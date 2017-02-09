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Конференции
Визитка
Лицо рынка
Герои Digital
Прямой эфир
Годовой отчет
Голосования
Шкала эффективности рекламы
Конкурс социальной рекламы "ИМПУЛЬС"
Интервью
Аэропорт как рекламная площадка
Конкурс «Ты знаешь, что можешь!»
Решения IBM для маркетинга
#FOCUSFORUM
Итоги года
Креатив в наружной рекламе
Предвыборный штаб изнутри
Sport Marketing
Нос к носу
10
.
01-
-20
.
02
2
ТЕНДЕРЫ
обновления
2
ТОПСОСТАВ
проекта
DIGITAL
РЕЙТИНГИ
ФОРУМ
Нет обновлений
2
БЛОГИ
поста
РЕН ТВ обошел всех по росту доли
10
Технологии для креативных решений: Машинное обучение на дому
2
#redapplewithlove: признание в любви от Максима Пономарева
2
Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в outdoor-операторе «Олимп»
7
Brand Finance: Рейтинг самых дорогих и влиятельных брендов сменил лидеров
3
КАРТИНА ДНЯ
19:00
3 Февраля
PETA потребовала убрать мех с фигурок Warhammer
18:20
3 Февраля
Таксисты не хотят делиться данными с Москвой
17:50
3 Февраля
"Мегафон" будет поставщиком связи на ЧМ по футболу 2018 года
17:00
3 Февраля
10
РЕН ТВ обошел всех по росту доли
15:45
3 Февраля
Роскомнадзор не будет навязывать Крым «большой тройке»
14:00
3 Февраля
Блог-платформа Medium введет платную подписку
13:00
3 Февраля
4
PornHub будет давать уроки секса
12:00
3 Февраля
1
ShareThis поделится данными с Weborama
11:15
3 Февраля
2
В России появится телеканал с «Шерлоком», «Фарго» и «Острыми козырьками»
10:25
3 Февраля
1
50 Cent избежал банкротства
10:00
3 Февраля
2
Технологии для креативных решений: Машинное обучение на дому
09:30
3 Февраля
10
Bosco потеряла контракт с Олимпийским комитетом России
09:00
3 Февраля
Тендеры недели: Театр оперетты, ВТБ24 и Сбербанк
19:00
2 Февраля
2
Лидерство VW — заслуга антикризисного PR?
18:10
2 Февраля
ВГТРК потребовал от дочерней структуры "Первого канала" 192 млн рублей
16:45
2 Февраля
Социалка дня: рожать нельзя работать
16:05
2 Февраля
Facebook выходит на телевидение
15:30
2 Февраля
Ущерб от хакерских атак в мире равен $1 трлн
14:45
2 Февраля
2
#redapplewithlove: признание в любви от Максима Пономарева
12:50
2 Февраля
80
«У наших куриц яйца круче»: новая реклама Бургер Кинга
12:35
2 Февраля
1
Назначения в группе Dentsu Aegis Network
12:00
2 Февраля
7
Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в outdoor-операторе «Олимп»
11:40
2 Февраля
1
Facebook увеличил рекламную выручку на 57%
11:20
2 Февраля
4
«День сурка» покажут 12 раз подряд в День Сурка
11:00
2 Февраля
1
Facebook заплатит $500 млн за кражу технологий виртуальной реальности
10:30
2 Февраля
Uber приостановит работу на Тайване
09:30
2 Февраля
1
Основатели Delivery Club запустили платформу GetBlogger
08:30
2 Февраля
2
Tesla Motors официально сменила название на Tesla
19:00
1 Февраля
3
Playboy останется в России
18:15
1 Февраля
5
Маркетингом "Ростелекома" займется Елена Доброхотова
Календарь событий
разместить событие
9 Февраля
2017
«PR+» FORUM 2017. Всероссийский форум PR директоров
9 и 10 февраля InterForum приглашает профессионалов сферы PR из компаний крупного и среднего бизнеса присоединиться к сообществу...
