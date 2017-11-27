Зам.гендиректора и главный редактор издания покинул свой пост через 3 месяца после назначения



Александр Белоновский

Спустя 3 месяца после назначения на должность зам.гендиректора МИЦ «Известия» Александр Белоновский покинул свой пост. В компании пояснили, что он был привлечен на запуск сайта и справился со своей задачей.

Информацию об уходе Александра Белоновского уточнил источник в МИЦ «Известия» и подтвердили в пресс-службе медиахолдинга, сообщает РБК. В разделе «Редакция» на официальном сайте МИЦ Белоновский уже не указан.

Белоновский был привлечен на работу в МИЦ на конкретный проект, он справился со своей задачей и теперь уходит, пояснил представитель МИЦ. Получить комментарии Белоновского на момент публикации не удалось.

В конце августа в медиасообществе ходили слухи о том, что Александр Белоновский перейдет на работу в Кремль вслед за Алексеем Гореславским, который получил должность заместителя главы управления общественных проектов в администрации президента.

В начале августа Белоновский ушел с поста главного редактора «Ленты.ру».