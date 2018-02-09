Рэпер Витя АК-47 выпустил клип «#бэкком», в котором рекламирует сервис кешбэка

Витя АК-47 выпустил новый хит на ближайшие несколько недель. Во всяком случае, вероятно, именно этого хотел исполнитель, когда снимал видеоклип в стилистике нашумевшего «Азино три топора».

Клип #бэкком (Baack.com) был опубликован на официальном YouTube-канале кешбэк-сервиса вчера. Менее, чем за сутки, видео набрало более сотни тысяч просмотров.

Стилистика самой песни, а также её видеоряд весьма напоминают предыдущий клип Вити — «Азино три топора» — ставший мемом и плотно засевший в головах миллионов слушателей.

В новом клипе рэпер в окружении девушек задается вопросом: «Потратил бабки, но возвращаю я их обратно. Как, брат? Это невероятно, разве так бывает?»

Пользователи поспешили поделиться мнениями о новом хите: кто-то считает, что Витя АК-47 — «единственный, за кого не стыдно в рэпе», а другие, наоборот, восприняли ролик как «жалкую попытку повторить былой успех».