Подробнее...
16 Февраля
2017
International Advertising Festival Red Apple
Red Apple – крупнейшее событие, объединяющее ведущих профессионалов в области мирового маркетинга и рекламы, а также самый...
Подробнее...
21 Февраля
2017
Блокчейн для банковской сферы России: новая революционная технология или великая иллюзия?
Ведущие игроки рынка обсудят все плюсы и минусы технологии блокчейн, выяснят, почему Россия просто не имеет право «прозевать»...
Подробнее...
2 Марта
2017
Премия ECO BEST AWARD
Премия в области экологии, энерго- и ресурсосбережения ECO BEST AWARD – независимая награда за лучшие практики и технологии в...
Подробнее...
14 Марта
2017
Международная выставка промоиндустрии IPSA Весна 2017
Главное профессиональное событие о том, как сделать бренд видимым! Это выставка продуктов и идей для корпоративного стиля и...
Подробнее...
11 Апреля
2017
ДИЗАЙН И РЕКЛАМА
Выставка маркетинговых коммуникаций "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА - 2017" пройдет уже в 23-й раз. Современные технологии и материалы, лучшая...
Подробнее...
27 Апреля
2017
Семинар Гарри Беквита «Продавая незримое»
«Тот, кто пропустил выступление Гарри Беквита, упустил шанс стать лучшим маркетологом и лучшим человеком. Я никогда не слышал...
Подробнее...
27 Апреля
2017
Международный Фестиваль рекламы и маркетинга «Белый Квадрат»
Международный Фестиваль рекламы и маркетинга «Белый Квадрат» - одно из крупнейших событий креативной индустрии в Восточной Европе...
Подробнее...
←
→
«PR+» FORUM 2017. Всероссийский форум PR директоров
9 - 10 Февраля 2017
International Advertising Festival Red Apple
16 - 17 Февраля 2017
Блокчейн для банковской сферы России: новая революционная технология или великая иллюзия?
21 Февраля 2017
Премия ECO BEST AWARD
2 Марта 2017
Международная выставка промоиндустрии IPSA Весна 2017
14 - 16 Марта 2017
ДИЗАЙН И РЕКЛАМА
11 Апреля 2017
Семинар Гарри Беквита «Продавая незримое»
27 Апреля 2017
Международный Фестиваль рекламы и маркетинга «Белый Квадрат»
27 - 29 Апреля 2017
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Рекламные ролики
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Вирусный Маркетинг
PR
Маркетинговые услуги
Арт
БРЕНДИНГ
Упаковка
Брендинг услуг
Ритейл-брендинг
Корпоративный брендинг
Территориальный брендинг
Промдизайн
Bosco потеряла контракт с Олимпийским комитетом России
Новым поставщиком экипировки для российской сборной стала компания ZA Sport
10
Промдизайн
Лидерство VW — заслуга антикризисного PR?
Именно эффективная стратегия помогла автоконцерну пережить дизельгейт,...
