Развивать популярный женский сайт и наращивать его аудиторию будет Аля Баданина

Новым главредом Леди Mail.Ru стала Аля Баданина, бывший руководитель портала SNCMedia.ru и журнала Cosmopolitan.

До прихода в Mail.Ru Group Аля (Александра) Баданина занималась запуском и развитием портала SNCMedia.ru (ACMG Media Group). Проект быстро завоевал популярность среди модной публики за счет новых узнаваемых форматов, актуальной информации и вирального контента; его аудитория составляла более миллиона пользователей ежемесячно, при этом более 40% трафика поступало из социальных сетей (по данным GA и TNS).

В 2011 году была назначена главным редактором журнала Cosmopolitan (ИД Sanoma Independent Media). Аудитория журнала Cosmopolitan при Баданиной достигла 6,5 млн человек, была значительно увеличена доля Центрального региона. В последние годы работы упор был сделан на проекты 360 («Дополненная реальность» и др.), нестандартные съемки и подачу материала.

«Мой опыт работы в глянцевых изданиях поможет развивать самый популярный женский сайт в России и наращивать его аудиторию. Нас с редакцией ждут смелые эксперименты и челленджи, новые форматы, яркий видеоконтент и цепляющие вирусные проекты. Для меня лично большая честь присоединиться к профессиональной команде медиапроектов и стать частью крупнейшего холдинга Mail.Ru Group», - комментирует свое назначение на пост главного редактора Леди Mail.Ru Аля Баданина.

«Уже сейчас месячная аудитория Леди Mail.Ru составляет более 9 млн (Mediascope, все население России в возрасте 12–64 лет, сентябрь 2017, десктоп), и мы постоянно экспериментируем с форматом и подачей материалов, ищем новое, чтобы удивлять наших читательниц. У Али Баданиной большой опыт работы в популярных глянцевых медиа; уверены, что ее приход в команду Леди Mail.Ru придаст новый импульс проекту», - отмечает Оля Сидорова, главный редактор медиапроектов Mail.Ru Group.