфере информационной...
Подробнее...
9 Февраля
2017
«PR+» FORUM 2017. Всероссийский форум PR директоров
9 и 10 февраля InterForum приглашает профессионалов сферы PR из компаний крупного и среднего бизнеса присоединиться к сообществу...
Подробнее...
16 Февраля
2017
International Advertising Festival Red Apple
Red Apple – крупнейшее событие, объединяющее ведущих профессионалов в области мирового маркетинга и рекламы, а также самый...
Подробнее...
14 Марта
2017
Международная выставка промоиндустрии IPSA Весна 2017
Главное профессиональное событие о том, как сделать бренд видимым! Это выставка продуктов и идей для корпоративного стиля и...
Подробнее...
11 Апреля
2017
ДИЗАЙН И РЕКЛАМА
Выставка маркетинговых коммуникаций "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА - 2017" пройдет уже в 23-й раз. Современные технологии и материалы, лучшая...
Подробнее...
27 Апреля
2017
Семинар Гарри Беквита «Продавая незримое»
«Тот, кто пропустил выступление Гарри Беквита, упустил шанс стать лучшим маркетологом и лучшим человеком. Я никогда не слышал...
Подробнее...
←
→
Код безопасности. Защита от киберугроз в бизнес-пространстве. Итоги года и прогнозы на 2017
31 Января 2017
«PR+» FORUM 2017. Всероссийский форум PR директоров
9 - 10 Февраля 2017
International Advertising Festival Red Apple
16 - 17 Февраля 2017
Международная выставка промоиндустрии IPSA Весна 2017
14 - 16 Марта 2017
ДИЗАЙН И РЕКЛАМА
11 Апреля 2017
Семинар Гарри Беквита «Продавая незримое»
27 Апреля 2017
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Территориальный брендинг
Промдизайн
Бренд дня: йогурты Epica
Агентство Getbrand вывело на рынок новый бренд йогуртов
1
Упаковка
Apple выпустила первую рекламу беспроводных наушников
Четыре видеоролика демонстрируют основные преимущества AirPods
1
Рекламные ролики
Певица FKA Twigs сняла рекламу для Nike
Певица представила новую песню в рекламном клипе
1
Рекламные ролики
General Electric сняла сериал в виртуальной реальности
Компания запустила серию документальных фильмов о науке
Digital
Samsung показал заботу о клиентах в индийском ролике
«Мы позаботимся о вас, где бы вы ни были»
Рекламные ролики
Что 2017 год приготовил для брендинга?
Специалисты рассуждают о прошлом и будущем индустрии
16
Упаковка
Больше не слух: Instagram добавит рекламу в Stories
Сервис рассказал о новом рекламном формате
Digital
Агентство Initiative провело ребрендинг
Агентство получило новый фирменный стиль, сменило миссию и философию
23
Корпоративный брендинг
Кенгуру и дятлы в новой рекламной кампании ЦИАН 2017
В новых рекламных роликах ЦИАН предлагает жить по-человечески
220
Рекламные ролики
В Швеции появился кашляющий билборд
Необычный рекламный щит стал частью акции, направленной на борьбу с курением
4
Наружная реклама
Да ну! Клипы и альбомы с самыми невероятными идеями
Иллюзии, твиты и секретные релизы за бешеные деньги
3
Арт
Кейс. Разработка бренда отечественного вина «Свиристель»
Все о новом бренде вина, разработанного магистрантами ВШБ
34
Упаковка
МЕДИА
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РАДИО
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ИНТЕРНЕТ
NEW MEDIA
OUTDOOR
КИНО
В Госдуме предлагают ограничить рекламу во время показа фильмов на ТВ
Демонстрацию рекламы могут запретить, если правообладатели киноленты не дадут...
ТВ
Александр Мамут стал владельцем 100% Rambler&Co
Фонд бизнесмена выкупил оставшиеся 50% ГК у структур Владимира Потанина
1
Интернет
В Германии соцсетям готовят штрафы за медлительность
Фракция Ангелы Меркель недовольна тем, что Facebook и Twitter долго...
1
Интернет
Основатели CarambaTV вышли из проекта
Причиной ухода из состава учредителей компании они назвали конфликт с "СТС...
