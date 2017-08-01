Должность Канаева займет Александр Малахов, который был его заместителем

Главный редактор Rambler News Service (RNS) Пётр Канаев покидает свой пост и переходит на работу в РБК, сообщают "Ведомости" со ссылкой на исполнительного директора Rambler&Co по медиа Алексея Гореславского.

Гореславский сообщил, что Петр Канаев покидает свой пост и займет руководящую должность в объединенной редакции РБК, но какую именно, не уточняется. Вместо Канаева, должность главного редактора RNS займет Александр Малахов, который был его заместителем. Ранее Малахов руководил отделом в ТАСС и несколько лет проработал старшим корреспондентом в газете "Коммерсант".

"Благодаря высокой работоспособности и творческому подходу Петра Канаева за короткое время информационное агентство RNS стало одним из ключевых источников эксклюзивной информации по финансово-экономической тематике, вышло в топ информационных агентств в России, что подтверждает ряд наград, полученных в 2016 году. Мы благодарны Петру за его работу и желаем ему профессиональных успехов в новых проектах", - сообщил Гореславский.

Петр Канаев с 2005 г. работал в отделе экономических новостей интернет-издания «Газета.Ru». С 2006 г. - редактор отдела экономики «Газеты.Ru», затем заместитель главного редактора, куратор бизнес-блока. В 2013-15 гг. - заместитель главного редактора экономической службы ТАСС. В 2015 г. он возглавил новое информационно агентство RNS, созданное в медиахолдинге Александра Мамута, которое специализируется на бизнес-новостях.

Напомним, что новым руководителем канала РБК назначен ведущий НТВ Игорь Полетаев.