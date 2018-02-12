В своей новой кампании бренд провозгласил свободу от денег

Хиппи-кампания от Contrapunto и «Билайн» внесла свою лепту в список лучших бесплатных вещей в жизни человека.

В новой кампании речь идёт о предложении, в рамках которого стоимость Домашнего интернета, цифрового телевидения при подключении мобильной связи тарифов «Всё в одном» составляет 0 рублей в месяц.

«Лучшие вещи в жизни бесплатны: объятия, друзья, поцелуи, сон, новые впечатления. А благодаря „Билайн“ в мире стало на две бесплатные вещи больше. Всем peace!», — рассказали в Contrapunto.

Помимо традиционного героя всех роликов «Билайн» Сергея Светлакова, в ролике снялись резиденты Comedy Club Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин.

«Мы продолжаем эксперименты с имиджем героев в рекламных кампаниях. В ролике предложения „ВСЁ в одном“ мы решили иронически обыграть образы субкультуры хиппи и при этом показать все преимущества продукта», — сообщает Юлия Конева, директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом Билайн.

Для ролика вырастили несколько десятков квадратных метров газона: его посадили заранее, чтобы герои могли свободно лежать на летней лужайке, находясь в павильоне зимой.

Состав творческой группы:

ПАО «Вымпелком» (клиент)

Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом — Юлия Конева

Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний — Наталья Кривчанская

Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Ольга Дубинская

Продюсер — Дмитрий Лашкин

Contrapunto (креатив)

Креативный директор — Людмила Баушева

Арт-директор — Антон Воловский

Копирайтер — Настя Гудкова

Руководитель группы по работе с клиентами — Вика Канина

Старший менеджер по работе с клиентами — Ксюша Секиринская

Менеджер по работе с клиентами — Аня Федотова

Продюсер — Андрей Шкатов

Музыкальный продюсер — Дима Рубежов

The Marketing Arm (работа со звёздами)

Директор по работе с селебрити — Таня Хмельницкая

Менеджер по работе с селебрити — Оля Быкова

Ball-park (продакшн)

Продюсер — Антон Замахин

Режиссер — Виталий Шепелев