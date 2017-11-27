Sostav.ru о том, какими кадровыми перестановками запомнился этот год на медиарынке

Весь 2017 год Sostav.ru вместе с читателями следил за кадровыми перестановками на медиарекламном рынке и теперь подводит итоги. Первая из серии публикаций о кадрах-2017 посвящена топовым назначениях в медиа – в холдингах, интернет-компаних, изданиях и на телеканалах.

Rambler & Co

В Rambler&Co сократили около 300 человек, суммарно все проекты убыточны, они закрываются один за другим, а владелец компании Александр Мамут хочет продать актив. Такие заявления звучали в адрес медиахолдинга летом 2017 года.

«Мы видим изменения в структуре медиапотребления и готовимся им соответствовать. Поэтому и перестраиваем наши СМИ. Считайте, мы тоже подвергли сами себя реновации. Отчасти делаем ставку на привлечение молодой аудитории и на перераспределение денег среди рекламодателей за счет применения новых технологических решений. Эти процессы мы доверяем новым, молодым лидерам, они, соответственно, приводят в жизнь свои представления. В процессе изменений, естественно, происходят перестановки. Кто-то не может адаптироваться, кто-то использует это как шанс для дальнейшего роста и уходит на более высокие позиции в другие медиа и проекты, но с опытом работы в наших СМИ. Это неизбежно», – прокомментирвал тогда директор по коммуникациям Rambler & Co Матвей Алексеев.

В процессе переформатирования медиахолдинга поменялись менеджеры многих проектов Rambler & Co:

Главный редактор информагентства Rambler News Service (RNS) Пётр Канаев ушел в РБК на должность первого заместителя главного редактора объединенной редакции. В RNS Канаев проработал с 2015 года. После ухода Канаева должность главного редактора занял Александр Малахов, который был его заместителем.







Главред «Ленты.ру» Александр Белоновский покинул свой пост. Об этом также стало известно в начале августа. На его место пришел 23-летний Владимир Тодоров, который ранее возглавлял в редакции отдел Интернет и СМИ.



Белоновский ушел в «Известия» на должность зам.гендиректора «Известий» и главреда iz.ru, а через три месяца ушел и оттуда.







В начале октября с поста управляющего директора онлайн-издания «Чемпионат.com» ушел Максим Сырейщиков. Он проработал в компании семь лет, причины его ухода не раскрываются.



«Я уверен, что «Чемпионат.com» взял по-спортивному лидерский темп, и его ждёт крайне успешный 2018 год, а меня – новые динамично развивающиеся проекты», – прокомментировал Сырейщиков 9 октября.





О своем увольнении также в середине осени сообщила главный редактор «Афиши Daily» Екатерина Дементьева. Она руководила интернет-проектами «Афиши» (Афиша-Daily, Афиша-Еда, Афиша-Сериалы, Афиша-Live, мобильные приложения), за которые теперь будет отвечать редакционный директор Юлия Рабкина. Она пришла в компанию в сентябре.







Пост главного редактора «Живого Журнала» в начале года занял Алексей Королев, экс-главред российского подразделения Playboy. Прежний глава редакции блог-платформы «ЖЖ» Василий Гулин продолжил своё развитие за пределами компании Rambler&Co и был назначен новым руководителем m24.ru и заместителем главреда «Москва Медиа». UPD 19:00 Спустя три месяца он перестал возглавлять m24.ru, сообщил РБК 29 ноября.

Ведомости

У «Ведомостей» сменился главный редактор. 22 марта место Татьяны Лысовой занял бывший топ-менеджер «Коммерсанта», сайтов РИА Новости и «Первого канала» Илья Булавинов.













Сайт «Ведомостей» возглавил ведущий «Дождя» Максим Товкайло. В конце лета Товкайло вместе с должностью, которая оставалсь вакантной с весны 2017 года, получил и задачу увеличить популярность веб-ресурса.



В разное время Товкайло работал в газетах «Газета» и «Ведомости», был шеф-редактором сайта журнала Forbes, заместителем главного редактора РБК.

РБК

В июне медиахолдинг РБК обрел нового владельца – Григория Березкина, в связи с чем прошли кадровые назначения:

Управляющим директором телеканала РБК назначили Игоря Полетаева. РБК возглавил бывший редактор делового вещания и телеведущий НТВ.













