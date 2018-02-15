Сериал пока представляет собой 4 ролика, которые вошли в новую кампанию LEGENDA Intelligent Development

Идеологический лидер российского рынка жилой недвижимости LEGENDA Intelligent Development и креативное агентство Possible Group запустили новую рекламную кампанию, центральным элементом которой стал сериал из 4 видеороликов.

В коротких 30-секундных «сериях» показан быт потенциальных жителей новых домов. Рекламная кампания проходит под слоганом «проектируем жизнь, а не метры», поэтому герои сериала — штатные инженеры компании — призваны подмечать истинные жизненные «неудобства» и потребности современного прогрессивно мыслящего представителя среднего класса.

Кампания развернется в широком спектре каналов: ТВ, интернет, радио, наружная реклама, поезда Сапсан и полноценный арсенал digital-инструментов.

«Генеральный месседж новой кампании — «проектируем жизнь, а не метры» — ёмко выражает наш подход к созданию жилья. А штатная исследовательская лаборатория в структуре компании позволила с самого начала сформировать репутацию эксперта, предлагающего самые современные решения, опережающие ожидания рынка. С момента основания компании работа этого подразделения строится на регулярном мониторинге передовых решений развитых стран и тщательном изучении образа жизни и потребностей российских домохозяйств. Это уникальное знание в корне отличает LEGENDA от других игроков рынка и позволяет сделать каждое пространство максимально полезным, в соответствии с утвержденной философией продукта: «Больший функционал в меньшем метраже», — рассказывает Ксения Демирчиева, Brand Director LEGENDA Intelligent Development.

В агентстве отмечают, что LEGENDA Intelligent Development — это маньяки своего дела, а также добавляют, что зрителям стоит ждать новых серий проекта.

"LEGENDA Intelligent Development очень вдохновили нас своим перфекционистским подходом — у них действительно есть своя научно-исследовательская лаборатория, где они действительно изучают модели поведения разных видов семей! Одной из наших идей было сделать многосерийный фильм о такой суперкоманде архитекторов-исследователей, которые, не жалея себя, работают над созданием идеальных планировок. Каждая серия посвящена одному продуктовому преимуществу и тому, как эти ребята додумались до него в ходе проигрывания различных семейных ситуаций. Таких преимуществ у продукта много, поэтому ждите следующих серий! Слоган «Проектируем жизни, а не метры» подчеркивает философию LEGENDA — главное то, насколько комфортно вам будет жить в этой квартире, а не то, сколько квадратных метров она занимает", — сообщает Людмила Кулибаба, Creator Possible Group.

Состав творческой группы:

LEGENDA Intelligent Development (клиент)

Директор по маркетингу и рекламе: Всеволод Глазунов

Бренд-директор: Ксения Демирчиева

Бренд-менеджер: Денис Самоделов

Руководитель Рекламной службы: Евгений Хохлов

POSSIBLE (агентство)

Креативные директора: Артем Филимонов, Олег Пальчинский

Креатив: Марат Арутюнов, Людмила Кулибаба

Стратег: Анна Топкова

Руководитель отдела производства: Алексей Николаев

Продюсер: Сергей Анохин

Аккаунт-директор: Агунда Баева

Аккаунт-менеджер: Мария Петренко

Simply Good Production (продакшн)

Режиссер: Глеб Орлов

2й режиссер: Юлия Жердина

Продюсеры: Тимофей Бутин, Андрей Труков

Оператор: Евгений Ермоленко

Художник-постановщик: Николай Растимешин