Одной из важных задач нового генпродюсера является дальнейшее наращивание доли собственного производства канала

Сергей Евдокимов назначен на должность генерального продюсера «Пятницы!» и заместителя генерального директора канала Николая Картозии с 1 сентября, говорится в сообщении телекомпании.

В 2013 году Сергей Евдокимов принимал участие в запуске развлекательного телеканала «Пятница!». Затем в январе 2014 года он перешел на украинский «Новый телеканал» (входит в медиакомпанию StarLightMedia, принадлежащую Виктору Пинчуку) и занял должность генерального продюсера, сообщали украинские СМИ. В июне 2017 года он покинул «Новый телеканал».

«Канал «Пятница!» не является для меня чужим, даже наоборот – родным, поэтому возвращение на «Пятницу!» – это как возвращение в семью после длительного путешествия. Медиа-реальность меняется. Каналы конкурируют уже не столько между собой, сколько борются за внимание аудитории с социальными сетями, гаджетами, мобильными предложениями. Своей задачей как генпродюсера я вижу создание такого типа контента, который сможет отвлечь внимание зрителя от этих многочисленных соблазнов, потому что в телевизоре снова станет гораздо интересней», – комментирует назначение Сергей Евдокимов.

По словам генерального директора телеканала «Пятница!» Николая Картозии, Сергей Евдокимов сосредоточится на контенте «Весна -Осень 2018», поскольку текущий телесезон уже сверстан, а также на дальнейшем наращивании объемов собственного производства контента.

Сергей Евдокимов и Николай Картозия вместе работали на НТВ, в частности, запускали «Программу Максимум».

«Нынешний телевизионный сезон уже сверстан, поэтому генеральный продюсер прежде всего сконцентрируется на коллекции ударных программ и шоу – «Весна -Осень 2018». Кроме того, одной из важных задач генерального продюсера является дальнейшее наращивание доли собственного производства канала. Напомню, год назад была создано производящее подразделение — «Студия Пятница». Я рад приветствовать Сергея Евдокимова. Вместе мы представляем собой опасный для конкурентов набор хромосом. Посмотрим, останется ли им место в телевизионной пищевой цепочке после нашего revival. «Пятница» стала модным и успешным брендом и самым быстро растущим каналом России. Пришла пора сново зажечь вместе», – отметил Николай Картозия.