3
Интернет
Денис Седякин назначен директором проектов MAXIM, Departures и «Вокруг Света»
Он сменил на этом посту Алексея Овчинникова
6
Пресса
К рекламной сети Facebook присоединился издатель Rolling Stone
Ежемесячный охват Audience Network превысил 1 млрд пользователей
Интернет
Создатель Марио: «делай веселые игры, в которые сможет играть каждый»
Сигэру Миямото рассуждает о дизайне видеоигр
Интернет
Snapchat представил редизайн
Мессенджер добавил поиск и формат "историй"
Интернет
Монополии App Store может прийти конец
Пользователи обвиняют Apple в монополизации рынка приложений для iPhone
Интернет
YouTube разрешил пользователям поднимать комментарии в топ за деньги
Видеосервис анонсировал специальный инструмент для онлайн-трансляций
1
Интернет
Олег Бармин запускает свой медиа-проект
Покинув «Билайн», Бармин решил заняться собственным СМИ
12
Пресса
В Казань приходит "деловое радио" Business FM
ГК "Румедиа" завершила сделку по приобретению трех казанских радиостанций
Радио
КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
Digital
Брендинг
Группа рекламных компаний
Креатив
Маркетинг
Медиа
Полный цикл
Название компании
Специализация
не выбрано
Digital
Брендинг
Группа рекламных компаний
Креатив
Маркетинг
Медиа
Полный цикл
Клиент
РЕКЛАМНАЯ ОТРАСЛЬ
ИССЛЕДОВАНИЯ
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ФЕСТИВАЛИ
Cannes Lions
Golden Hammer
Golden Drum
Epica
КМФР
Red Apple
Идея!
Белый квадрат
Cristal Festival
Eurobest
Серебряный Меркурий
Прочие фестивали
Red Dot
Effie
«Пятерочка» и «Перекресток» выбрали агентство для размещения наружки
Победителем тендера на 2017 год стало агентство Maxima
1
Тендеры
Gett определился с креативным партнером на 2017 год
Право на запуск имиджевой кампании сервиса в новом году выиграла команда JAMI
3
Тендеры
ИД «Коммерсантъ» проводит бизнес-бранч на тему кибербезопасности
«Код безопасности. Защита от киберугроз в бизнес-пространстве. Итоги года и...
Мероприятия
Тендеры недели: МОЭСК, Швабе и Минпромторг РФ
Sostav и iMARS продолжают еженедельный мониторинг тендеров в сфере коммуникаций
1
Тендеры
Телеканал "Карусель" открыл агентство для продажи спонсорства
В правление агентства поровну войдут представители Первого канала и ВГТРК
3
Агентства
Почта Банк разместится на ТВ за 496 млн рублей
Финорганизация ищет партнера для размещения рекламы в 2017 году
Тендеры
Агентство MullenLowe возглавила Татьяна Рукавишникова
Экс-гендиректор агентства Алла Руднева покидает IPG Russia
1
Агентства
«Газпром-медиа» получил нового гендиректора
Топ-менеджер сконцентрируется на работе в Национальном рекламном альянсе
4
Кадры
Young Lions 2017: 5 дней до конца I этапа внутреннего отбора
Первый заочный этап отбора продлится до 15 января 2017 года
Cannes Lions
Фестиваль Red Apple анонсировал программу этого года
Ежегодный Международный фестиваль рекламы пройдет 16-17 февраля в Digital...
Red Apple
Коммуникационная школа «Digital + Event = новые тренды»
РУДН приглашает принять участие в компактной образовательной программе
Мероприятия
Цифровые продуткы Сбербанка продвинет SLAVA
Агентство победило в тендере с предложением на 54 млн рублей
5
Тендеры
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Технологии
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МЕНЕДЖМЕНТ
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
Выдан ордер на арест главы концерна Samsung
Ли Джэен обвиняется в даче многомиллионных взяток
Финансы
РЖД потратит на свое продвижение почти миллиард рублей
Основной акцент в конкурсной документации сделан на сопровождении...
1
Транспорт
Власти Москвы выпустили комиксы для мигрантов
Власти Москвы решили обратиться к мигрантам с помощью сказочных персонажей
6
Общество
Apple выпустила первую рекламу беспроводных наушников
Четыре видеоролика демонстрируют основные преимущества AirPods
1
Технологии
"Детский мир" собирается на IPO
АФК "Система" сохранит контрольный пакет акций ритейлера
1
Потребрынок
Apple требуются собственные фильмы и сериалы
Корпорация ведет переговоры с голливудскими продюсерами
Потребрынок
Правительство обсуждает отмену льготной ставки НДС
Неэффективную льготу чиновники предлагают заменить адресной помощью малоимущим
1
Экономика
Производитель Ray-Ban объединяется с крупнейшим французским производителем линз
Сумма сделки оценивается в 50 млрд евро
Потребрынок
PETA купила долю в LVMH
Благодаря сделке зоозащитники смогут оказывать давление на производителя...
