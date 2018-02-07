Нестандартная рекламная кампания продвигает услуги «Ростелеком»

Короткий сериал общей продолжительностью около 6 минут был запущен компанией «Ростелеком» совместно с агентством BOOTLEG (BBDO Group). В 34 сериях рассказывается о 34 продуктовых предложениях бренда.

Основная задача, которая ставилась в рамках новой кампании бренда — рассказать людям, что «Ростелеком» обладает большим выбором услуг и сервисов, выходящих за рамки привычных телефонии и домашнего интернета.

Для её решения было придумано комплексное креативно-медийное решение в виде первого многосерийного фильма, показанного в прероллах — согласно механике, каждому пользователю последовательно показываются первые 5 эпизодов сериала со своим законченным сюжетным поворотом, который служит «затравкой» к остальным эпизодам.

Команда проекта сообщает, чтобы не только добиться максимального количества просмотров всех серий, но и, сохранив контакт с пользователем от первого до последнего эпизода, обеспечить повествование и раскрытие сюжета, была разработана сложная медийная механика. Она подразумевает необходимость оперативной агентской работы с датой и многоступенчатую настройку ретаргетинг-листов.

В результате, взаимное дополнение инструментами друг друга на каждом этапе задачи обеспечивает возможность показа пользователю всего сериала вне зависимости от того, на каком этапе он подключился к просмотру: в пре-ролле, на канале или на сайте проекта.

«У „Ростелекома“ есть множество интересных продуктов — как полностью собственных, так и подготовленных совместно с партнерами. И задача проекта проста — показать эту широту продуктовой линейки компании. Сложность в другом: как сделать это одновременно интересно и ненавязчиво? Совместно с коллегами из агентств BOOTLEG (BBDO Group) и Dentsu Aegis Network мы нашли решение — необычное как с точки зрения креатива, так и медийной механики», — рассказывает Александр Тугарин, руководитель маркетинга B2С-сегмента «Ростелеком».

Сам сериал предвосхищает трейлер с сообщением, что это первый сериал, «который сам выбирает, кто его будет смотреть».

В центре сюжета всей истории — телефонный звонок, который не только прерывает спокойный домашний вечер, но и раскрывает интересные подробности отношений между членами семьи.

«Структура сериала строилась таким образом, чтобы каждая серия была связана с отдельным конкретным бенефитом от продукта бренда, а все серии вместе образовывали одну большую историю со своей драмой, завязкой, кульминацией. Каждая серия длится 10 секунд и рассказывает не только часть большой истории, но и о том, как продукт „Ростелекома“ может помочь в той или иной ситуации», — поясняет Алёша Стародубов, креативный директор агентства BOOTLEG (BBDO Group).

Посмотреть все серии можно здесь.

За реализацию медийной составляющей проекта отвечало агентство Dentsu Aegis Network

В рамках кампании также запланирована PR-поддержка, включающая ряд активностей для усиления проекта, в числе которых — размещение статей на популярных новостных и лайфстайл-интернет-площадках, создание собственных страниц на «КиноПоиске» и в Smart TV, а также показ трейлера сериала в кинотеатрах по всей России.

Состав творческой группы:





BOOTLEG (BBDO Group)

Креативный директор — Алёша Стародубов

Старший арт-директор — Антон Чалов

Старший копирайтер — Никита Никифоров

Директор по работе с клиентами — Владимир Первозванский

Менеджер по работе с клиентами — Олеся Пасхина



BBDO TV Production

Продюсер — Екатерина Крючкова

Ассистент продюсера — Анастасия Никольская



Ростелеком

Директор по маркетингу — Елена Доброхотова

Руководитель маркетинга B2C-сегмента — Александр Тугарин

Руководитель группы маркетинговых коммуникаций — Стася Оборотова

Менеджер по маркетинговым коммуникациям — Дарья Мансурова

Арт-директор — Никита Шипов

Руководитель отдела медиапланирования — Елена Ершова

Руководитель направления digital-медиа — Алексей Максимович



Focus Films Moscow

Режиссер-постановщик — Дмитрий Грачёв

Оператор-постановщик — Михаил Хасая

Продюсер — Катя Жаворонкова

СЕО — Ирина Силина

Второй режиссер — Юлия Лобанкова

Ассистент продюсера — Лера Паламарчук

Композитор — Виктор Ламм

Постпродакшн продюсер — Яна Белова



Dentsu Aegis Network

Директор группы по работе с клиентами — Маргарита Нечаева