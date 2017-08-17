Перед ним поставлена задача увеличить популярность веб-ресурса



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Ведущий телеканала «Дождь» Максим Товкайло станет шеф-редактором сайта «Ведомости», сообщает РБК со ссылкой на близкий к изданию источник.

Максим Товкайло начнет работу в качестве руководителя сайта со следующей недели. Перед ним поставлена задача увеличить популярность веб-ресурса. Сам Товкайло, как и главный редактор «Ведомостей» Илья Булавинов, комментировать возможное назначение отказался.

Вакансия шеф-редактора сайта «Ведомостей» оставалась свободной с тех пор, как Татьяна Лысова ушла с поста главного редактора. Тогда совет директоров утвердил на посту руководителя издания бывшего главу интернет-дирекции «Первого канала» Илью Булавинова.

В разное время Товкайло работал в газетах «Газета» и «Ведомости», был шеф-редактором сайта журнала Forbes, заместителем главного редактора РБК. В последнее время он был ведущим телеканала «Дождь».