Бывший управляющий директор РБК ТВ Эльмар Муртазаев в начале июля покинул свой пост. Оставляя должность в РБК, он сообщил о желании уйти с телеканала и журналистики в целом. Появилась информация, что он хочет заняться собственным бизнесом. В октябре стало известно, что Эльмар Муртазаев возглавил латвийский и эстонский Forbes.

Холдинг «Газпром-медиа»

Канал ТНТ поменял генпродюсера. 30 июня место Александра Дулерайна занял Вячеслав Дусмухаметов.



Александр Дулерайн, который был генпродюсером ТНТ с 2009 года, остается на телеканале и развивает международное направление.











Рубен Оганесян занял должность заместителя гендиректора ТНТ и курирует все направления стратегического маркетинга канала. Ранее Оганесян работал на ТНТ руководителем департамента эфирного промо, затем возглавлял телеканалы «Ю» и «Че» (до ребрендинга – «Перец»). В июле 2016 года медиаменеджер покинул холдинг «СТС Медиа на волне массовых кадровых перестановок в компании.









На должность директора телеканала ТНТ4 назначен Гавриил Гордеев, который с 2014 года был директором по маркетингу и PR канала ТНТ.



Холдинг «СТС Медиа»

Весной «СТС Медиа» объявил о кадровых изменениях на каналах, входящих в холдинг.



C 1 марта 2017 года телеканал СТС Love возглавил Кира Ласкари. Раннее обязанности генерального директора СТС Love временно исполняла Марина Хрипунова (глава телеканала «Dомашний»).



С мая этого же года Ласкари совмещал эту позицию с должностью директора по маркетингу телеканала СТС. На позиции директора по маркетингу СТС Кира Ласкари отвечал за ребрендинг канала, который был успешно завершен в сентябре 2017 года. С октября Ласкари смог полностью сосредоточиться на развитии канала CTC Love, который он возглавляет.



На должность генерального продюсера и заместителя генерального директора «Пятницы!» назначен Сергей Евдокимов. По словам генерального директора телеканала «Пятница!» Николая Картозии, Сергей Евдокимов сосредоточится на контенте «Весна-Осень 2018» и дальнейшем наращивании объемов собственного производства контента.

«Первый канал»

Несмотря на большие перемены в контенте «Первого», в топ-составе канала кардинальных перемен не было. Весной 2017 года на пост директора дирекции спортивного вещания заступила Ольга Черносвитова.

«Спас»

Борис Корчевников в апреле возглавил телеканал «Спас». Гендиректор и продюсер «Спаса» Борис Костенко занял пост заместителя – «второго человека» на телеканале.







Издания

Главным редактором «Новой газеты» избран Сергей Кожеуров. Дмитрий Муратов, руководивший изданием 22 года, возглавит редакционный совет издания. Кожеуров был первым главным редактором «Новой газеты» в 1993-1994 годах, а в 1995 году стал обозревателем и членом редакционной коллегии.



«Я был первым главным редактором «Новой газеты». И моя задача в том, чтобы не стать последним», – сказал Кожеуров после оглашения результатов голосования.





Главный редактор журнала Grazia Алена Пенёва возглавила Cosmopolitan. Назначение состоялось 19 октября.









Новым главным редактором Grazia уже 1 ноября стала Наталия Богданкевич, ранее руководившая разделом красоты журнала.











Егор Мостовщиков покинул должность главного редактора «Сноба» и посвятил себя своему новому проекту – рекламному агентству «Мамихлапинатана».











Освободившийся пост главного редактора в «Снобе» занял политический обозреватель радиостанции «Коммерсантъ FM» Станислав Кучер.











Яндекс

На должность коммерческого директора Яндекса пришел бывший руководитель b2c-маркетинга МегаФона Леонид Савков.













Грег Абовский сменил Александра Шульгина на должности операционного директора «Яндекса». Эта кадровая перестановка состоялась в ноябре.















Viber



Глава Viber в России и СНГ Евгений Рощупкин покинул компанию. Об этом СМИ сообщили 24 мая. Компания изменила структуру управления, отказавшись от региональных менеджеров в пользу глобальной вертикали. Управление каждым направлением взяли на себя менеджеры из глобальной команды Viber.