1
Общество
Фонд Дмитрия Гришина инвестировал в робототехнический сервис
Grishin Robotics вложил $17,2 млн в стартап Starship Technologies
Технологии
Джордж Лукас построит собственный музей в Лос-Анджелесе
Стоимость проекта оценивается в миллиард долларов
Общество
Lexus представил первую в истории бренда яхту
Японцы расширяют портфель производимых ТС
Транспорт
КОЛОНКИ
1
МЕДИАСОСТАВ
На рекламу в петербургском метро остался единственный претендент
2
МЕДИАСОСТАВ
Радиореклама в регионах: итоги трёх кварталов уходящего года
МЕДИАСОСТАВ
В США снимают фильм про ку-клукс-клан
МЕДИАСОСТАВ
Радиореклама в III кв: Москва стала драйвером роста
2
МЕДИАСОСТАВ
Настроились на классику: радиореклама сохраняет бюджеты
2
DIGITAL
Что онлайн-кинотеатры ждут от видеорекламы в 2017 году?
41
МЕДИАСОСТАВ
"Мегаселлер": Телерекламе не до кризиса
8
ТРЕНДЫ
Mondelez: "бренды слишком долго оскорбляли зрителей рекламой"
МЕДИАСОСТАВ
Facebook научилась передавать видео на телеэкраны
МЕДИАСОСТАВ
"Ведомости" ужесточат политику платного доступа
БИЗНЕС-БЛОГИ
1
Звезды Арбата на горнолыжных курортах Красной Поляны
Агентство наружной рекламы IQ
4
Оформил новый сорт пива — IPA (ТМ «Брёгель», ЮнионБир)
Пронин Сергей
1
Лучшие вирусные ролики 2016 года
Компас продакшн
Разговор с Анатолием Купреевым
Out-of-Home Magazine
Базирон: фармацевты делают ставку на рекламу в ВУЗах
MaxMediaGroup
1
С наступающим Новым Годом!
TMG
С наступающим Новым годом!
Пронин Сергей
1
KFC рекламирует меню своих ресторанов в ВУЗах России
MaxMediaGroup
1
Рекламное агентство IQ берет новую высоту
Агентство наружной рекламы IQ
1
6 главных трендов транзитной рекламы 2016
TMG
«От Миклухи до Маклая». Автомобильная научно-познавательная этнографическая…
Агентство наружной рекламы IQ
В десятку! Бренды Depot WPF в рейтинге Forbes 2016
Брендинговое агентство Depot WPF
2
Итоги к началу 2017-го: оформил более 50 сортов пива!
Пронин Сергей
Новогодние подарки: календарь «Прага» и пиво «Радабир»
Пронин Сергей
Кейс от Allora: «Транзитная реклама – один из лучших видов размещения в…
TMG
Как снять новогодний рекламный ролик. Рецепт от Шефа
Компас продакшн
6 кейсов Depot WPF претендуют на звание «Проект года» на Sostav.ru
Брендинговое агентство Depot WPF
Юбилей! Десятая Рождественская дегустация портеров!
Пронин Сергей
Рекламное агентство IQ предлагает рекламодателям выгодные условия спонсорства…
Агентство наружной рекламы IQ
TMG выступили на Национальном Рекламном Форуме
TMG
СПЕЦПРОЕКТЫ
15
НОС К НОСУ
Нос к носу: Андрей Губайдуллин vs Данил Голованов
183
ЛИЦО РЫНКА
Гигантский, брутальный, эпический – 2016
ИТОГИ ГОДА
Итоги года 2016: Лучшая социальная реклама
ИТОГИ ГОДА
Итоги года 2016: Лучшие промо-проекты
SPORT MARKETING
Нестандартные проекты в спортивном маркетинге
КРЕАТИВ В НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ
Праздник к нам приходит: лучшая рождественская наружка
2
КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ "ИМПУЛЬС"
«Россия сегодня» назвала лучших государственных рекламщиков
КРЕАТИВ В НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ
Стоит свеч: креативная наружка видеоигр
47
НОС К НОСУ
Нос к носу: Роман Фирайнер vs Андрей Губайдуллин
ИНТЕРВЬЮ
Максим Егоренков: Как малому бизнесу попасть на ТВ
4
SPORT MARKETING
Селебрити в спортивном маркетинге
3
ИСТОРИЯ БРЕНДА
История бренда: <br>140 лет Henkel
11
ИНТЕРВЬЮ
Андрей Чернышов: «Интернет-бизнес идет в ТВ-рекламу»
1
ЛИЦО РЫНКА
5 причин принять участие в Russian Sponsorship Forum
КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ "ИМПУЛЬС"
Пользователи Рунета оценят госрекламу
ВИЗИТКА
Визитка группы компаний IGRONIK
1
ПРЕДВЫБОРНЫЙ ШТАБ ИЗНУТРИ
Интернет-агитация: продвижение в соцсетях
5
ПРЕДВЫБОРНЫЙ ШТАБ ИЗНУТРИ
Календарь руководителя штаба Леси Рябцевой
ВИЗИТКА
Визитка агентства Progression
РЕШЕНИЯ IBM ДЛЯ МАРКЕТИНГА
IBM поможет эффективно провести рекламную кампанию
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Мобильный programmatic от Exebid.DCA
РЕШЕНИЯ IBM ДЛЯ МАРКЕТИНГА
Как использовать Big Data в маркетинге. Опыт IBM.
