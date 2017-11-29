 

Джорджио Шварц в подчинении заместителя генерального директора по стратегическому маркетингу будет отвечать за арт-дирекшн ТНТ.  Он будет курировать графическое оформление контента ТНТ, эфирный и внеэфирный дизайн канала во всех средах.

За плечами Джорджио Шварца уникальный успешный опыт сотрудничества с крупнейшими европейскими компаниями: MTV, Paramount Channel, Comedy Central, Discovery Networks, рассказали в ТНТ.

 К 29 годам Джорджио уже занимал должность арт-директора графического дизайна в Discovery Networks Italy, проработав до этого арт-директором и старшим дизайнером в MTV World Design Studio в творческой штаб-квартире MTV International.

Работы Джорджио неоднократно получали международные награды в области дизайна, среди которых: золото Promax BDA Europe за ребрендинг телеканала MTV в 2011 году, золото Promax BDA Latin America и Promax BDA World за дизайн логотипа MTV Europe Music Awards  в 2010  году и другие.

«Я с радостью принял предложение работать на главном развлекательном канале России. На канале ТНТ актуальный, уникальный и сильный контент, мощная и креативная команда маркетинга, частью которой я становлюсь. Это честь в качестве арт-директора развивать дальше и выводить на новый уровень самый яркий и живой бренд на российском ТВ», –  прокомментировал итальянец свое назначение.




 

 

 

Генеральный директор субхолдинга ("ГПМ РТВ") и телеканала ТНТ Артур Джанибекян отметил, что у Джорджио оригинальный аутентичный взгляд на арт-дизайн в индустрии медиа: 

«В России и за рубежом, безусловно, много очень крутых профессионалов, но именно идеи Джорджио нам показались наиболее cвежими, и мы очень рады, что он в скором времени присоединится к нашей команде.  Уверен, что это назначение станет новым импульсом в развитии не только визуального облика канала, но и всей индустрии телевизионного дизайна в России в целом. Лена Шанович, которая 15 лет была арт-директором канала ТНТ и возглавляла департамент «ТНТ-дизайн», –  одна из многолетних создателей визуального образа канала, единомышленник, друг, человек, который всегда был частью команды. Мы были очень рады сотрудничеству все эти годы. Считаем, что Лена внесла огромный вклад в дело ТНТ. Всегда будем считать ее нашим близким другом и будем готовы помочь в случае необходимости».