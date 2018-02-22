Сюжет видео построен на сравнении русского фастфуда с его американским аналогом

Российская сеть быстрого питания «Теремок» запустила новую рекламную кампанию, которая должна принести бренду популярность и позволить ему остаться на рынке.

В конце прошлого года выяснилось, что «Теремок» находится на грани закрытия. Руководство бренда признается, рекламные кампании 2018 года станут решающими для сети — по их итогам «Теремок» или продолжит свое существование, или уйдет с российского рынка.

Печальную ситуацию связывают с усилением конкуренции и ростом арендных ставок.

Уже в ноябре «Теремок» ярко напомнил о себе, взяв на слабо американских конкурентов из McDonald's и предложив им официально ввести в ресторанах обращение к покупателям «сударь» и «сударыня». Новая рекламная кампания бренда началась с рекламного ролика, который также основан на противопоставлении «Теремка» и его иностранных соперников. На видео показывают #небургер #несэндвич #неснэк и другие принципиальные отличия сети «Теремок» от других аналогов.

Ролик уже набирает просмотры в сети, а с 23 февраля выйдет на экраны ТВ.