2
PR
Социалка дня: рожать нельзя работать
Абсурдная история подчеркивает недостатки американского законодательства
Рекламные ролики
«У наших куриц яйца круче»: новая реклама Бургер Кинга
В ролике снялся генеральный директор компании Дмитрий Медовый
80
Рекламные ролики
Budweiser снял рекламу об иммигрантах
Ролик будет показан во время трансляции Суперкубка в воскресенье
6
Рекламные ролики
Президент, пиццу мне: 11 лучших реклам с Дональдом Трампом
Pizza Hut, Макдональдс и розовые пони
Рекламные ролики
ЦБ РФ определился с символами для банкнот в 200 и 2000 рублей
На купюре в 200 рублей появится Севастополь, а в 2000 – Владивосток
19
Территориальный брендинг
Фотографы сняли одну и ту же ночь в разных частях земли, чтобы прорекламировать камеру iPhone7
От Йоханнесбурга до арктических пещер
3
Арт
Скромный баннер IKEA не может поверить, что кто-то захотел на него кликнуть
Рекламщики иронизируют над раздражающими рекламными баннерами
2
Digital
Украина представила слоган и логотип «Евровидения-2017»
Украинцы призывают уважать разнообразие
44
Территориальный брендинг
«А это точно антиреклама?»: в сети обсуждают странную рекламу против наркотиков
В Польше запустили кампанию против курения, алкоголя и наркотиков
4
Рекламные ролики
Туристический бренд России: все о 22 концептах российского бренда
На закрытой презентации АБКР и Ростуризм показали варианты будущего бренда
97
Территориальный брендинг
МЕДИА
ТВ
РАДИО
ПРЕССА
ИНТЕРНЕТ
NEW MEDIA
OUTDOOR
КИНО
Блог-платформа Medium введет платную подписку
Рекламная бизнес-модель не оправдала себя
Интернет
PornHub будет давать уроки секса
Порносайт запустил информационный ресурс для подростков
4
Интернет
ShareThis поделится данными с Weborama
Компания получит данные о российских пользователях
1
Интернет
В России появится телеканал с «Шерлоком», «Фарго» и «Острыми козырьками»
Viacom запускает новый платный канал с зарубежными сериалами
2
ТВ
ВГТРК потребовал от дочерней структуры "Первого канала" 192 млн рублей
Арбитражный спор может быть связан с правами на сериал "Тайны следствия"
ТВ
Facebook выходит на телевидение
Компания планирует выпустить приложение для ТВ-приставок
Интернет
Facebook увеличил рекламную выручку на 57%
Чистая прибыль компании увеличилась почти в 3 раза
1
Интернет
«День сурка» покажут 12 раз подряд в День Сурка
Российский телеканал серьезно подошел к празднованию второго февраля
4
ТВ
Facebook заплатит $500 млн за кражу технологий виртуальной реальности
Социальная сеть проиграла дело против ZeniMax Media
1
Интернет
Playboy останется в России
ИД Burda удалось договориться с владельцем лицензии
3
Пресса
g или G: русский спамер достал Google
Интернет-гигант пожаловался на Виталия Попова
Интернет
Facebook рассказал, как будет повышать прозрачность измерений
Клиенты соцсети получат доступ к новому инструменту - моделированию...
2
Интернет
КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
Digital
Брендинг
Группа рекламных компаний
Креатив
Маркетинг
Медиа
Полный цикл
Название компании
Специализация
не выбрано
Digital
Брендинг
Группа рекламных компаний
Креатив
Маркетинг
Медиа
Полный цикл
Клиент
РЕКЛАМНАЯ ОТРАСЛЬ
ИССЛЕДОВАНИЯ
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АГЕНТСТВА
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ТЕНДЕРЫ
МЕРОПРИЯТИЯ
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ФЕСТИВАЛИ
Cannes Lions
Golden Hammer
Golden Drum
Epica
КМФР
Red Apple
Идея!
Белый квадрат
Cristal Festival
Eurobest
Серебряный Меркурий
Прочие фестивали
Red Dot
Effie
В Москве пройдет семинар Гарри Беквита «Продавая незримое»
Известный маркетолог и автор книг приезжает в Россию
2
Мероприятия
Тендеры недели: Театр оперетты, ВТБ24 и Сбербанк
Sostav и iMARS продолжают еженедельный мониторинг тендеров в сфере коммуникаций
Тендеры
Назначения в группе Dentsu Aegis Network
В рамках управления новой операционной моделью в группе появится институт...
