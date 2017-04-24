Его кандидатуру уже одобрил патриарх Кирилл



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Православному телеканалу «Спас» нашли нового руководителя. Им станет Борис Корчевников, который с 2013 года ведет ток-шоу «Прямой эфир» на «России-1». Нынешний гендиректор и продюсер «Спаса» Борис Костенко станет его заместителем — «вторым человеком» на телеканале, сообщил он изданию Life.

Кадровые перестановки уже одобрил патриарх Кирилл. «Это одобрение имеет для нас особый статус: для публики этот документ ничего не значит, а для нас значит», – заявил Костенко. По его словам, у «Спаса» есть формальная организация и производящая, одну из них и возглавит Корчевников.

Сейчас журналист записывает последние выпуски программы «Прямой эфир» Освободившееся место ведущего может занять Дмитрий Шепелев, однако в команде проекта ходят слухи о его закрытии. Источник «Комсомольской правды» рассказал, что в июне программа уйдет в отпуск и вернется в эфир осенью, но уже в другом виде и с другим названием. Многие сотрудники уже начали искать новую работу, говорит он.

Уход Корчевникова связывают с личными обстоятельствами и с проблемами со здоровьем. Судя по Instagram телеведущего, ему очень близка церковная тематика. Учредителем «Спаса» является Московская патриархия Русской православной церкви, телеканал входит во второй цифровой мультиплекс.