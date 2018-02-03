«Макдоналдс» выпускает ювелирные украшения, Deeper предлагает ловить любовь, а Durex отучает зрителей «вынимать»

Рекламные билборды, сайты, странички социальных сетей с самого начала недели постепенно окрашивались в красные и розовые отттенки, а виной тому — святой Валентин. Пока День всех влюбленных на Гоа отмечают эротическим парадом, предлагаем посмотреть подборку самых интересных промоакций и тематических роликов от брендов.

Durex отучает вынимать в ролике ко Дню всех влюбленных

На протяжении всего видео герои не дают друг другу насладиться моментом до самого конца, обрывая удовольствие на самом интересном месте.

Казалось бы, ничто не сможет отучить главного героя от привычки вынимать, но на помощь приходит Durex. Когда герои оказываются в постели, девушка первым делом протягивает парню презерватив Durex — теперь они точно смогут быть вместе даже на самом интересном месте.

На смену Вике и Руслану из роликов Durex пришел Валентин

Российское представительство Durex подсуетилось после возникшего в начале февраля резонанса в сети. Напомним, что девушки с именем Вика обиделись на бренд из-за их упоминания в контексте половых инфекций.

К празднику всех влюбленных Durex выпустил новый ролик из серии. В нем рассказывается о романтичном, интригующем и дерзком Валентине, у которого нет половых инфекций.

Leo Burnett Moscow предложило сыграть в праздничный « тетрис»

Агентство Leo Burnett в преддверии Дня всех влюбленных заметило, что 14 февраля уже давно превратилось в праздник стереотипов и шаблонных поздравлений, а лента в инстаграме в этот день — в тысячи одинаковых постов с букетами, мишками и десертами в форме сердечек.

Креативная команда агентства разработала увлекательную игру (которая, кстати, на некоторое время парализовала работу и в Leo Burnett, и на Sostav).

Механика игры напоминает тетрис. Задача игрока — убить все стереотипные картинки. Фотографии реальны, они попадают в игру в режиме реального времени по популярным хэштегам из Instagram. Пользователю необходимо располагать фото из одной категории рядом друг с другом. В этом случае все изображения исчезают, а игрок набирает баллы.

Сайт: http://valentine-leoburnett.ru/

Романтический дудл от Google

Анонимные валентинки от Badoo

Сервис анонимных любовных поздравлений запущен в приложении для знакомств Badoo. Для отправки необходимо перейти по ссылке, определить язык, на котором будет отправлено поздравление, перейти в онлайн-конструктор и, перемещая бегунок интерактивной шкалы от «холодно» к «горячо», выбрать текст валентинки.

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В московском метро появились кольца « Тройка»

В День всех влюбленных в московском метро поступили в продажу романтические кольца «Тройка» розового и белого цветов. Керамические украшения можно приобрести в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также на стойке «Живое общение» на «Пушкинской».

Сода поздравила пользователей соцсетей

Большую популярность в социальных сетях и мессенджерах набирает поздравление от пищевой соды. Ко Дню святого Валентина была нарисована подарочная упаковка в стилистике соды, которую пользователи спешно рассылают своим друзьям.

О любви и знаках судьбы от Jollibee Philippines

Серия трогательных мини-фильмов от сети ресторанов быстрого питания Jollibee Philippines рассказывает несколько историй о знаках, которые подает судьба, а также о любви, которая никогда не сдается и окружает нас всегда.

Стикеры от Tiffany & Co

В 2018 году ко Дню святого Валентина Tiffany & Co выпустили новую промокампанию The Tiffany Tattoo Shop. На специально созданном сайте пользователи могут создать «татуировку» и использовать ее как стикер в постах Instagram, добавляя к публикации хэштег #BelieveInLove.

Романтический ролик от Sixt

Ко Дню всех влюбленных компания по аренде автомобилей Sixt выпустила романтическую историю. Главная героиня путешествует, но окончание ее поездки оказывается довольно неожиданным и комичным.

В рамках кампании Sixt предлагает своим клиентам скидку в 25% в День святого Валентина.

Валентинки с запахом жареной курицы от KFC

Представительство KFC в США, вдохновленное ароматизированными страничками глянцевых журналов, подгтовило ко Дню святого Валентина валентинки, которые (стоит их только потереть) приобретут запах жареной курицы.

В рамках кампании разработаны также мобильные гифки с изображением полковника Сандерса.

С 12 по 14 февраля в США всё это можно получить в подарок при покупке баскета за 10 долларов.

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Бриллиантовое кольцо в виде « Биг-Мака» от «Макдоналдс»

"Биг-Мак" за $ 12,500 предназначен для истинных поклонников «Макдоналдс». Бриллиантовое кольцо в виде легендарного бургера было создано дизайнером Надин Госн. Покупать его не придется — бренд готов подарить его тому, кто креативнее всех признается в любви «Макдоналдс».

Все желающие могут отправить твит со своим признанием для пользователя Twitter @McDonalds с хэштегом #BlingMacContest.

Отмечается, что в конкурсе могут участвовать только лица, проживающие в США.

Также в рамках кампании ко Дню святого Валентина «Макдоналдс» выпустил трогательный ролик, рассказывающий о чувстве, которое может возникнуть даже за столиком ресторана быстрого питания.

Самое сексуальное действие в праздник от Trojan Condoms

Бренд презервативов Trojan Condoms рассказал о самом сексуальном действии, которое можно совершить по отношению к своему партнеру в День всех влюбленных.

Новый способ выражения своих чувств нашел ювелирный бренд Caratlane

Deeper предложил ловить любовь, а не рыбу

Бренд Deeper, специализирующийся на рыболовной продукции, неожиданно отказался от активного продвижения своих товаров в рекламе ко Дню святого Валентина. Напротив, в своем ролике он показывает, что лучшей добычи, чем ваша настоящая любовь, никогда не будет.

Даже рыба на видео взывает к совести главного героя, напоминая ему, что в то время, когда он тратит часы в ожидании ее, где-то его ждет гораздо более удачный «улов».

Конфетная ювелирная коллекция от Jolly Rancher

Американский бренд конфет Jolly Rancher выпустил собственную линию украшений. В украшении использован образ конфет бренда, сделанных из «редчайшего пластика на земле».

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Flower Council of Holland в День всех влюбленных обратилась к хейтерам

Считается, что более половины жителей Европы не любят отмечать День святого Валентина (наверное, опрашивали только мужскую часть населения). Большинство пар не устраивают ничего особенного в этот праздник, а это не может не огорчать поставщиков цветов.

Именно эта ситуация обыграна в новой кампании от Flower Council, которые поспешили напомнить местным жителям о том, что любить цветы и делать приятное своей второй половинке гораздо романтичнее все остальные 364 дня.