1
Агентства
«Пятёрочка» выбрала нового креативного партнера
Креативное агентство объявило о начале сотрудничества с торговой сетью
14
Тендеры
Ogilvy & Mather проводит глобальную реструктуризацию
В агентстве откроется новое подразделение - Ogilvy Delivery
1
Агентства
Морис Леви определился с преемником Publicis Groupe
В июне 2017 года группу возглавит Артур Садун
2
Агентства
Тендеры недели: Ростелеком, Дирекция массовых мероприятий и Роскосмос
Sostav и iMARS продолжают еженедельный мониторинг тендеров в сфере коммуникаций
2
Тендеры
Young Lions 2017: итоги первого тура
Выбраны лучшие работы для участия в следующем этапе конкурса
3
Cannes Lions
Гостраты на рекламу и PR в 2016 снизились более чем на 10 %
Коммуникационные затраты в прошлом году составили больше 20 млрд рублей
Объемы рынка
Крупные PR-агентства не проявили интерес к тендеру «Артека»
Детский лагерь подвел итоги конкурса на медийную поддержку своих мероприятий
1
Тендеры
M2M получило нового управляющего директора
Экс-руководитель агентства Татьяна Рукавишникова покинула компанию
7
Кадры
Pandora выбрала медийного и креативного партнеров
Контракты достались агентствам MediaCom/MC2 и JAMI
1
Тендеры
БИЗНЕС И СОЦИУМ
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Потребрынок
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МЕНЕДЖМЕНТ
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
PETA потребовала убрать мех с фигурок Warhammer
Организация предложила избавить игрушки от звериных шкур
Общество
Таксисты не хотят делиться данными с Москвой
Столичные власти требуют предоставлять им треки поездок
Транспорт
"Мегафон" будет поставщиком связи на ЧМ по футболу 2018 года
Структуры "Ростеха", создающие инфраструктуру для мундиаля, выбрали компанию...
Технологии
Роскомнадзор не будет навязывать Крым «большой тройке»
Выход в регион может подвести операторов под западные санкции
Телеком
50 Cent избежал банкротства
Рэпер смог расплатиться с кредиторами
1
Общество
Ущерб от хакерских атак в мире равен $1 трлн
Это от 0,4% до 1,5% мирового ВВП
Общество
Uber приостановит работу на Тайване
Компания приостановит деятельность из-за давления властей
Транспорт
Основатели Delivery Club запустили платформу GetBlogger
Новый сервис позволяет взаимодействовать брендам и блоггерам
1
Технологии
Маркетингом "Ростелекома" займется Елена Доброхотова
Ранее она возглавляла маркетинговые подразделения Яндекса
5
Менеджмент
Роспотребнадзор предлагает штрафовать за хранение и перевозку санкционных продуктов
Штрафы предусмотрены как для населения, так и для организаций
14
Потребрынок
Предпринимателям придется отказаться от традиционных касс с 1 июля 2017
На смену традиционным кассовым аппаратам придут «умные» кассы
3
Ритейл
«Пятерочка» в запустит программу лояльности
Компания станет пионером среди сетей «магазинов у дома»
5
Ритейл
КОЛОНКИ
2
BRAND INDUSTRY
Tesla Motors официально сменила название на Tesla
1
МЕДИАСОСТАВ
На рекламу в петербургском метро остался единственный претендент
2
МЕДИАСОСТАВ
Радиореклама в регионах: итоги трёх кварталов уходящего года
МЕДИАСОСТАВ
В США снимают фильм про ку-клукс-клан
МЕДИАСОСТАВ
Радиореклама в III кв: Москва стала драйвером роста
2
МЕДИАСОСТАВ
Настроились на классику: радиореклама сохраняет бюджеты
2
DIGITAL
Что онлайн-кинотеатры ждут от видеорекламы в 2017 году?
41
МЕДИАСОСТАВ
"Мегаселлер": Телерекламе не до кризиса
8
ТРЕНДЫ
Mondelez: "бренды слишком долго оскорбляли зрителей рекламой"
МЕДИАСОСТАВ
Facebook научилась передавать видео на телеэкраны
БИЗНЕС-БЛОГИ
Канал «Ю» покажет реалити-провокацию «Жиголо»
ЮТВ Холдинг
Новое уникальное «Борщ шоу» на канале «Ю»
ЮТВ Холдинг
Заряди свой бренд!