2
#FOCUSFORUM
Новые герои специальной сессии Wind Of Change
#FOCUSFORUM
Специальная сессия про изменения Wind Of Change
7
ГОЛОСОВАНИЯ
"Охота на львов": русские работы в Каннах
ИСТОРИЯ БРЕНДА
Как желтый и красный спасли M&M’s: история легендарных бренд-персонажей
АЭРОПОРТ КАК РЕКЛАМНАЯ ПЛОЩАДКА
Аэропорт "Домодедово": реклама на суперсайтах
АЭРОПОРТ КАК РЕКЛАМНАЯ ПЛОЩАДКА
Аэропорт Домодедово: реклама на лайтбоксах
КОНКУРСЫ
"Ты знаешь, что можешь!": победители конкурса
КОНКУРСЫ
ТОП-10 историй конкурса «Ты знаешь, что можешь!»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Годовой отчет: агентство Progression
7
ГОЛОСОВАНИЯ
Итоги года: лучшие агентство, сеть, креатор и рекламодатель
1
КОНФЕРЕНЦИИ
Пиарщик, обвинивший Forbes в «джинсе», был пьян
КОНФЕРЕНЦИИ
Серебряный Меркурий: люди, кейсы, события
ШКАЛА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ
«Альфа-Банк» собрал «АльфаЛайки»
7
НОВОСТИ ПРОЕКТА
Как создавался бренд «Московский транспорт»
24
НОВОСТИ ПРОЕКТА
Новое лицо Московского Траспорта
119
ПРЯМОЙ ЭФИР
Прямой эфир: Василь Лацанич на Sostav.ru
123
ПРЯМОЙ ЭФИР
Прямой эфир: Ирина Васенина на Sostav.ru
ГЕРОИ DIGITAL
Антон Терехов
ГЕРОИ DIGITAL
Константин Бочарский
ВИДЕОРОЛИКИ
РЕЙТИНГИ РЕКЛАМНОГО РЫНКА
МЕДИА РЕЙТИНГИ
РЕЙТИНГ МЕДИЙНЫХ АГЕНТСТВ 2016
РЕЙТИНГ МЕДИЙНЫХ АГЕНТСТВ 2015
РЕЙТИНГ МЕДИЙНЫХ АГЕНТСТВ 2014
РЕЙТИНГИ КРЕАТИВНОСТИ
СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ
МЕДИА
БРЕНД-ДИЗАЙН
МАРКЕТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
ИНТЕРАКТИВ
БИЗНЕС РЕЙТИНГИ
РЕЙТИНГ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
РЕЙТИНГ МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ
DIGITAL РЕЙТИНГИ
Золотая Сотня российского Digital 2015
Единый рейтинг веб-продакшенов 2016
Единый Рейтинг мобильных разработчиков 2016
Единый Рейтинг SEO-компаний 2015
Единый Рейтинг агентств контекстной рекламы 2016
Единый Рейтинг SMM-агентств 2016
Рейтинг Digital-Прорыв 2015
Самые креативные
агентства по итогам 2015 года
1
BBDO Russia Group
4
Восход
7
Friends Moscow
10
TWIGA
2
Instinct
5
Depot WPF
8
Hungry Boys
3
Young&Rubicam Moscow
6
Ermolaev Bureau
9
Red Pepper
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Рекламные ролики
Наружная реклама
Принты
Digital
Вирусный Маркетинг
все разделы
PR
Маркетинговые услуги
Арт
Брендинг
Упаковка
Брендинг услуг
Ритейл-брендинг
Корпоративный брендинг
Территориальный брендинг
все разделы
Промдизайн
Рекламная отрасль
Исследования
Объемы рынка
Рейтинги
Стандарты
Опросы
Российский Рекламный Ежегодник
Агентства
Кадры
Тендеры
Мероприятия
Законы
Фестивали
Cannes Lions
Golden Hammer
Golden Drum
Epica
КМФР
все разделы
Red Apple
Идея!
Белый квадрат
Cristal Festival
Eurobest
Серебряный Меркурий
Прочие фестивали
Red Dot
Effie
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