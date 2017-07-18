Экс-глава коммерческого департамента интернет-компании занял пост гендиректора "Яндекс.Маркета"



Фото: Пресс-служба Яндекса

Бывший руководитель b2c-маркетинга МегаФона Леонид Савков назначен на должность коммерческого директора Яндекса. Г-н Савков возьмет на себя стратегическое развитие и координацию подразделений компании, которые взаимодействуют с рекламодателями, агентствами и партнерами Рекламной сети Яндекса, говорится в сообщении интернет-компании.

При новом директоре коммерческий департамент продолжит фокусироваться на технологиях и инструментах, которые позволяют Яндексу создавать комплексные решения бизнес-задач. Руководители подразделений департамента остаются в команде нового коммерческого директора и продолжат развивать свои направления, уточнили в Яндексе. Максим Гришаков, возглавлявший коммерческий департамент ранее, в мае 2017 года стал генеральным директором "Яндекс.Маркета".

“Возможности рекламных технологий становятся все шире: стираются границы между разными медиаканалами, между классической имиджевой и performance-рекламой, между продуктовым, коммуникационным и трейд-маркетингом. Из уже существующих рекламных инструментов и прототипов сегодня можно собирать уникальные системы, которые меняют традиционные подходы. Мы надеемся, что внушительный маркетинговый бэкграунд Леонида поможет нам эффективнее развивать существующие возможности для клиентов и партнеров”, — комментирует назначение технический директор Яндекса Михаил Парахин.

Леонид Савков работал в маркетинге крупных международных компаний — Unilever, Pepsi, Mars. В 2009 году присоединился к команде телеком-оператора Skylink, откуда в 2011 году с позиции директора по развитию бизнеса перешел в Campbell’s. С февраля 2012 года был директором по b2c-маркетингу МегаФона.