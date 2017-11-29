Арт-директором канала ТНТ станет один из самых перспективных молодых бродкаст-дизайнеров в Европе - Джорджио Шварц

Джорджио Шварц в подчинении заместителя генерального директора по стратегическому маркетингу будет отвечать за арт-дирекшн ТНТ. Он будет курировать графическое оформление контента ТНТ, эфирный и внеэфирный дизайн канала во всех средах.

За плечами Джорджио Шварца уникальный успешный опыт сотрудничества с крупнейшими европейскими компаниями: MTV, Paramount Channel, Comedy Central, Discovery Networks, рассказали в ТНТ.

К 29 годам Джорджио уже занимал должность арт-директора графического дизайна в Discovery Networks Italy, проработав до этого арт-директором и старшим дизайнером в MTV World Design Studio в творческой штаб-квартире MTV International.

Работы Джорджио неоднократно получали международные награды в области дизайна, среди которых: золото Promax BDA Europe за ребрендинг телеканала MTV в 2011 году, золото Promax BDA Latin America и Promax BDA World за дизайн логотипа MTV Europe Music Awards в 2010 году и другие.

«Я с радостью принял предложение работать на главном развлекательном канале России. На канале ТНТ актуальный, уникальный и сильный контент, мощная и креативная команда маркетинга, частью которой я становлюсь. Это честь в качестве арт-директора развивать дальше и выводить на новый уровень самый яркий и живой бренд на российском ТВ», – прокомментировал итальянец свое назначение.









«Я с радостью принял предложение работать на главном развлекательном канале России. На канале ТНТ актуальный, уникальный и сильный контент, мощная и креативная команда маркетинга, частью которой я становлюсь. Это честь в качестве арт-директора развивать дальше и выводить на новый уровень самый яркий и живой бренд на российском ТВ», – прокомментировал итальянец свое назначение.

Генеральный директор субхолдинга ("ГПМ РТВ") и телеканала ТНТ Артур Джанибекян отметил, что у Джорджио оригинальный аутентичный взгляд на арт-дизайн в индустрии медиа: