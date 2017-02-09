10.01-
-20.02
С Новым годом и Рождеством! 4
Нос к носу: Андрей Губайдуллин vs Данил Голованов
9
Главные тренды в креативе: что нас ждет в 2017
20
Телеединство. Главные итоги 2016 года в медиа
6
Итоги года в Digital: чем запомнился 2016

КАРТИНА ДНЯ

12:00 вчера
4
С Новым годом и Рождеством!
15:30 30 Декабря
9
Нос к носу: Андрей Губайдуллин vs Данил Голованов
15:00 30 Декабря
4
Обзор новогодней российской рекламы
14:45 30 Декабря
20
Главные тренды в креативе: что нас ждет в 2017
14:00 30 Декабря
6
Телеединство. Главные итоги 2016 года в медиа
11:30 30 Декабря
4
10 главных ребрендингов 2016
16:15 29 Декабря
7
Как Renault и SLAVA начали продавать автомобили он-лайн
15:40 29 Декабря
6
Ургант спародировал вирусный ролик
15:15 29 Декабря
5
Цифровые продуткы Сбербанка продвинет SLAVA
14:25 29 Декабря
Twitter объявил о запуске 360-градусных видеотрансляций
14:00 29 Декабря
Российские победители Cristal Festival
13:30 29 Декабря
«ВКонтакте» запустил Истории
13:05 29 Декабря
5
Новогодний клип Сбербанка и Uma2rman
12:45 29 Декабря
3
Gillette пострадал из-за «Боярышника»
12:10 29 Декабря
Amazon организует воздушные склады
10:15 29 Декабря
"ВКонтакте" опубликовала список запрещенных видов рекламы
10:00 29 Декабря
«Газпром-Медиа» ждет роста рекламной выручки на 12%
09:45 29 Декабря
2
Как искусственный интеллект поможет маркетологам в 2017?
09:30 29 Декабря
Тендеры недели: ТГК-1, МВД, Большой Театр и Управления по информационной политике МО
09:00 29 Декабря
2
"Газпром-медиа" может отказаться от телецентра НТВ
19:20 28 Декабря
4
Глава японской рекламной компании Dentsu подал в отставку из-за самоубийства сотрудницы
17:40 28 Декабря
2
Слух: Google запретил сотрудникам посещать Россию
17:20 28 Декабря
В Екатеринбурге дом престарелых на время стал резиденцией Деда Мороза
16:30 28 Декабря
Итоги года в Digital: чем запомнился 2016
16:15 28 Декабря
4
Millward Brown: маркетологам придется учиться работать с медиамиксом по-новому
15:40 28 Декабря
Белорусские трактора станцевали вальс и танго
14:45 28 Декабря
3
"Пулково" запустил праздничный конвейер
13:20 28 Декабря
1
«Тинькофф банк» покупает приложение для хранения документов
13:00 28 Декабря
3
Гороскоп для пиарщиков и спикеров на 2017 год
12:15 28 Декабря
5
Доверие россиян к рекламе осталось в минусе
Календарь событий разместить событие
9 Февраля 2017
«PR+» FORUM 2017. Всероссийский форум PR директоров
9 и 10 февраля InterForum приглашает профессионалов сферы PR из компаний крупного и среднего бизнеса присоединиться к сообществу...
Подробнее...
16 Февраля 2017
International Advertising Festival Red Apple
Red Apple – крупнейшее событие, объединяющее ведущих профессионалов в области мирового маркетинга и рекламы, а также самый...
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14 Марта 2017
Международная выставка промоиндустрии IPSA Весна 2017
Главное профессиональное событие о том, как сделать бренд видимым! Это выставка продуктов и идей для корпоративного стиля и...
Подробнее...
11 Апреля 2017
ДИЗАЙН И РЕКЛАМА
Выставка маркетинговых коммуникаций "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА - 2017" пройдет уже в 23-й раз. Современные технологии и материалы, лучшая...
Подробнее...
«PR+» FORUM 2017. Всероссийский форум PR директоров
9 - 10 Февраля 2017
International Advertising Festival Red Apple
16 - 17 Февраля 2017
Международная выставка промоиндустрии IPSA Весна 2017
14 - 16 Марта 2017
ДИЗАЙН И РЕКЛАМА
11 Апреля 2017

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