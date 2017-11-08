Пост занял политический обозреватель радиостанции «Коммерсантъ FM» Станислав Кучер



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Проект «Сноб» сообщил, что с сегодняшнего дня главным редактором издания стал журналист Станислав Кучер.

«Главным редактором проекта «Сноб» назначили журналиста Станислава Кучера, политического обозревателя радиостанции «Коммерсантъ FM», ведущего РБК-ТВ», - говорится в сообщении издания.

Станислав Кучер известен как журналист, общественный деятель, кинорежиссёр-документалист, теле- и радиоведущий. Он является членом Президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Кучер работал политическим обозревателем на радиостанции «Коммерсант FM», а таеже ведущим программ «Час Кучера», «Художник и власть» и «Круглый стол» на телеканале «Совершенно секретно».

До Кучера пост главного редактора проекта занимал Егор Мостовщиков. Он оставил должность в связи с открытием собственного рекламного агентства «Мамихлапинатана».