Агентство наружной рекламы IQ
1
Ваша реклама на чемпионских трассах
Агентство наружной рекламы IQ
2
Татьяна Геворкян и Антон Комолов перешли на канал "Ю"
ЮТВ Холдинг
1
Red Dot Communication Design International Yearbook in Depot WPF
Брендинговое агентство Depot WPF
[КЕЙС] Реклама на транспорте увеличила количество гостей базы отдыха «Вохотка»
TMG
1
Самый искренний и романтичный кейс нового года от Raffaello и рекламного…
Рекламное агентство OMI
3
Depot WPF 2016 / Годовой отчет наоборот
Брендинговое агентство Depot WPF
1
[TMG в эфире радио Mediametrics Piter] о перспективах digital рекламы на…
TMG
1
Звезды Арбата на горнолыжных курортах Красной Поляны
Агентство наружной рекламы IQ
4
Оформил новый сорт пива — IPA (ТМ «Брёгель», ЮнионБир)
Пронин Сергей
1
Лучшие вирусные ролики 2016 года
Компас продакшн
Разговор с Анатолием Купреевым
Out-of-Home Magazine
Базирон: фармацевты делают ставку на рекламу в ВУЗах
MaxMediaGroup
1
С наступающим Новым Годом!
TMG
С наступающим Новым годом!
Пронин Сергей
1
KFC рекламирует меню своих ресторанов в ВУЗах России
MaxMediaGroup
1
Рекламное агентство IQ берет новую высоту
Агентство наружной рекламы IQ
1
6 главных трендов транзитной рекламы 2016
TMG
СПЕЦПРОЕКТЫ
10
ЛИЦО РЫНКА
РЕН ТВ обошел всех по росту доли
56
ЛИЦО РЫНКА
Зачем рекламист Антон Симонов уезжает в Казахстан
27
НОС К НОСУ
Нос к носу: Данил Голованов vs Дмитрий Тютьков
6
КРЕАТИВ В НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ
Первая полоса: самая необычная наружка СМИ
15
НОС К НОСУ
Нос к носу: Андрей Губайдуллин vs Данил Голованов
ИТОГИ ГОДА
Итоги года 2016: Лучшая социальная реклама
ИТОГИ ГОДА
Итоги года 2016: Лучшие промо-проекты
SPORT MARKETING
Нестандартные проекты в спортивном маркетинге
КРЕАТИВ В НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ
Праздник к нам приходит: лучшая рождественская наружка
2
КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ "ИМПУЛЬС"
«Россия сегодня» назвала лучших государственных рекламщиков
ИНТЕРВЬЮ
Максим Егоренков: Как малому бизнесу попасть на ТВ
4
SPORT MARKETING
Селебрити в спортивном маркетинге
3
ИСТОРИЯ БРЕНДА
История бренда: <br>140 лет Henkel
11
ИНТЕРВЬЮ
Андрей Чернышов: «Интернет-бизнес идет в ТВ-рекламу»
КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ "ИМПУЛЬС"
Пользователи Рунета оценят госрекламу
ВИЗИТКА
Визитка группы компаний IGRONIK
1
ПРЕДВЫБОРНЫЙ ШТАБ ИЗНУТРИ
Интернет-агитация: продвижение в соцсетях
5
ПРЕДВЫБОРНЫЙ ШТАБ ИЗНУТРИ
Календарь руководителя штаба Леси Рябцевой
ВИЗИТКА
Визитка агентства Progression
РЕШЕНИЯ IBM ДЛЯ МАРКЕТИНГА
IBM поможет эффективно провести рекламную кампанию
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Мобильный programmatic от Exebid.DCA
РЕШЕНИЯ IBM ДЛЯ МАРКЕТИНГА
Как использовать Big Data в маркетинге. Опыт IBM.
