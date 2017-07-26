«Мамихлапинатана» создает медиапроекты для брендов «под ключ»



Screenshot

Создатели самиздата «Батенька, да вы трансформер» Егор Мостовщиков и Антон Ярош вместе с основателем новостного портала Breaking Mad Залиной Маршенкуловой запустили контентную студию со сложным названием в их стиле «Мамихлапинатана». Главными задачами новой студии являются консультация брендов и создание медаипроектов для них.

К команде журналистов присоединились экс-директор видеодепартамента ИД Conde Nast Александр Клецов, корреспондент«Коммерсанта» и GQ Григорий Туманов, Ольга Бешлей (The New Times, Colta.ru и Rus2Web) и другие.

Основатели называют компанию «Медиа-артель», которая объединяет медиапроекты и контент-студию. Сотрудники «Мамихлапинатана» разрабатывают концепцию будущего медиа, помогает с контентом и развитием, думает над визуальным стилем и редакционной политикой.

Услугами студии уже пользуются «МегаФон», Lenovo, Pfizer, Merz Pharma, Ассоциация крафтовых пивоварен, Московская пивоваренная компания и Клуб 4х4, сообщается на сайте «Мамихлапинатана».

В данный момент компания также ведет проекты Memini.ru и CraftDepo.ru и другие, а также работает над запуском нескольких собственных изданий.

Не можем обойти перевод слова «Мамихлапинатана». «Самое емкое слово на земле», так его называют основатели. В переводе с фуэгийского диалекта означает «смотреть друг на друга в надежде, что кто-то первый исполнит желание обеих сторон, но никто не решается стать первым». Ранее это слово в виде мемов курсировало по пабликам в социальных сетях, и, кажется, нашло свое практическое применение.