Новая рекламная кампания предлагает присмотреться к друзьям

Альфа-Банк запустил рекламную кампанию с участием Юрия Дудя, который в конце прошлого года стал лицом бренда. Проект нацелен на малый бизнес, поэтому в роликах Дудь примеряет на себя образы барбера, бариста, фермера, флориста, мясника и плотника.

Кампания включает промосайт alfadud.ru, серию из 8 рекламных роликов и фирменный стикерпак для Telegram. В коротких видео Дудь задается вопросами «Сколько ты накручиваешь?», «Сколько ты навариваешь?», «Сколько ты насасываешь?», «Сколько ты доишь?», «Сколько ты стрижешь?», «Сколько ты рубишь?», «Сколько ты заколачиваешь?».

На сайте можно пройти тест и узнать, как «доить больше». Альфа-Банк предлагает предпринимателям, желающим «доить по полной», создание сайта с индивидуальным дизайном, увеличение бюджета на контекстную рекламу и продвижение в соцсетях, начисление до 3% годовых на остаток по счету, доставку счета в офис, подготовку бухгалтерской документации и расчет налогов, а также бесплатное обслуживание счета.

Альфа-Банк

Яна Баташева - Начальник управления маркетинга малого и среднего бизнеса

Ольга Третьякова - руководитель направления маркетинга малого бизнеса

Наталья Волкова - менеджер по маркетинговым коммуникациям

Владислав Кузьменко - смм менеджер

Smetana:

Артемий Гончаров - креативный директор

Владимир Зотов - арт-директор

Алексей Стахович - копирайтер

Антон Черкасов - аккаунт-директор

Дмитрий Соломатин - продюсер

Александра Ливанская - менеджер проекта

ASAP Production:

Режиссеры - Fabricated

Оператор - Сергей Медведев

Художник-постановщик - Рита Аблаева

Креативный продюсер - Макс Кузьмин

Исполнительный продюсер - Катя Сутормина