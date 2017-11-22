Шульгин принял решение покинуть компанию

Грег Абовский станет операционным директором компании «Яндекс» с 1 декабря 2017 года, он будет совмещать новую должность с текущими обязанностями финансового директора. На новой должности он сменил Александра Шульгина, который решил уйти из компании.

«Я очень благодарен Саше Шульгину за то, что в своё время он принял операционное управление «Яндексом». Это очень непростая задача, с которой он блестяще справился. Он трансформировал компанию, создав условия для появления и роста новых бизнес-направлений. Так, отдельными бизнесами «Яндекса» стали «Яндекс.Маркет», «Авто.ру» и «Яндекс.Такси», на подходе ещё несколько экспериментов. Грег Абовский прекрасно чувствует «Яндекс» и понимает, как должен развиваться наш бизнес. Он работал вместе с Сашей около пяти лет, и я уверен, что это самый очевидный и понятный внутри и снаружи преемник», — сообщил Аркадий Волож, руководитель группы компаний «Яндекса»

«В «Яндексе» работают настоящие профессионалы, у которых я многому научился за семь лет работы вместе. Я глубоко благодарен команде за доверие и поддержку. Работа в «Яндексе» — это невероятное приключение. Мне очень нравится, что здесь не боятся экспериментировать и стремятся открывать что-то новое. Сейчас «Яндекс» находится в превосходной форме, и я верю, что у компании впереди годы отличного роста. Мне же пришло время двигаться дальше. Грег — блестящий профессионал и ценный коллега, который может многое дать «Яндексу», — отметил Александр Шульгин.

«Хочу сказать Аркадию спасибо за то, что он доверил мне новые задачи. Я был рад работать с Александром и видеть, как Яндекс развивается и движется вперёд. Я с нетерпением примусь за работу в новой должности, чтобы и дальше помогать Яндексу раскрывать его огромный потенциал», — говорит Грег Абовский.

Грег Абовский пришёл в «Яндекс» в 2013 году на должность вице-президента по связям с инвесторами и корпоративному развитию. В 2014 году он стал финансовым директором компании и в последние несколько лет много занимался операционной деятельностью, а также помогал разным командам в «Яндексе» развивать их сервисы. До «Яндекса» он более 14 лет работал на руководящих должностях в области финансов, медиа и технологий.