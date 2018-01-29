Полная версия ролика выпущена на YouTube-канале Wylsacom

Популярный техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов) стал амбассадором Сбербанка в конце прошлого года. Первым результатом сотрудничества стал новый рекламный ролик, приуроченный ко дню студента.

Видеоролик призван продвигать стажерские программы Сбербанка Sberseasons для студентов IT, математических, экономических и технических специальностей.



Реклама снята в стилистике нашумевшего сериала «Черное зеркало». В ближайшем будущем есть магазин, в котором студентам один «технарь» продает знания для сессии в виде чипов.



Съемки проходили в минимальном пространстве: белый фон, стойка, продавец и студенты. Студент просит оценку за экзамен, ему выдают магнитный чип, который он прислоняет к виску. В зависимости от требований и амбиций студента меняется форма и цвет чипа.



Среди «клиентов» продавца и обычные студенты, и претенденты на красный диплом, и девушка, которая просит чип «не для себя», и даже мама, сын которой непременно должен быть отличником.



Ролик завершается диалогом продавца знаний со студентами:

— А кроме знаний у вас есть что-нибудь? Опыт, например.

— Если для вас Agile, Big Data и Machine Learning — это не просто мем, то приходите на стажировку в Сбербанк.



Ролик существует в краткой и полной версиях. Короткая версия представлена на официальных страницах Сбербанка в VK, Facebook и YouTube. А полное видео размещено на YouTube-канале Wylsacom.

Состав творческой группы:

Сбербанк (клиент)



Владислав Крейнин, вице-президент-директор по маркетингу

Алексей Гиязов, директор по маркетингу розничного бизнеса

Артём Максимов, руководитель направления маркетинга социального сегмента

Анатолий Лукашин, руководитель направления, отдел цифровых медиа

Ирина Храпченкова, SMM-менеджер

Smetana (креатив)



Артемий Гончаров — креативный директор

Алексей Стахович — копирайтер

Владимир Зотов — арт-директор

Антон Черкасов — аккаунт-директор, менеджер проекта

Дмитрий Соломатин — продюсер

Spot Films (продакшн)



Максим Кулагин — режиссер

Айдар Шарипов — оператор-постановщик

Михаил Маризов — исполнительный продюсер

Дима Миронов — продюсер

Андрей Кречетов — режиссер монтажа