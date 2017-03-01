Директор по маркетингу канала «Пятница» переходит в «СТС Медиа»



Facebook/CTClove

Холдинг «СТС Медиа» объявляет о кадровых изменениях в компаниях. Официально подтвердилось, что с первого марта 2017 года телеканала СТС Love возглавит Кира Ласкари.

Раннее, с июля 2016 года, обязанности генерального директора СТС Love временно исполняла Марина Хрипунова (глава телеканала «Dомашний»). С марта текущего года Хрипунова полностью сосредоточится на развитии телеканала «Dомашний», который завершил 2016 год с максимальными показателями по аудитории.

Кира Ласкари возглавит телеканал СТС Love. Он работает в отрасли уже более 20 лет. Раньше г-н Ласкари работал в таких компаниях, как Art Pictures Petersburg, «Русское музыкальное телевидение», в журнале «ПТЮЧ», в Leo Burnett Moscow, был креативным директором ARC Russia и директором департамента маркетинга и департамента промо телеканала «Пятница!». С 2007 по 2008 год он был креативным продюсером на телеканалах СТС и «Dомашний».

«Рад, что в команду «СТС Медиа» вливается такой профессионал как Кира Ласкари. У нас были планы по развитию канала CTC Love, с приходом Киры Ласкари эти планы становятся еще агрессивнее. Хочу также поблагодарить Марину Хрипунову, которая по моей просьбе с июля замещала позицию Генерального директора CTC Love. Марина передает канал в отличном состоянии, и теперь сможет уделить все время «Dомашнему», который ей предстоит вывести на новые рубежи», - рассказал Вячеслав Муругов, Генеральный директор «СТС Медиа».