РБК возглавит бывший редактор делового вещания и телеведущий НТВ



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РБК сообщает, что на позиции управляющего директора телеканала Эльмара Муртазаева сменит Игорь Полетаев, бывший редактор делового вещания и телеведущий НТВ.

«Мы уважаем решение Эльмара покинуть нас и очень благодарны ему за работу и изменения, которые произошли с телеканалом. Муртазаев еще несколько месяцев назад сообщил мне о желании уйти с телеканала и журналистики в целом, и я попросил его не принимать окончательного решения, пока не произойдет смена акционера. К нашему сожалению, этот день настал сегодня. Желаем Эльмару большой удачи», — комментирует генеральный директор РБК Николай Молибог.

Новый управляющий будет принимать решение о программной сетке нового сезона.



«Я начинал карьеру журналиста в РБК и работал на телеканале с момента его создания, поэтому я очень ценю и уважаю этот бренд. Мне потребуется некоторое время, чтобы войти в курс дела, познакомиться с командой и понять вектор развития телеканала», — говорит Игорь Полетаев.



Игорь Полетаев начал карьеру в журналистике в 2000 году в РБК. В 2003 стал работать на телеканале РБК корреспондентом, редактором и ведущим. В 2006 году перешел на НТВ, где работал в качестве ведущего и редактора.