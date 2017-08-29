Баталии происходят в анонимном Telegram-канале «Беспощадный пиарщик»



Логотип холдинга

Авторы популярного анонимного Telegram-канала «Беспощадный пиарщик» написали о том, что в течение последних четырех-пяти месяцев в Rambler&Co сократили около 300 человек, суммарно все проекты медиахолдинга убыточны, они закрываются один за другим, а владелец компании Александр Мамут хочет продать актив.

«Уволили самых высокооплачиваемых, чтобы снизить расходы», - сообщают авторы канала. По их мнению, в эпоху Telegram-каналов и видеоблогеров YouTube медиахолдинги не нужны, поэтому Rambler&Co закрывает и продает свои проекты.

Директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Матвей Алексеев ответил на распространенную информацию, ответ был опубликован также в «Беспощадном пиарщике». Он подтвердил Sostav.ru, что сам прислал его авторам канала.

Матвей Алексеев назвал текущее положение в холдинге «эволюцией технологий в работе редакций и омоложением аудитории». Директор по внешним коммуникациям подтвердил, что «численность сотрудников может сократиться, но в первую очередь из-за того, что в современных реалиях меняется схема производства». Общую текучку кадров в 20% за последние полгода он считает нормальным.

«Мы видим изменения в структуре медиапотребления и готовимся им соответствовать. Поэтому и перестраиваем наши СМИ. Считайте, мы тоже подвергли сами себя реновации.Отчасти делаем ставку на привлечение молодой аудитории и на перераспределение денег среди рекламодателей за счет применения новых технологических решений. Эти процессы мы доверяем новым, молодым лидерам, они, соответственно, приводят в жизнь свои представления. В процессе изменений, естественно, происходят перестановки. Кто-то не может адаптироваться, кто-то использует это как шанс для дальнейшего роста и уходит на более высокие позиции в другие медиа и проекты, но с опытом работы в наших СМИ. Это неизбежно», - написал Матвей Алексеев.

Он сказал, что проекты холдинга, в частности Рамблер/Недвижимость, видеостудия и Rambler Digital Solutions, продолжают работать. О закрытии и продаже остальных сообщалось ранее - это не тайна.

Группа компаний Rambler&Co объединяет «Рамблер», «Афиша», Lenta.ru, «Газета.ru», «Чемпионат», LiveJournal, Letidor, Motor, Begun, Price.ru, UCS и другие площадки и сервисы.