Провокационное видео приурочено к 23 февраля

Пока Состав торжественно награждал лидеров рекламного рынка прошлого года на премии «Большая рыба», компании, не попавшие в список лауреатов, времени не теряли. Стремясь завоевать потребителя, DNS выпустил резкий провокационный ролик.

Магазин бытовой и цифровой техники DNS во Владивостоке выпустил скандальный ролик к 23 февраля, который вчера взорвал социальные сети. На видео мужчина вывозит свою девушку в лес, заставляя закапывать в могилу «неудачные» подарки, врученные в праздник.

DNS хотел призвать к приобретению более стоящих подарков, однако нарвался на шквал негативных отзывов от пользователей социальных сетей. Ролик (по традиции последних месяцев) признан сексистским, а сам директор магазина Дмитрий Алексеев отозвался о нем как об «идиотизме маркетинга» и извинился перед всеми, кого он оскорбил.

От лица всего бренда Алексеев признал, что поднятый хайп того не стоит.

Однако нашлись и те, которые оценили юмор ролика, высказав предположение, что если будет снят аналогичный ролик к 8 марта, проблем у бренда не возникнет.