Популярный техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов) стал амбассадором Сбербанка в конце прошлого года. Первым результатом сотрудничества стал новый рекламный ролик, приуроченный ко дню студента.
Видеоролик призван продвигать стажерские программы Сбербанка Sberseasons для студентов IT, математических, экономических и технических специальностей.
Реклама снята в стилистике нашумевшего сериала «Черное зеркало». В ближайшем будущем есть магазин, в котором студентам один «технарь» продает знания для сессии в виде чипов.
Съемки проходили в минимальном пространстве: белый фон, стойка, продавец и студенты. Студент просит оценку за экзамен, ему выдают магнитный чип, который он прислоняет к виску. В зависимости от требований и амбиций студента меняется форма и цвет чипа.
Среди «клиентов» продавца и обычные студенты, и претенденты на красный диплом, и девушка, которая просит чип «не для себя», и даже мама, сын которой непременно должен быть отличником.
Ролик завершается диалогом продавца знаний со студентами:
— А кроме знаний у вас есть что-нибудь? Опыт, например.
— Если для вас Agile, Big Data и Machine Learning — это не просто мем, то приходите на стажировку в Сбербанк.
Ролик существует в краткой и полной версиях. Короткая версия представлена на официальных страницах Сбербанка в VK, Facebook и YouTube. А полное видео размещено на YouTube-канале Wylsacom.
Состав творческой группы:
Сбербанк (клиент)
Владислав Крейнин, вице-президент-директор по маркетингу
Алексей Гиязов, директор по маркетингу розничного бизнеса
Артём Максимов, руководитель направления маркетинга социального сегмента
Анатолий Лукашин, руководитель направления, отдел цифровых медиа
Ирина Храпченкова, SMM-менеджер
Smetana (креатив)
Артемий Гончаров — креативный директор
Алексей Стахович — копирайтер
Владимир Зотов — арт-директор
Антон Черкасов — аккаунт-директор, менеджер проекта
Дмитрий Соломатин — продюсер
Spot Films (продакшн)
Максим Кулагин — режиссер
Айдар Шарипов — оператор-постановщик
Михаил Маризов — исполнительный продюсер
Дима Миронов — продюсер
Андрей Кречетов — режиссер монтажа