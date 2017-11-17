Дмитрий Муратов, руководивший изданием 22 года, возглавит редакционный совет издания

Новым главным редактором «Новой газеты» избран ее директор и член редколлегии Сергей Кожеуров. За него проголосовало большинство сотрудников издания, сообщается на сайте газеты.

Выборы главного редактора газеты проходят раз в два года. Отмечается, что за кандидатуру Кожеурова отдали голоса 92 сотрудника редакции.«Я был первым главным редактором «Новой газеты». И моя задача в том, чтобы не стать последним», — сказал он после оглашения результатов голосования.

Кроме Кожеурова, на должность претендовали шеф-редактор газеты Алексей Полухин и глава отдела «Политика и экономика» Кирилл Мартынов

Ранее действующий главред Дмитрий Муратов, руководивший изданием 22 года, объявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру. Он возглавит редакционный совет, занимающийся «стратегическими вопросами».

Кожеуров был первым главным редактором «Новой газеты» в 1993-1994 годах, а в 1995 году стал обозревателем и членом редакционной коллегии.