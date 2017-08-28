Ранее распространялись слухи о том, что он будет курировать интернет вместе с Алексеем Гореславским



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Бывший главный редактор «Ленты.ру» Александр Белоновский назначен на должность заместителя генерального директора «МИЦ «Известия» и главным редактором сайта iz.ru, говорится на странице состава редакции «Известий».

Александр Белоновский оставил должность главного редактора «Ленты.ру» 14 августа, а его пост занял Владимир Тодоров, возглавлявший ранее в редакции отдел Интернет и СМИ.

Ранее в медиасообществе ходили слухи о том, что Александр Белоновский перейдет на работу в Кремль вслед за Алексеем Гореславским, который получил должность заместителя главы управления общественных проектов в администрации президента. Сообщалось, что он будет курировать развитие российского сегмента интернета. До этого назначения Гореславский был исполнительным директором по медиа холдинга Rambler & Co, в который и входит «Лента.ру».