Хиппи-кампания от Contrapunto и «Билайн» внесла свою лепту в список лучших бесплатных вещей в жизни человека.
В новой кампании речь идёт о предложении, в рамках которого стоимость Домашнего интернета, цифрового телевидения при подключении мобильной связи тарифов «Всё в одном» составляет 0 рублей в месяц.
«Лучшие вещи в жизни бесплатны: объятия, друзья, поцелуи, сон, новые впечатления. А благодаря „Билайн“ в мире стало на две бесплатные вещи больше. Всем peace!», — рассказали в Contrapunto.
Помимо традиционного героя всех роликов «Билайн» Сергея Светлакова, в ролике снялись резиденты Comedy Club Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин.
«Мы продолжаем эксперименты с имиджем героев в рекламных кампаниях. В ролике предложения „ВСЁ в одном“ мы решили иронически обыграть образы субкультуры хиппи и при этом показать все преимущества продукта», — сообщает Юлия Конева, директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом Билайн.
Для ролика вырастили несколько десятков квадратных метров газона: его посадили заранее, чтобы герои могли свободно лежать на летней лужайке, находясь в павильоне зимой.
Состав творческой группы:
ПАО «Вымпелком» (клиент)
Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом — Юлия Конева
Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний — Наталья Кривчанская
Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Ольга Дубинская
Продюсер — Дмитрий Лашкин
Contrapunto (креатив)
Креативный директор — Людмила Баушева
Арт-директор — Антон Воловский
Копирайтер — Настя Гудкова
Руководитель группы по работе с клиентами — Вика Канина
Старший менеджер по работе с клиентами — Ксюша Секиринская
Менеджер по работе с клиентами — Аня Федотова
Продюсер — Андрей Шкатов
Музыкальный продюсер — Дима Рубежов
The Marketing Arm (работа со звёздами)
Директор по работе с селебрити — Таня Хмельницкая
Менеджер по работе с селебрити — Оля Быкова
Ball-park (продакшн)
Продюсер — Антон Замахин
Режиссер — Виталий Шепелев