2
#FOCUSFORUM
Новые герои специальной сессии Wind Of Change
#FOCUSFORUM
Специальная сессия про изменения Wind Of Change
7
ГОЛОСОВАНИЯ
"Охота на львов": русские работы в Каннах
ИСТОРИЯ БРЕНДА
Как желтый и красный спасли M&M’s: история легендарных бренд-персонажей
АЭРОПОРТ КАК РЕКЛАМНАЯ ПЛОЩАДКА
Аэропорт "Домодедово": реклама на суперсайтах
АЭРОПОРТ КАК РЕКЛАМНАЯ ПЛОЩАДКА
Аэропорт Домодедово: реклама на лайтбоксах
КОНКУРСЫ
"Ты знаешь, что можешь!": победители конкурса
КОНКУРСЫ
ТОП-10 историй конкурса «Ты знаешь, что можешь!»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Годовой отчет: агентство Progression
7
ГОЛОСОВАНИЯ
Итоги года: лучшие агентство, сеть, креатор и рекламодатель
1
КОНФЕРЕНЦИИ
Пиарщик, обвинивший Forbes в «джинсе», был пьян
КОНФЕРЕНЦИИ
Серебряный Меркурий: люди, кейсы, события
ШКАЛА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ
«Альфа-Банк» собрал «АльфаЛайки»
7
НОВОСТИ ПРОЕКТА
Как создавался бренд «Московский транспорт»
24
НОВОСТИ ПРОЕКТА
Новое лицо Московского Траспорта
119
ПРЯМОЙ ЭФИР
Прямой эфир: Василь Лацанич на Sostav.ru
123
ПРЯМОЙ ЭФИР
Прямой эфир: Ирина Васенина на Sostav.ru
ГЕРОИ DIGITAL
Антон Терехов
ГЕРОИ DIGITAL
Константин Бочарский
ВИДЕОРОЛИКИ
РЕЙТИНГИ РЕКЛАМНОГО РЫНКА
МЕДИА РЕЙТИНГИ
РЕЙТИНГ МЕДИЙНЫХ АГЕНТСТВ 2016
РЕЙТИНГ МЕДИЙНЫХ АГЕНТСТВ 2015
РЕЙТИНГ МЕДИЙНЫХ АГЕНТСТВ 2014
РЕЙТИНГИ КРЕАТИВНОСТИ
СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ
МЕДИА
БРЕНД-ДИЗАЙН
МАРКЕТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
ИНТЕРАКТИВ
БИЗНЕС РЕЙТИНГИ
РЕЙТИНГ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
РЕЙТИНГ МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ
DIGITAL РЕЙТИНГИ
Золотая Сотня российского Digital 2015
Единый рейтинг веб-продакшенов 2016
Единый Рейтинг мобильных разработчиков 2016
Единый Рейтинг SEO-компаний 2015
Единый Рейтинг агентств контекстной рекламы 2016
Единый Рейтинг SMM-агентств 2016
Рейтинг Digital-Прорыв 2015
Самые креативные
агентства по итогам 2015 года
1
BBDO Russia Group
4
Восход
7
Friends Moscow
10
TWIGA
2
Instinct
5
Depot WPF
8
Hungry Boys
3
Young&Rubicam Moscow
6
Ermolaev Bureau
9
Red Pepper
Бизнес и социум
Компании
Потребрынок
Телеком
Ритейл
Транспорт
Финансы
все разделы
Недвижимость
Технологии
Общепит
Туризм
Менеджмент
Экономика
Общество
Медиа
ТВ
Радио
Пресса
Интернет
New Media
Outdoor
Кино
Креатив
Реклама
Рекламные ролики
Наружная реклама
Принты
Digital
Вирусный Маркетинг
все разделы
PR
Маркетинговые услуги
Арт
Брендинг
Упаковка
Брендинг услуг
Ритейл-брендинг
Корпоративный брендинг
Территориальный брендинг
все разделы
Промдизайн
Рекламная отрасль
Исследования
Объемы рынка
Рейтинги
Стандарты
Опросы
Российский Рекламный Ежегодник
Агентства
Кадры
Тендеры
Мероприятия
Законы
Фестивали
Cannes Lions
Golden Hammer
Golden Drum
Epica
КМФР
все разделы
Red Apple
Идея!
Белый квадрат
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