Видео снято в рамках кампании по продвижению нового продукта бренда – черного геля для бритья

Лицом новой кампании ARKO Men стал актер Николай Наумов, известный по сериалу «Реальные пацаны». В рамках продвижения нового продукта бренда был снят короткий ТВ-ролик и почти трехминутный видеоклип с рэпом от Коляна.

В основе сюжета видеоклипа лежит сопоставление обычных и необычных будней главного героя. Во второй части ролика Колян начинает свой день с нестандартного черного геля для бритья, а значит, день тоже будет отличаться от всех предыдущих.

«ARKO Men Black разработан специально для потребителей России и стран СНГ. Нашей главной задачей было создать инновационный продукт в категории с учетом пожеланий нашего потребителя. Поэтому мы создали гель, в основе которого лежит активированный уголь. Необычный черный цвет геля и его очищающие свойства как раз обусловлены наличием угля. Гель подходит как для бритья, так и для умывания, что тоже отличает его от других продуктов категории. Все эти необычные свойства геля и легли в основу рекламной кампании», — рассказывает бренд-менеджер Дмитрий Евсеев.

Кампания проходит под слоганом: «Ничего обычного». На официальном YouTube-канале бренда ТВ-ролик набрал более миллиона просмотров, а полный видеоклип — более шести миллионов.

Режиссером выступил Егор Гаврилин, который уже работал с ARKO Men. По итогам последних кампаний он отмечает, что ему импонирует тональность, на которой бренд говорит с аудиторией: простой юмор и самоирония вместо пафоса и излишней серьезности.

Со звездой ТНТ Николаем Наумовым ARKO Men сотрудничает уже второй год. По словам создателей, образ актера ассоциируется с прямотой и непосредственностью и как нельзя лучше подходит для того, чтобы естественно и с юмором отразить основные ценности бренда: честность, доступность и отличное качество.

Состав творческой группы:

Evyap Rus (клиент)

Дмитрий Евсеев — Бренд-менеджер

Анастасия Авакова — Директор по маркетингу

Jetwood Producer Group (продакшн)

Егор Гаврилин — Режиссер

Илья Марьяхин — Генеральный продюсер

Катя Ширшова — Исполнительный продюсер

Люся Кравцова — Продюсер