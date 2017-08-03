Журналист собирается посвятить себя своему новому проекту «Мамихлапинатана»



Соцсети

Главный редактор сайта проекта «Сноб» Егор Мостовщиков покидает должность в связи с открытием собственного рекламного агентства, сообщается на сайте компании.

Марина Геворкян, генеральный директор проекта «Сноб», объяснила увольнение Мостовщикова тем, что некоторое время назад он открыл собственное рекламное агентство. По ее словам, должность главного редактора несовместима с созданием собственного рекламного агентства и работой в нем.

Напомним, в июле Мостовщиков вместе с Антоном Ярошем и Залиной Маршенкуловой объявили о запуске контентной студии «Мамихлапинатана». Главными задачами нового проекта являются консультация брендов и создание медаипроектов для них. Услугами этого агенства уже пользуются «МегаФон», Lenovo, Pfizer, Merz Pharma.

«Сегодня я был вынужден уйти из «Сноба» по настоянию генерального директора нашего проекта. Я хочу, чтобы вы знали: для меня было невероятным кайфом работать с каждым из вас, я рад, что собрал нас всех вместе», — сказал сам Мостовщиков.

Егор Мостовщиков возглавлял онлайн-редакцию «Сноба» с ноября прошлого года. До этого он работал специальным корреспондентом российского Esquire, сотрудничал с «Новой газетой», The New Times, Forbes и другими изданиями. Мостовщиков также известен как основатель издания «Батенька, да вы трансформер».