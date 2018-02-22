Акция проходит в России и Беларуси

В сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» уже можно было перекусить «танкобургером», получив за это коды World of Tanks. Акцию решили обновить, о чем свидетельствует новый «Танкобургер Блиц».

Рестораны «Бургер Кинг» в России и Беларуси впервые предложат посетителям «Танкобургеры Блиц» с кодами World of Tanks Blitz. В меню появится и блюдо, уже ставшее традиционным — знаменитые «Танкобургеры» с кодами World of Tanks.

Из-за ажиотажного спроса во время предыдущих акций для россиян и белорусов приготовят 1 100 000 бургеров обоих видов — больше, чем когда-либо. В их составе наряду с говядиной будет картошка — неофициальный символ родины «Танков». Акция продлится 3 месяца, если особые булки не закончатся раньше.

Wargaming и «Бургер Кинг» сотрудничают уже много лет: новая совместная акция со слоганом «Подкрепился сам — накормил аккаунт» — уже шестая по счету.